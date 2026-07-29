ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ
ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ - русский писатель.
Родился в зажиточной казачьей семье. Обучался в реальном училище и в Каменской учительской семинарии. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов служил в РККА (до 1920 года). В 1920 году вступил в РКП(б). В 1923 году по инициативе Олейникова начал выходить литературный журнал «Забой» в городе Бахмут (ныне Артёмовск). В 1925 году получил назначение в газету «Ленинградская правда» и переехал в Ленинград. В середине 1920-х годов сблизился с группой ОБЭРИУ. Редактировал детские журналы «Ёж» (1928-1929), «Чиж» (1934, 1937), «Сверчок» (1937); в 1926-1928 годах занимался организацией радиовещания для детей. Арестован 20 июля 1937 года, расстрелян; реабилитирован в 1957 году.
Публиковался преимущественно как детский писатель: рассказы об Октябрьской революции 1917 года, Гражданской войне 1917-1922 годов («Первый совет», 1926; «Боевые дни», 1927; «Удивительный праздник», «Танки и санки», оба 1928); юмористические рассказы о приключениях в разных частях света, созданные от имени путешественника и изобретателя Макара Свирепого, и др. Выпустил, в том числе под этим псевдонимом, большое количество детских книг: «Кто хитрее?» (1927), «Живые загадки» (1928), «Индийская голова», «Хитрые мастеровые» (обе 1929), «Блошиный учитель» (1930) и др.
Писал также стихи, которые распространялись в рукописных и машинописных копиях с конца 1920-х годов; при жизни Олейникова были напечатаны только три его «взрослых» стихотворения (журнал «30 дней», 1934, № 10). В поэтическом творчестве Олейникова нашли отражение традиции русской парадийно-иронической поэзии XIX - начала XX веков (Козьма Прутков, И.П. Мятлев, Д.Д. Минаев, В.С. Курочкин, Саша Чёрный). В духе обэриутов разрабатывал мотивы алогичности и абсурдности бытия; пародировал традиционные литературные жанры - стихи «на случай» («На день рождения Груни», 1928; «Машинистке на приобретение пелеринки», 1929), «жестокий романс» («Карась», 1927; «Муха», 1934), любовное послание («Наташе», 1929), балладу («Чревоугодие», 1932), а также произведения самих обэриутов, обращаясь к излюбленной ими (и интересовавшей самого Олейникова) теме насекомых («Таракан», «Из жизни насекомых», оба 1934 года). В сатирических стихотворениях, написанных от лица образцового советского мещанина, высмеивал претенциозность невежества и пошлость обывательских понятий: «Хвала изобретателям» (1932), «Перемена фамилии» (1934) и др. Стилю Олейникова присущи гротескное смешение различных пластов языка, богатство метафор, обилие алогизмов. Среди других произведений: философская поэма «Пучина страстей» (1937); инсценировки для детского театра, сценарии (в соавторстве с Е.Л. Шварцем) к фильмам «Разбудите Леночку» (1934), «На отдыхе», «Леночка и виноград» (оба 1936 года).
В 1966 году в альманахе «День поэзии» напечатаны два стихотворения Олейникова, но ещё долгие годы его произведения, наряду с редкими журнальными публикациями, продолжали выходить в самиздате.
Сочинения:
Перемена фамилии: [Сборник]. М., 1988;
«Я муху безумно любил»: Избр. стихотворения. М., 1990;
Боевые дни: Рассказы, очерки и приключения. Л., 1991;
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург, А. Н. Олейникова. СПб., 2000;
Кружок умных ребят. СПб., 2008.