ОЛЕННЫЕ КАМНИ
ОЛЕННЫЕ КАМНИ - древние каменные стелы с изображениями, выполненными во взаимосвязанных стилях, в условно-реалистической или орнаментально-декоративной манере.
Известно более 700 оленных камней - от верховьев реки Амур на востоке до реки Эльба на западе, преимущественно в зонах, связанных со степным поясом Евразии; наибольшая концентрация (около 550 года) - в Монголии, где оленные камни стали частью традиционного ландшафта. Стелы главным образом 4-гранные со скошенным верхом (есть плоские, округлые, многогранные в сечении); как правило, узкие грани образуют лицевую и тыльную стороны. Названы от тюркского «сыын таш» - оленный камень, по изображениям «летящих» оленей, которые зачастую опоясывают оленные камни и, «перетекая» с грани на грань, как бы рвутся по спирали вверх. Встречаются и фигуры лошадей, кабанов, козлов, собак, пантер, других животных, иногда птиц. Изображения деталей убора и снаряжения воина располагаются на оленных камнях зонально. В верхней части - шапочка или повязка, ниже - серьги, ожерелье; в средней части - пояс, оружие, нож, оселок, зеркало и тому подобное; нередко на спине - решетчатый пятиугольник (по-видимому, щит). Многие из них имеют прямые соответствия в археологических находках. Иногда там, где должно бы находиться лицо изображаемого, наносились 3 параллельные косые линии. Изредка оленные камни имеют элементы фигуративной антропоморфности. На некоторых оленных камнях зафиксированы следы краски. Выделяют 3 типа оленных камней: общеевразийский (без изображений животных), саяно-алтайский и монголо-забайкальский (с условно-реалистическими и орнаментально-стилизованными изображениями оленей). Большинство современных исследователей считают, что оленные камни воплощали образ героизированного предка, вождя и покровителя. По мнению некоторых специалистов, изображения кинжалов и некоторых других предметов соответствуют атрибутам предков, то есть вещам, вышедшим из обихода ко времени создания оленных камней. Датировка оленных камней в целом и их типов остаются предметом дискуссии. В основном оленные камни соотносятся со «скифо-сибирским миром», есть точка зрения об их появлении в финале среднего или в позднем бронзовом веке и принадлежности культурному кругу, включающему керексуры (смотри в статье Монголия. Исторический очерк).