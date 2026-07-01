ОЛИГАРХИЯ

ОЛИГАРХИЯ - в фи­лософских тео­ри­ях ан­тич­но­сти од­на из форм государственного уст­рой­ст­ва, ос­но­ван­ная на прин­ци­пе бо­гат­ст­ва.

В тру­дах древнегреческих мыс­ли­те­лей Пла­то­на (« Го­су­дар­ст­во ​»), Ари­сто­те­ля («По­ли­ти­ка») и По­ли­бия («Все­об­щая ис­то­рия») тер­мин «олигархия» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния гос. прав­ле­ния, воз­ник­ше­го в ре­зуль­та­те вы­ро­ж­де­ния ари­сто­кра­тии; олигархия про­ти­во­пос­тав­ля­лась де­мо­кра­тии как прав­ле­нию мно­гих.

2) В современной по­ли­тической нау­ке зна­че­ние тер­ми­на «олигархия» сбли­жа­ет­ся с по­ня­ти­ем эли­ты; ис­че­за­ет про­ти­во­пос­тав­ле­ние олигархии и де­мо­кра­тического ре­жи­ма. Тео­рии элит ис­хо­дят из при­зна­ния на­ли­чия ак­тив­но­го вла­ст­вую­ще­го мень­шин­ст­ва в лю­бой фор­ме кол­лек­тив­но­го прав­ле­ния. Со­глас­но кон­цеп­ции Р. Ми­хель­са, сфор­му­ли­ро­вав­ше­го «же­лез­ный за­кон олигархии», ор­га­ни­за­ция лю­бых боль­ших со­об­ществ не­из­беж­но ве­дёт к вы­де­ле­нию гла­вен­ст­вую­ще­го мень­шин­ст­ва и фак­ти­че­ски не уча­ст­вую­щих в управ­ле­нии масс.

3) В ши­ро­ком зна­че­нии олигархия - власть не­мно­го­чис­лен­ной, уз­кой груп­пы лиц, а так­же название само́й пра­вя­щей груп­пы в лю­бой сфе­ре кол­лек­тив­ной дея­тель­но­сти (по­ли­тической, во­енной, эко­но­мической, фи­нан­со­вой, пар­тий­ной и пр.). Под по­ли­тической олигархией обыч­но по­ни­ма­ет­ся по­ли­тический ре­жим, при ко­то­ром вся пол­но­та вла­сти при­над­ле­жит оп­ре­де­лён­ной обо­соб­лен­ной груп­пе лиц (во­ен­ным, партийной но­менк­ла­ту­ре, ла­ти­фун­ди­стам и т. п.).

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