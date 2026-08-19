Ольге́рд

Ольге́рд ( лит . Algirdas) (ок. 1303/1305, ? — май 1377) — князь витебский (ок. 1318–1345), великий князь литовский (1345–1377). Сын великого князя литовского Гедимина.

В 1345 по договоренности с О. его брат Кейстут сверг с виленского престола их младшего брата Евнутия и передал великое княжение О. Братья произвели раздел сфер полномочий в Великом княжестве Литовском (ВКЛ): О. получил верховную власть, распоряжался в восточной и южной части ВКЛ, отвечал преимущественно за восточное направление внешней политики.

При О. произошло прямое столкновение с Московским княжеством, с которым ранее ВКЛ соперничало из-за влияния и династических связей на Руси. Несмотря на вой­ну ВКЛ с Тевтонским орденом , в 1356 возобновилось литовское наступление на смоленские земли — борьба за Ржеву, к 1359 литовские князья захватили Белую, а вскоре и Мстиславль. Не ранее 1357 под власть О. перешел Брянск. В конце 1360‑х О. поддержал великого князя тверского Михаила Александровича (на сестре которого, Ульяне, был женат 2‑м браком) в борьбе против князя Дмитрия Ивановича Московского . О. совершил три похода на Московское княжество — в 1368 и 1370 он осаждал Московский Кремль, в 1372 после встречи вой­ск под Любутском князья заключили перемирие: Дмитрий отказался от Ржевы в обмен на невмешательство О. в московско-­тверские отношения.

О. удалось добиться поставления своих кандидатов на Литовскую православную митрополию: в 1352 — митрополита Феодорита (Тырновским патриархом), а в 1355 — митрополита Романа (ум. 1362). В 1375 Киевским и Литовским митрополитом был поставлен Киприан, с тем чтобы после смерти митрополита Алексия занять его кафедру и объединить под своей церковной властью всю митрополию всея Руси.

Лит. : Мейендорф И., прот. История Церкви и восточно-­христианская мистика. М., 2000; Темушев В. Н. На восточной границе Великого княжества Литовского (середина XIV — первая половина XVI в.). М. – СПб., 2013; Полехов С. В. Ольгерд // Православная энциклопедия. Т. 52. М., 2018. С. 658–664; Budreckis A. M. Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas. Jo veikla ir darbai. Vilnius, 2021. С. В. Полехов.