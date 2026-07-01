ОЛЕОГРАФИЯ
ОЛЕОГРАФИЯ - разновидность многокрасочной литографии, применявшаяся во 2-й половине XIX века для воспроизведения картин, созданных в технике масляной живописи.
Для получения олеографии использовалась многокрасочная (до 15-20 красок) технология печати; для большего сходства олеографии с произведениями живописи оттиски лакировали и подвергали рельефному тиснению, в результате которого получалась имитация поверхности холста и живописной фактуры (рельефных мазков краски). В большинстве случаев олеография огрубляла и искажала оригинал. В XX веке олеография вытеснена офсетной печатью; ныне совершенствуются факсимильные технологии копирования живописи, в том числе с применением современных цифровых технологий [высококачественная струйная печать - так называемое жикле (от французского gicler - брызгать струёй); смотри также Цифровая печать].