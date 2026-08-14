ОЛЕША ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Русский писатель.
Из семьи обедневших польских дворян; сын акцизного чиновника. С 1902 года жил в Одессе, где окончил Ришельевскую гимназию (1917) и два года учился на юридическом факультете Новороссийского университета. Принимал участие в работе литературной секции ЮгРОСТА (южного отделения Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства), сочиняя стихотворные тексты к агитационным плакатам. С 1922 года в Москве; сотрудничал в газете «Гудок», публикуя стихотворные фельетоны под псевдонимом Зубило (часть фельетонов объединил в книгу «Зубило», 1924). В годы Великой Отечественной войны - в эвакуации в Ашхабаде; занимался журналистикой, работал на радио.
Дебютировал как поэт в 1916 году; среди ранних произведений - пьеса «Маленькое сердце» (поставлена в 1918 году; не сохранилась), а также одноактная пьеса «Игра в плаху» (поставлена в 1920 году, издана в 1934 году). Литературную известность Олеше принёс роман «Зависть» (1927; переработан в пьесу под названием «Заговор чувств», 1929), в центре которого - драма интеллигента и мечтателя, ищущего своё место в новой, советской действительности, но неспособного жить по утверждающимся в обществе законам прагматизма. В 1928 году опубликовал проникнутый духом революционной романтики, органично сочетавший элементы приключенческой литературы, фельетона и памфлета роман-сказку «Три толстяка» (создан в 1924 году), который вошёл в золотой фонд отечественной детской литературы. В 1930 году сделал инсценировку этого романа для МХАТа (режиссер Вл.И. Немирович-Данченко) [по мотивам романа поставлен одноименный балет на музыку В.А. Оранского (1935), написана опера В.И. Рубина (1956), сняты анимационный (1963, режиссеры В.С. и З.С. Брумберг) и художественный (1966, режиссер А.В. Баталов) фильмы]. Тема трагической невозможности интеллигенции вписаться в новую жизнь нашла отражение в пьесе «Список благодеяний» (постановка в 1931 году, режиссер В.Э. Мейерхольд); в 1931 году вышел сборник рассказов Олеши «Вишнёвая косточка». В дальнейшем писал только небольшие рассказы, очерки, киносценарии (в том числе «Строгий юноша», 1934; экранизация в 1936 году, режиссер А.М. Роом; в прокат вышел в 1994 году).
Стилю Олеши, отразившему влияние прозы И.А. Бунина, присущи подчёркнутая прозрачность синтаксиса, ориентация на письменную, книжную речь, интенсивная выразительность зрительных образов (в основе которых - точность и необычность метафоричных сравнений) - черты, свидетельствующие о его принадлежности к так называемой южнорусской школе писателей (В.П. Катаев, Ильф и Петров и др.).
Из дневниковых записей послевоенных лет сложилась книга мемуарной прозы «Ни дня без строчки» (издана в 1965 году, посмертно) - не связанные единой фабулой воспоминания Олеши о детстве и юности, размышления о литературе и искусстве, о писателях и своей литературной судьбе. Среди других произведений: инсценировки для театра («Идиот» Ф.М. Достоевского, «Гранатовый браслет» А.И. Куприна, «Цветы запоздалые» А.П. Чехова, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна); стихи для детей (сборник «О лисе», 1948).
Сочинения:
Избранные сочинения. М., 1956;
Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М., 1968;
Зависть: Роман. Рассказы. Статьи. М., 2006;
Книга прощания. М., 2006; Избранное. М., 2010.