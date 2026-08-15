ОЛЬГОВО

ОЛЬГОВО - cело в России, в Дмитровском районе Московской области; усадебный комплекс XVIII-XIX веков.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как двор­цо­вое се­ло Льго­во в ме­но­вой гра­мо­те ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го с князем Вла­ди­ми­ром Ан­д­рее­ви­чем от 15 января 1566 года. В XVII - начале XVIII веков при­над­ле­жа­ло Ф.В. Ча­п­ли­ну и его по­том­кам, c 1730-х годов - С.Ф. Ап­рак­си­ну и его по­том­кам. Главным образом при С.Ф. Ап­рак­си­не и его сы­не С.С. Ап­рак­си­не (из ро­да Ап­рак­си­ных) во вре­мя двух стро­ительных эта­пов (1747-1751 годы и по­след­няя четверть XVIII - начало XIX веков) сфор­ми­ро­вал­ся уса­деб­ный ком­плекс Ольгово. В 1747-1751 годах главный уса­деб­ный дом был пе­ре­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко, вза­мен де­ре­вян­ной в 1751 году воз­ве­де­на ка­мен­ная церковь Вве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во храм ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (стро­ил яро­слав­ский мас­тер К.Л. Дру­жи­нин), за­ло­жен французский парк с ис­кусственными пру­да­ми. В по­след­ней четверти XVIII - начале XIX веков в Ольгово уст­рое­ны па­рад­ный и хо­зяйственный двор (скот­ный и кон­ный дво­ры, ма­неж, ам­ба­ры, ри­га, кон­тор­ские фли­ге­ли, псар­ни), въез­ды на них оформ­ле­ны пар­ны­ми псев­до­го­тическими баш­ня­ми и обе­ли­ска­ми. Главный дом, рас­по­ло­жен­ный на центральной пла­ни­ро­воч­ной оси усадь­бы, был рас­ши­рен и ук­ра­шен в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма, в том числе 6-ко­лон­ным ио­ни­че­ским пор­ти­ком. Он со­еди­нял­ся с дву­мя фли­ге­ля­ми (северным те­ат­раль­ным и южным оран­же­рей­ным) от­кры­ты­ми пе­ре­хо­да­ми. Два по­лу­круг­лых жи­лых кор­пу­са, по­стро­ен­ных для хо­ло­стых (северный) и же­на­тых (южный) дво­ро­вых, за­мы­ка­ли па­рад­ный двор. На мес­те преж­не­го пар­ка поя­вил­ся анг­лий­ский пей­заж­ный с са­до­вы­ми па­виль­о­на­ми, бе­сед­ка­ми и гро­том. Счи­та­ет­ся, что в фор­ми­ро­ва­нии уса­деб­но­го ком­плек­са с 1786 года при­ни­мал уча­стие архитектор Ф. Кам­по­ре­зи (1747-1831). Ольгово сла­ви­лось пыш­ны­ми празд­ни­ка­ми, охо­той и кре­по­ст­ным те­ат­ром, на спек­так­ли ко­то­ро­го при­ез­жа­ли В.Л. Пуш­кин, князь П.А. Вя­зем­ский и др. В Ольгово бы­ли уст­рое­ны бу­маж­ная фаб­ри­ка, кир­пич­ный и хи­мический за­во­ды. В 1828 году при Е.В. Ап­рак­си­ной (уро­ж­дённой княж­не Го­ли­цы­ной) (1768-1854) к церк­ви бы­ли при­строе­ны при­де­лы Святого Про­ро­ка Илии и Преподобного Ки­рил­ла Бе­ло­зер­ско­го, а так­же ко­ло­коль­ня. При В.В. Ап­рак­си­не в начале 1880-х годов по про­ек­ту архитектора Н.