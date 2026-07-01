ОЛЬФАКТОРИКА

ОЛЬФАКТОРИКА (лат. olfactus - обоняние) - криминалистическая .

Отрасль криминалистической техники, изучающая свойства и характеристики следов пахнущих веществ, воспринимаемых посредством обоняния (ольфакторных следов), средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической диагностики и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

По источникам объектов пахнущие вещества подразделяются: на выделяемые живыми организмами и иные вещества естественного (запахи цветов, гниения, пищи, нефти и тому подобное) и искусственного (запахи пластмасс, горюче-смазочных материалов и тому подобное) происхождения. Ольфакторика исследует только пахнущие следы человека. Пахнущие вещества, характеризующие тело особи, по их роли в исследовании пахнущих следов условно могут быть разделены: на вещества, определяющие биологический вид, пол, возраст, состояние здоровья и другое. групповые особенности субъекта; вещества, отражающие его индивидуальные особенности; компоненты, присутствующие в силу различных случайных внешних и внутренних факторов.

Пахнущие вещества пота и крови человека - важный источник личностной информации при любых условиях, независимо от воли и желаний индивида. Индивидуальный (личный) запах - это генетически обусловленное свойство пахнущих веществ пота, крови субъекта, воспринимаемое собаками-детекторами в качестве его специфической, неповторимой характеристики. Причём личный запах человека не определяется сопутствующими жизни человека компонентами, отражающими его быт, занятия, привычки, предметы окружающей обстановки. Присутствие таких добавок в полученных от субъекта запаховых образцах лишь учитывается при проведении исследования. В качестве источников индивидуальных ольфакторных следов человека используются выводимые из организма, индивидуальные для каждого, пахнущие продукты обмена веществ - метаболиты, представляющие собой сложный многокомпонентный набор веществ, среди которых находятся используемые в ольфакторном распознавании свободные жирные кислоты. Ольфакторные следы собирают в лабораторных условиях с различных представляемых на экспертизу предметов (одежда, обувь, головные уборы, орудия, оружие и так далее) испарением пахнущих веществ со следоносителей в условиях вакуума в специальных сборниках. В качестве образцов для сравнительного исследования используются малые количества жидкой и высушенной крови, отбираемые в медицинском учреждении, из которых также испарением пахнущих веществ в условиях вакуума получают ольфакторные сравнительные образцы.

Судебная экспертиза ольфакторных следов, относящаяся к классу судебно-биологических экспертиз, производится в стационарных условиях путём сопоставления ольфакторных проб с изъятых на месте происшествия следоносителей и представленных для сравнения ольфакторных сравнительных образцов, полученных от проверяемых по расследуемому делу лиц. Для этого используются специально подготовленные лабораторные собаки-детекторы и наборы внешне однообразных пахнущих объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых пробах пахнущих веществ тот или иной признак (индивидуализирующий запах, запах биологич. вида и так далее). Собака-детектор должна продемонстрировать устойчивую реакцию узнавания личного запаха индивида на исследуемом объекте по заданному ольфакторному образцу при проведении нескольких экспериментов. Полученные результаты в обязательном порядке должны быть воспроизведены другими собаками-детекторами. Видимым проявлением узнавания искомого стимула собакой-детектором служит принятие определённой позы - посадка или укладка - у выбранного объекта при индифферентном отношении к другим объектам сравнительного ряда. Судебная экспертиза пахнущих следов позволяет установить: имеются ли на представленных предметах (или в изъятых пробах) ольфакторные следы человека; оставлены они одним человеком или несколькими лицами; лицом какого пола оставлены ольфакторные следы; происходят ли ольфакторные следы, имеющиеся на представленных предметах (фрагментах одного предмета), от конкретного лица; на какой из представленных вещей имеются ольфакторные следы проверяемого лица; имеется ли индивидуальный запах данного лица в изъятых следах крови, на волосах; кем из нескольких лиц (обвиняемыми, подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями, посторонними лицами) оставлены ольфакторные следы.

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