ОЛФЕРЬЕВ-БЕЗНИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ОЛФЕРЬЕВ-БЕЗНИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат; думный дворянин.
Происходил из рода Олферьевых, ветви старотверского боярского рода Нащокиных. Записан по Можайску в Тысячной книге 1550 года (среди детей боярских 3-й статьи) и в Дворовой тетради середины 1550-х годов. Начал службу стрелецким головой в декабре 1553 года, участвуя в походе из Казани на Луговую сторону и на «Арские места». Поход оказался удачным, было захвачено много пленных (вместе с другими головами Олферьев-Безнин награждён золотой деньгой). В январе 1556 года, декабре 1563 - январе 1564 годов и мае - июле 1566 года пристав у литовских послов в Москве; в феврале - мае 1558 года ездил посланником в Великое княжество Литовское (ВКЛ): продолжая переговоры, собирал сведения о внутреннем положении в ВКЛ после разрыва дипломатических отношений с Крымским ханством. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: в 1558 году находился со служилыми татарами в передовом полку русского войска, безуспешно пытавшегося прорваться на помощь гарнизону крепости Ринген, осаждённой силами комтура города Феллин (ныне Вильянди) Г. Кеттлера; зимой 1558/1559 годов 4-й воевода в полку правой руки в походе в Ливонию; в 1560 году голова при осаде и взятии Феллина. После взятия города в августе 1560 года оставлен в нём 3-м воеводой на случай прихода неприятеля. В 1561/1562 годах 2-й воевода в Невеле. В должности дозорщика и есаула (командира передового отряда) участвовал в Полоцком походе 1562-1563 годов. В июне 1566 года Олферьев-Безнин в качестве дворянина 1-й статьи участвовал в заседаниях земского собора, обсуждавшего вопрос о заключении перемирия с ВКЛ.
С 1567 года служил в опричнине. Печатник (зима 1571/1572 годов - апрель 1587 года), в 1572-1582 годах, во время отсутствия А.Я. Щелкалова, замещал его в качестве главы Посольского приказа. Неоднократно участвовал в местнических спорах, в том числе с князем В.В. Мосальским, Р.М. Пивовым, П.И. Головиным (из рода Головиных), князем Г.О. Засекиным. Карьерному росту Олферьева-Безнина нисколько не мешала его необразованность; он сам признавался: «Яз грамот не прочитаю, потому что яз грамот не умею». В 1572 году помощник князя Мосальского на Казённом дворе в Новгороде. Сопровождал царя Ивана IV Васильевича Грозного весной 1572 года в Новгород, зимой 1572/1573 годов участвовал в походе под Вейсенштейн (ныне Пайде), в 1576 году - в походе против крымского хана Девлет-Гирея I. В 1575 году вошёл в состав Особого двора Ивана IV. В 1576-1577 годах непродолжительное время находился в опале, в апреле 1577 года лишь голова у знамени в походе русских войск в Лифляндию. В 1581-1582 годах 2-й посол в составе русской делегации на переговорах с польско-литовской стороной о заключении Ям-Запольского мира 1582 года. В феврале 1584 года участвовал в приёме английского посла Дж. Боуса. С весны 1587 года в опале. Воевода на Переволоке - на месте основанного в 1589 году города Царицын (июль 1587-1590). В 1588/1589 годах разжалован в московские дворяне.
Крупный землевладелец, имел родовые земли в Можайском уезде, владел вотчинами в Верейском и Волоцком уездах, поместьями в Вяземском и Козельском уездах, а также в Горетовом стане Московского уезда (совместно с Т.Ф. Плещеевым; вероятно, с начала 1550-х годов до 1585/1586 годов) и деревней в Старицком уезде.
Из детей Ольферьева-Безнина наиболее известны: Семён Романович (около 1560 года - не позднее 1610 года), выборный дворянин, участник русско-шведской войны 1590-1593 годов, воевода в Монастырёве (1597-1597/1598), Царёве-Борисове (1599-1600, «ставил» город вместе с Б.Я. Бельским), пристав при Симеоне Бекбулатовиче (1605), в 1607 году участвовал в подавлении Болотникова восстания 1606-1607 годов, в том числе в неудачном походе на Тулу (февраль 1607 года) и проигранном царскими войсками сражении на реке Пчельня (май 1607 года), автор (совместно с иноком Переславского Троицкого Данилова монастыря Сергием) службы святому благоверному князю московскому Даниилу Александровичу (около 1603 года), а также стихиры, канона и первого жития святого благоверного князя угличского Романа Владимировича (около 1605 года; не сохранилось); Мария Романовна (годы рождения и смерти неизвестны), не позднее 1581 года вышла замуж за М.А. Нагого; Наталья Романовна (годы рождения и смерти неизвестны), жена князя Андрея Ивановича Бахтеярова Ростовского (?-1607), дворянина московского, воеводы в Пронске (1598-1599), Таре (1602-1603), Путивле (1607), казнённого по приказу Илейки Муромца.