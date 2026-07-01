ОЛИГАРХИЯ
ОЛИГАРХИЯ - в философских теориях античности одна из форм государственного устройства, основанная на принципе богатства.
В трудах древнегреческих мыслителей Платона («Государство»), Аристотеля («Политика») и Полибия («Всеобщая история») термин «олигархия» использовался для обозначения гос. правления, возникшего в результате вырождения аристократии; олигархия противопоставлялась демократии как правлению многих.
2) В современной политической науке значение термина «олигархия» сближается с понятием элиты; исчезает противопоставление олигархии и демократического режима. Теории элит исходят из признания наличия активного властвующего меньшинства в любой форме коллективного правления. Согласно концепции Р. Михельса, сформулировавшего «железный закон олигархии», организация любых больших сообществ неизбежно ведёт к выделению главенствующего меньшинства и фактически не участвующих в управлении масс.
3) В широком значении олигархия - власть немногочисленной, узкой группы лиц, а также название само́й правящей группы в любой сфере коллективной деятельности (политической, военной, экономической, финансовой, партийной и пр.). Под политической олигархией обычно понимается политический режим, при котором вся полнота власти принадлежит определённой обособленной группе лиц (военным, партийной номенклатуре, латифундистам и т. п.).