В. На­бо­ко­ва бы­ли про­из­ве­де­ны пе­ре­дел­ки главного до­ма, на мес­те сне­сён­но­го ра­нее оран­же­рей­но­го фли­ге­ля по­стро­ен де­ревянный юж­ный фли­гель, по­вто­ряв­ший фор­му се­вер­но­го. В 1892 году по про­ек­ту архитектора И.Ф. Мейс­не­ра рас­ши­ре­ны при­де­лы церк­ви. В 1915-1917 годах Ольгово при­над­ле­жа­ло даль­не­му род­ст­вен­ни­ку В.В. и А.М. Ап­рак­си­ных - графу А.А. Иг­нать­е­ву (1877-1954), не жив­ше­му там.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на тер­ри­то­рии усадь­бы рас­по­ла­га­лись сельскохозяйственная ар­тель и му­зей (1920-1927). В 1921 году на этю­ды в Ольгово при­ез­жал И.Э. Гра­барь. По­сле за­кры­тия му­зея об­ста­нов­ка усадь­бы бы­ла вы­ве­зе­на в Дмит­ров­ский му­зей, час­тич­но рас­про­да­на. С 1927 года в Ольгово раз­ме­щал­ся Дом от­ды­ха, в 1930-1961 годах - са­на­то­рий «Ме­тал­лург», с 1961 года - са­на­то­рий «Ра­ду­га». Ме­ж­ду 1925 и 1927 годами за­кры­та церковь Вве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во храм; в 1950 году пе­ре­да­на сель­со­ве­ту под зер­но­хра­ни­ли­ще. Жиз­не­дея­тель­ность са­на­то­рия, ар­те­ли «Дет­ская иг­руш­ка» и кол­хо­за се­ла Ольгово ис­ка­зи­ла ис­то­рический об­лик усадь­бы: на её тер­ри­то­рии поя­ви­лись но­вые по­строй­ки, час­тич­но вы­руб­лен парк. Усадь­ба по­стра­да­ла в хо­де Великой Отечественной вой­ны во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов. В 1960 году по­ста­нов­ле­ни­ем СМ РСФСР усадь­ба Ольгово объ­яв­ле­на па­мят­ни­ком рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния.

Со­хра­ни­лись в руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии главный дом (час­тич­но по­стра­дал в 1941 году; с 1960-х годов не ис­поль­зу­ет­ся) и од­на из двух псев­до­го­тических ба­шен па­рад­но­го дво­ра, пар­ные обе­ли­ски при въез­де в усадь­бу со сто­ро­ны до­ро­ги на Дмит­ров и клад­би­ща; ком­плекс хо­зяйственных по­стро­ек (за ис­клю­че­ни­ем пса­рен). Северный фли­гель в 1930-е годы под­верг­ся пе­ре­пла­ни­ров­ке (поя­ви­лась при­строй­ка), в 1941 году раз­ру­шен, в 1950 году вос­ста­нов­лен. Южный фли­гель пе­ре­стро­ен в кир­пи­че в 1980-х годах. В 1990 году церковь Вве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во храм воз­вра­ще­на РПЦ, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1990-2000-х годах. На­про­тив церк­ви - од­но­этаж­ный дом при­чта (ру­беж XVIII-XIX века с современными при­строй­ка­ми; до 1917 года в нём рас­по­ла­га­лась цер­ков­но-при­ход­ская шко­ла). От пей­заж­но­го пар­ка со­хра­ни­лись ли­по­вые ал­леи, пру­ды, часть ка­на­ла (со­еди­нял два пру­да и оги­бал главный дом в северной час­ти пар­ка), силь­но пе­ре­стро­ен­ный пар­ко­вый па­виль­он и ос­тат­ки гро­та. Ут­ра­че­ны многие ма­лые ар­хитектурные фор­мы пар­ка (ис­кусственные руи­ны, три­ум­фаль­ная ар­ка, «Храм доб­ро­де­те­ли», «Ту­рец­кая ме­четь», обе­лиск графу П.А. Стро­га­но­ву и др.), пар­ко­вая скульп­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)