Олига́рхия

Олига́рхия ( греч ὀλιγαρχία — «власть немногих») — одна из основных форм государственного устройства в древнегреческих полисах, предусматривавшая концентрацию всех основных рычагов власти в руках более или менее узкого круга лиц, выделяющихся знатностью происхождения или богатством. Масса демоса при О. находилась в подчиненном положении, народное собрание не играло значительной роли в управлении. Высшими органами власти в олигархических полисах являлись советы. Различные типы олигархического государственного устройства возникли в Греции к началу архаического периода. Впоследствии в ряде полисов олигархические режимы сменялись тиранией. Однако и в течение классического периода в очень многих греческих полисах сохранялась О. Иногда в науке важнейшим примером олигархического строя считается Спарта ; однако спартанское государственное устройство, нетипичное и даже уникальное, не может рассматриваться как О. в чистом виде. В то же время в Греции были и полисы с более типичным для О. устройством, например Коринф , в котором О. в относительно стабильном виде существовала на протяжении нескольких веков.

Лит. : Ostwald M. Oligarchia: The Development of a Constitutional Form in Ancient Greece. Stuttgart, 2000; Simonton M. Classical Greek Oligarchy: A Political History. Princeton, 2017. И. Е. Суриков.