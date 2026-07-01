ОЛЕОГРАФИЯ

ОЛЕОГРАФИЯ - раз­но­вид­ность мно­го­кра­соч­ной ли­то­гра­фии, при­ме­няв­шая­ся во 2-й половине XIX века для вос­про­из­ве­де­ния кар­тин, соз­дан­ных в тех­ни­ке мас­ля­ной жи­во­пи­си.

Для по­лу­че­ния олеографии ис­поль­зо­ва­лась мно­го­кра­соч­ная (до 15-20 кра­сок) тех­но­ло­гия пе­ча­ти; для боль­ше­го сход­ст­ва олеографии с про­из­ве­де­ния­ми жи­во­пи­си от­тис­ки ла­ки­ро­ва­ли и под­вер­га­ли рель­еф­но­му тис­не­нию, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­лу­ча­лась ими­та­ция по­верх­но­сти хол­ста и жи­во­пис­ной фак­ту­ры (рель­еф­ных маз­ков крас­ки). В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев олеография ог­руб­ля­ла и ис­ка­жа­ла ори­ги­нал. В XX веке олеография вы­тес­не­на оф­сет­ной пе­ча­тью; ны­не со­вер­шен­ст­ву­ют­ся фак­си­миль­ные тех­но­ло­гии ко­пи­ро­ва­ния жи­во­пи­си , в том числе с при­ме­не­ни­ем современных циф­ро­вых тех­но­ло­гий [вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ная струй­ная пе­чать - так называемое жик­ле (от французского gicler - брыз­гать стру­ёй); смотри так­же Циф­ро­вая пе­чать].

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