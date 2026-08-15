ОЛЬГОВО
ОЛЬГОВО - cело в России, в Дмитровском районе Московской области; усадебный комплекс XVIII-XIX веков.
Впервые упоминается как дворцовое село Льгово в меновой грамоте царя Ивана IV Васильевича Грозного с князем Владимиром Андреевичем от 15 января 1566 года. В XVII - начале XVIII веков принадлежало Ф.В. Чаплину и его потомкам, c 1730-х годов - С.Ф. Апраксину и его потомкам. Главным образом при С.Ф. Апраксине и его сыне С.С. Апраксине (из рода Апраксиных) во время двух строительных этапов (1747-1751 годы и последняя четверть XVIII - начало XIX веков) сформировался усадебный комплекс Ольгово. В 1747-1751 годах главный усадебный дом был перестроен в стиле барокко, взамен деревянной в 1751 году возведена каменная церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм типа «восьмерик на четверике» (строил ярославский мастер К.Л. Дружинин), заложен французский парк с искусственными прудами. В последней четверти XVIII - начале XIX веков в Ольгово устроены парадный и хозяйственный двор (скотный и конный дворы, манеж, амбары, рига, конторские флигели, псарни), въезды на них оформлены парными псевдоготическими башнями и обелисками. Главный дом, расположенный на центральной планировочной оси усадьбы, был расширен и украшен в стиле раннего классицизма, в том числе 6-колонным ионическим портиком. Он соединялся с двумя флигелями (северным театральным и южным оранжерейным) открытыми переходами. Два полукруглых жилых корпуса, построенных для холостых (северный) и женатых (южный) дворовых, замыкали парадный двор. На месте прежнего парка появился английский пейзажный с садовыми павильонами, беседками и гротом. Считается, что в формировании усадебного комплекса с 1786 года принимал участие архитектор Ф. Кампорези (1747-1831). Ольгово славилось пышными праздниками, охотой и крепостным театром, на спектакли которого приезжали В.Л. Пушкин, князь П.А. Вяземский и др. В Ольгово были устроены бумажная фабрика, кирпичный и химический заводы. В 1828 году при Е.В. Апраксиной (урождённой княжне Голицыной) (1768-1854) к церкви были пристроены приделы Святого Пророка Илии и Преподобного Кирилла Белозерского, а также колокольня. При В.В. Апраксине в начале 1880-х годов по проекту архитектора Н.В. Набокова были произведены переделки главного дома, на месте снесённого ранее оранжерейного флигеля построен деревянный южный флигель, повторявший форму северного. В 1892 году по проекту архитектора И.Ф. Мейснера расширены приделы церкви. В 1915-1917 годах Ольгово принадлежало дальнему родственнику В.В. и А.М. Апраксиных - графу А.А. Игнатьеву (1877-1954), не жившему там.
После Октябрьской революции 1917 года на территории усадьбы располагались сельскохозяйственная артель и музей (1920-1927). В 1921 году на этюды в Ольгово приезжал И.Э. Грабарь. После закрытия музея обстановка усадьбы была вывезена в Дмитровский музей, частично распродана. С 1927 года в Ольгово размещался Дом отдыха, в 1930-1961 годах - санаторий «Металлург», с 1961 года - санаторий «Радуга». Между 1925 и 1927 годами закрыта церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм; в 1950 году передана сельсовету под зернохранилище. Жизнедеятельность санатория, артели «Детская игрушка» и колхоза села Ольгово исказила исторический облик усадьбы: на её территории появились новые постройки, частично вырублен парк. Усадьба пострадала в ходе Великой Отечественной войны во время Московской битвы 1941-1942 годов. В 1960 году постановлением СМ РСФСР усадьба Ольгово объявлена памятником республиканского значения.
Сохранились в руинированном состоянии главный дом (частично пострадал в 1941 году; с 1960-х годов не используется) и одна из двух псевдоготических башен парадного двора, парные обелиски при въезде в усадьбу со стороны дороги на Дмитров и кладбища; комплекс хозяйственных построек (за исключением псарен). Северный флигель в 1930-е годы подвергся перепланировке (появилась пристройка), в 1941 году разрушен, в 1950 году восстановлен. Южный флигель перестроен в кирпиче в 1980-х годах. В 1990 году церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм возвращена РПЦ, реставрирована в 1990-2000-х годах. Напротив церкви - одноэтажный дом причта (рубеж XVIII-XIX века с современными пристройками; до 1917 года в нём располагалась церковно-приходская школа). От пейзажного парка сохранились липовые аллеи, пруды, часть канала (соединял два пруда и огибал главный дом в северной части парка), сильно перестроенный парковый павильон и остатки грота. Утрачены многие малые архитектурные формы парка (искусственные руины, триумфальная арка, «Храм добродетели», «Турецкая мечеть», обелиск графу П.А. Строганову и др.), парковая скульптура.