ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ

ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ - русский писатель .

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной ка­зачь­ей се­мье. Обу­чал­ся в ре­аль­ном училище и в Ка­мен­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии. В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в РККА (до 1920 года). В 1920 году всту­пил в РКП(б). В 1923 году по ини­циа­ти­ве Олейникова на­чал вы­хо­дить литературный журнал «За­бой» в городе Бах­мут (ны­не Ар­тё­мовск). В 1925 году по­лу­чил на­зна­че­ние в газету «Ле­нин­град­ская прав­да» и пе­ре­ехал в Ле­нин­град. В середине 1920-х годов сбли­зил­ся с груп­пой ОБЭРИУ. Ре­дак­ти­ро­вал дет­ские жур­на­лы «Ёж» (1928-1929), «Чиж» (1934, 1937), «Свер­чок» (1937); в 1926-1928 годах зани­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей ра­дио­ве­ща­ния для де­тей. Аре­сто­ван 20 июля 1937 года, рас­стре­лян; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.

Пуб­ли­ко­вал­ся пре­имущественно как дет­ский пи­са­тель: рас­ска­зы об Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, Гражданской вой­не 1917-1922 годов («Пер­вый со­вет», 1926; «Бое­вые дни», 1927; «Уди­ви­тель­ный празд­ник», «Тан­ки и сан­ки», оба 1928); юмо­ри­стические рас­ска­зы о при­клю­че­ни­ях в раз­ных час­тях све­та, соз­дан­ные от име­ни пу­те­ше­ст­вен­ни­ка и изо­бре­та­те­ля Ма­ка­ра Сви­ре­по­го, и др. Вы­пус­тил, в том числе под этим псев­до­ни­мом, боль­шое ко­ли­че­ст­во дет­ских книг: «Кто хит­рее?» (1927), «Жи­вые за­гад­ки» (1928), «Ин­дий­ская го­ло­ва», «Хит­рые мас­те­ро­вые» (обе 1929), «Бло­ши­ный учи­тель» (1930) и др.

Пи­сал так­же сти­хи, ко­то­рые рас­про­стра­ня­лись в ру­ко­пис­ных и ма­ши­но­пис­ных ко­пи­ях с конца 1920-х годов; при жиз­ни Олейникова бы­ли на­пе­ча­та­ны толь­ко три его «взрос­лых» сти­хо­тво­ре­ния (жур­нал «30 дней», 1934, № 10). В по­этическом твор­че­ст­ве Олейникова на­шли от­ра­же­ние тра­ди­ции русской па­ра­дий­но-иро­нической по­эзии XIX - начала XX веков (Козь­ма Прут­ков, И.П. Мят­лев, Д.Д. Ми­на­ев, В.С. Ку­роч­кин, Са­ша Чёр­ный). В ду­хе обэ­риу­тов раз­ра­ба­ты­вал мо­ти­вы ало­гич­но­сти и аб­сурд­но­сти бы­тия; па­ро­ди­ро­вал тра­диционные литературные жан­ры - сти­хи «на слу­чай» («На день ро­ж­де­ния Гру­ни», 1928; «Ма­ши­ни­ст­ке на при­об­ре­те­ние пе­ле­рин­ки», 1929), «жес­то­кий ро­манс» («Ка­рась», 1927; «Му­ха», 1934), лю­бов­ное по­сла­ние («На­та­ше», 1929), бал­ла­ду («Чре­во­уго­дие», 1932), а так­же про­из­ве­де­ния са­мих обэ­риу­тов, об­ра­ща­ясь к из­люб­лен­ной ими (и ин­те­ре­со­вав­шей са­мо­го Олейникова) те­ме на­се­ко­мых («Та­ра­кан», «Из жиз­ни на­се­ко­мых», оба 1934 года). В са­ти­рических сти­хо­тво­ре­ни­ях, на­пи­сан­ных от ли­ца об­раз­цо­во­го советского ме­ща­ни­на, вы­смеи­вал пре­тен­ци­оз­ность не­ве­же­ст­ва и по­шлость обы­ва­тель­ских по­ня­тий: «Хва­ла изо­бре­та­те­лям» (1932), «Пе­ре­ме­на фа­ми­лии» (1934) и др. Сти­лю Олейникова при­су­щи гро­те­ск­ное сме­ше­ние различных пла­стов язы­ка, бо­гат­ст­во ме­та­фор, оби­лие ало­гиз­мов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: фи­лософская по­эма «Пу­чи­на стра­стей» (1937); инс­це­ни­ров­ки для дет­ско­го те­ат­ра, сце­на­рии (в со­ав­тор­ст­ве с Е.Л. Швар­цем) к филь­мам «Раз­бу­ди­те Ле­ноч­ку» (1934), «На от­ды­хе», «Ле­ноч­ка и ви­но­град» (оба 1936 года).

В 1966 году в альманахе «День по­эзии» на­пе­чата­ны два сти­хо­тво­ре­ния Олейникова, но ещё дол­гие го­ды его про­из­ве­де­ния, на­ря­ду с ред­ки­ми жур­наль­ны­ми пуб­ли­ка­ция­ми, про­дол­жа­ли вы­хо­дить в сам­из­да­те.

Сочинения:

Пе­ре­ме­на фа­ми­лии: [Сбор­ник]. М., 1988;

«Я му­ху бе­зум­но лю­бил»: Избр. сти­хотво­ре­ния. М., 1990;

Бое­вые дни: Рас­ска­зы, очер­ки и при­клю­че­ния. Л., 1991;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Вступ. ст. Л. Я. Гинз­бург, А. Н. Олей­ни­ко­ва. СПб., 2000;

Кру­жок ум­ных ре­бят. СПб., 2008.