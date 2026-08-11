ОЛЕСНИЦКИЙ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
ОЛЕСНИЦКИЙ АКИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский библеист, церковный археолог, проповедник, публицист; действительный статский советник (1899).
Из семьи протоиерея. Окончил Киевскую духовную академию (КДА, 1867). Преподаватель кафедр еврейского языка и библейской археологии в КДА (с 1867 года). Доктор богословия [1877; степень присуждена за сочинение «Иерусалим и его древние памятники»]. Экстраординарный (1873), ординарный (1883), заслуженный профессор КДА (1892). Редактор «Трудов Киевской духовной академии» (ТКДА; 1881-1883). Инспектор КДА (1881-1883). Один из учредителей и почетный член Палестинского общества (1882). С 1899 года в отставке, почетный член КДА и Санкт-Петербургской духовной академии.
Олесницкий участвовал в проекте Синодального перевода Библии [перевёл книги пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, а также Плач Иеремии (1865-1873)]. С научными командировками 4 раза посещал Палестину и соседние территории: 1873-1874, 1886, 1889, 1891 (в составе экспедиции Н.П. Кондакова по Заиорданью). Олесницкий принадлежат первые в отечественной науке фундаментальные описания памятников Святой земли и соседних территорий [«Иерусалим и его древние памятники» (1875); «Замечательнейшие по древним памятникам места Иудеи, Самарии, Галилеи верхней и нижней, Финикии и Ливанской области» (1878), «Ветхозаветный храм в Иерусалиме» (1889), «Мегалитические памятники Святой Земли» (1895)], для своего времени исчерпывающие по широте собрания материала. Под научной редакцией Олесницкого издан перевод «Руководства к Библейской археологии» К.Ф. Кейля (1871-1876).
Как библеист Олесницкий стремился прежде всего защищать традиционные библейские представления от выводов западных критических теорий. Ему принадлежит и ряд оригинальных гипотез в библеистике. Рассматривая природу библейских поэтических текстов, он отвергал утвердившуюся на Западе теорию «параллелизма членов» как основы еврейского стихосложения, предлагая собственную гипотезу тонической природы библейского стиха («Рифм и метр ветхозаветной поэзии», 1872). Книги Паралипоменон Олесницкий считал оригиналом летописей Иудейского царства и в этом качестве источником книг Царств, что кардинально меняло утвердившееся в библеистике мнение о времени их написания [«Государственная летопись царей иудейских, или Книги забытые (Паралипоменона)», 1879]. Богатую и разнородную образность в традиции толкований на книгу Песнь Песней Олесницкий восполнил конкретикой палестинской природы и времён года («Книга Песнь Песней и её новейшие критики», 1881-1882). Работы Олесницкого имели авторитет в дореволюционной российской библейской науке, но в дальнейшем не нашли поддержки.
Олесницкий регулярно произносил проповеди в Киево-Братском монастыре. В многочисленных публицистических статьях отзывался на насущные идейные вопросы времени; в частности, полемизировал со взглядами Л.Н. Толстого. Его проповеди и статьи печатались в «Трудах Киевской духовной академии», «Воскресном чтении», «Киевских епархиальных ведомостях», издавались отдельными оттисками.
Сочинения:
Древнееврейская музыка и пение // Труды Киевской духовной академии. 1871. Т. 4;
Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета // Там же. 1879. Т. 2;
Книга притчей Соломоновых и ее новейшие критики // Там же. 1883. Т. 3;
Документы нового национально- иудейского религиозного движения в южной России // Там же. 1885. Т. 1;
О древнем имени Божием // Там же. 1887. Т. 2;
Слово об истинном и ложном злунепротивлении: по поводу превратного толкования на Матф. 5, 39 в учении графа Л. Толстого. К., 1892;
Руководственные о священном писании Ветхого и Нового завета сведения из творений святых отцов и учителей Церкви. СПб., 1894. К., 2007;
Слово о суетных и бесплодных исканиях Бога вне Церкви Божией. К., 1898.