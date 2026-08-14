ОЛЕША ЮРИЙ КАРЛОВИЧ

Русский писатель.

Из се­мьи обед­нев­ших польских дво­рян ; сын ак­циз­но­го чи­нов­ни­ка . С 1902 года жил в Одес­се, где окон­чил Ри­шель­ев­скую гим­на­зию (1917) и два го­да учил­ся на юри­дическом факультете Но­во­россий­ско­го университета. При­ни­мал уча­стие в ра­бо­те литературной сек­ции Юг­РО­СТА (южного отделе­ния Все­ук­ра­ин­ско­го бю­ро Российского те­ле­граф­но­го агентст­ва), со­чи­няя стихотворные тек­сты к аги­тационным пла­ка­там. С 1922 года в Мо­ск­ве; со­труд­ни­чал в газете «Гу­док», пуб­ли­куя сти­хотворные фель­е­то­ны под псевдонимом Зу­би­ло (часть фель­е­то­нов объ­е­ди­нил в книгу «Зу­би­ло», 1924). В го­ды Великой Отечественной вой­ны - в эва­куа­ции в Аш­ха­ба­де; за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой, ра­бо­тал на ра­дио.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1916 году; сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - пье­са «Ма­лень­кое серд­це» (поставлена в 1918 году; не сохранилась), а так­же од­но­акт­ная пье­са «Иг­ра в пла­ху» (поставлена в 1920 году, издана в 1934 году). Литературную из­вест­ность Олеше при­нёс ро­ман «За­висть» (1927; пе­ре­ра­бо­тан в пье­су под названием «За­го­вор чувств», 1929), в цен­тре ко­то­ро­го - дра­ма ин­тел­ли­ген­та и меч­та­те­ля, ищу­ще­го своё мес­то в но­вой, советской дей­ст­ви­тель­но­сти, но не­спо­соб­но­го жить по ут­вер­ждаю­щим­ся в об­ще­ст­ве за­ко­нам праг­ма­тиз­ма. В 1928 году опуб­ли­ко­вал про­ник­ну­тый ду­хом ре­во­люционной ро­ман­ти­ки, ор­га­нич­но со­че­тав­ший эле­мен­ты при­клю­чен­че­ской литературы, фель­е­то­на и пам­фле­та ро­ман-сказ­ку «Три тол­стя­ка» (создан в 1924 году), ко­то­рый во­шёл в зо­ло­той фонд отечественной дет­ской литературы. В 1930 году сде­лал ин­сце­ни­ров­ку это­го ро­ма­на для МХАТа (режиссер Вл.И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко) [по мо­ти­вам ро­ма­на по­став­лен од­но­именный ба­лет на музыку В.А. Оран­ско­го (1935), на­пи­са­на опе­ра В.И. Ру­би­на (1956), сня­ты ани­ма­ци­он­ный (1963, режиссеры В.С. и З.С. Брум­берг) и ху­до­же­ст­вен­ный (1966, режиссер А.В. Ба­та­лов) филь­мы]. Те­ма тра­гической не­воз­мож­но­сти ин­тел­ли­ген­ции впи­сать­ся в но­вую жизнь на­шла от­ра­же­ние в пье­се «Спи­сок бла­го­дея­ний» (постановка в 1931 году, режиссер В.Э. Мей­ер­хольд); в 1931 году вы­шел сбор­ник рас­ска­зов Олеши «Виш­нё­вая ко­сточ­ка». В даль­ней­шем пи­сал толь­ко не­боль­шие рас­ска­зы, очер­ки, ки­но­сце­на­рии (в том числе «Стро­гий юно­ша», 1934; эк­ра­ни­за­ция в 1936 году, режиссер А.М. Роом; в про­кат вы­шел в 1994 году).

Сти­лю Олеши, от­ра­зив­ше­му влия­ние про­зы И.А. Бу­ни­на, при­су­щи под­чёрк­ну­тая про­зрач­ность син­так­си­са, ори­ен­та­ция на пись­мен­ную, книж­ную речь, ин­тен­сив­ная вы­ра­зи­тель­ность зри­тель­ных об­ра­зов (в ос­но­ве ко­то­рых - точ­ность и не­обыч­ность ме­та­фо­ричных срав­не­ний) - чер­ты, сви­де­тель­ст­вую­щие о его при­над­леж­но­сти к так называемой юж­но­рус­ской шко­ле пи­са­те­лей (В.П. Ка­та­ев, Ильф и Пет­ров и др.).

Из днев­ни­ко­вых за­пи­сей по­сле­во­ен­ных лет сло­жи­лась кни­га ме­му­ар­ной про­зы «Ни дня без строч­ки» (издана в 1965 году, посмертно) - не свя­зан­ные еди­ной фа­бу­лой вос­по­ми­на­ния Олеши о дет­ст­ве и юно­сти, раз­мыш­ле­ния о литературе и искусстве, о пи­са­те­лях и сво­ей литературной судь­бе. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: инс­це­ни­ров­ки для те­ат­ра («Иди­от» Ф.М. До­сто­ев­ско­го, «Гра­на­то­вый брас­лет» А.И. Ку­при­на, «Цве­ты за­по­зда­лые» А.П. Че­хо­ва, «Де­ти ка­пи­та­на Гран­та» Ж. Вер­на); сти­хи для де­тей (сборник «О ли­се», 1948).

Сочинения:

Из­бран­ные со­чи­не­ния. М., 1956;

Пье­сы. Ста­тьи о те­ат­ре и дра­ма­тур­гии. М., 1968;

За­висть: Ро­ман. Рас­ска­зы. Ста­тьи. М., 2006;

Кни­га про­ща­ния. М., 2006; Из­бран­ное. М., 2010.