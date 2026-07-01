ОЛЕННЫЕ КАМНИ

ОЛЕННЫЕ КАМНИ - древ­ние ­ка­мен­ные сте­лы с изо­бра­же­ния­ми, вы­пол­нен­ны­ми во взаи­мо­свя­зан­ных сти­лях, в ус­лов­но-реа­ли­сти­че­ской или ор­на­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной ма­не­ре.

Из­вест­но бо­лее 700 оленных камней - от вер­ховь­ев реки Амур на вос­то­ке до реки Эль­ба на запа­де, пре­имущественно в зо­нах, свя­зан­ных со степ­ным поя­сом Ев­ра­зии; наи­боль­шая кон­цен­тра­ция (около 550 года) - в Мон­го­лии, где оленные камни ста­ли ча­стью тра­диционного ланд­шаф­та. Сте­лы главным образом 4-гран­ные со ско­шен­ным вер­хом (есть пло­ские, ок­руг­лые, мно­го­гран­ные в се­че­нии); как пра­ви­ло, уз­кие гра­ни об­ра­зу­ют ли­це­вую и тыль­ную сто­ро­ны. На­зва­ны от тюркского «сыын таш» - олен­ный ка­мень, по изо­бра­же­ни­ям «ле­тя­щих» оле­ней, ко­то­рые за­час­тую опоя­сы­ва­ют оленные камни и, «пе­ре­те­кая» с гра­ни на грань, как бы рвут­ся по спи­ра­ли вверх. Встре­ча­ют­ся и фи­гу­ры ло­ша­дей, ка­ба­нов, коз­лов, со­бак, пан­тер, других жи­вот­ных, ино­гда птиц. Изо­бра­же­ния де­та­лей убо­ра и сна­ря­же­ния вои­на рас­по­ла­га­ют­ся на оленных камнях зо­наль­но. В верх­ней час­ти - ша­поч­ка или по­вяз­ка, ни­же - серь­ги, оже­ре­лье ; в средней час­ти - по­яс, ору­жие, нож, осе­лок, зер­ка­ло и тому подобное; не­ред­ко на спи­не - ре­шет­ча­тый пя­ти­уголь­ник (по-ви­ди­мо­му, щит). Мно­гие из них име­ют пря­мые со­от­вет­ст­вия в ар­хео­ло­гических на­ход­ках. Ино­гда там, где долж­но бы на­хо­дить­ся ли­цо изо­бра­жае­мо­го, на­но­си­лись 3 па­рал­лель­ные ко­сые ли­нии. Из­ред­ка оленные камни име­ют эле­мен­ты фи­гу­ра­тив­ной ан­тро­по­морф­но­сти. На не­ко­то­рых оленных камнях за­фик­си­ро­ва­ны сле­ды крас­ки. Вы­де­ля­ют 3 ти­па оленных камней: об­ще­ев­ра­зий­ский (без изо­бра­же­ний жи­вот­ных), сая­но-ал­тай­ский и мон­го­ло-за­бай­каль­ский (с ус­лов­но-реа­ли­сти­че­ски­ми и ор­на­мен­таль­но-сти­ли­зо­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми оле­ней). Боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что оленные камни во­пло­ща­ли об­раз ге­рои­зи­ро­ван­но­го пред­ка, во­ж­дя и по­кро­ви­те­ля. По мне­нию не­ко­то­рых спе­циа­ли­стов, изо­бра­же­ния кин­жа­лов и не­ко­то­рых других пред­ме­тов со­от­вет­ст­ву­ют ат­ри­бу­там пред­ков, то есть ве­щам, вы­шед­шим из оби­хо­да ко вре­ме­ни соз­да­ния оленных камней. Да­ти­ров­ка оленных камней в це­лом и их ти­пов ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сии. В основном оленные камни со­от­но­сят­ся со «ски­фо-си­бир­ским ми­ром», есть точ­ка зре­ния об их по­яв­ле­нии в фи­на­ле сред­не­го или в позд­нем брон­зо­вом ве­ке и при­над­леж­но­сти куль­тур­но­му кру­гу, вклю­чаю­ще­му ке­рек­су­ры (смотри в статье Мон­го­лия . Ис­то­ри­че­ский очерк).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)