ОЛЕНИНЫ

ОЛЕНИНЫ - российские музыканты.

Алек­сандр Алек­сее­вич [01(13).06.1865, име­ние Ис­то­ми­но Ка­си­мов­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии, ны­не поселение Кру­то­яр­ский Ка­си­мов­ско­го района Ря­зан­ской области - 15.02.1944, Мо­ск­ва], ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1927). В 1884-1889 годах жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где по­зна­ко­мил­ся с М.А. Ба­ла­ки­ре­вым, за­ни­мал­ся по ком­по­зи­ции у А.К. Ля­до­ва. С 1889 года был зем­ским на­чаль­ни­ком в селе Ис­то­ми­но. Со­би­рал, за­пи­сы­вал, об­ра­ба­ты­вал народные пес­ни, с 1922 года член музыкально-эт­но­гра­фической ко­мис­сии ГИМНа в Мо­ск­ве. Его опе­ра «Ку­де­яр» в 1915 году по­став­ле­на в Опе­ре С.И. Зи­ми­на. Ав­тор со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра, Кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1930), ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей, ро­ман­сов и пе­сен.

Его се­ст­ра - Ма­рия Алек­се­ев­на Оленина-д’Альгейм [19.09(01.10).1869, име­ние Ис­то­ми­но Ка­си­мов­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии - 26.08.1970, Мо­ск­ва], пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но). За­ни­ма­лась у Ю.Ф. Пла­то­но­вой и А.Н. Мо­лас в Санкт-Пе­тер­бур­ге, у Ж. Блан­шет (Вьё­тан) в Па­ри­же. Бы­ла из­вест­ной в Рос­сии и Западной Ев­ро­пе ка­мер­ной пе­ви­цей, де­бю­ти­ро­ва­ла в 1896 году в Па­ри­же, с 1901 года вы­сту­па­ла в кон­цер­тах Круж­ка лю­би­те­лей русской му­зы­ки в Мо­ск­ве. Вме­сте с му­жем, французским пи­са­те­лем и пе­ре­во­дчи­ком Пье­ром д’Альгеймом (1862-1922), и пе­ви­цей А.В. Та­ра­се­вич соз­да­ла в Мо­ск­ве музыкально-про­све­ти­тель­ную организацию «Дом пес­ни» (1908-1918), в кон­церт­ных про­грам­мах ко­то­рой зна­чительное ме­сто от­во­ди­лось русской му­зы­ке, осо­бен­но со­чи­не­ни­ям М.П. Му­сорг­ско­го . В ка­чест­ве ак­ком­па­ниа­то­ров здесь вы­сту­пали А.Б. Голь­ден­вей­зер, Л.Э. Ко­нюс, Н.К. Мет­нер, П.А. Ламм, её брат А.А. Оле­нин; в лек­ци­ях и бе­се­дах, со­про­во­ж­дав­ших кон­цер­ты, при­ни­ма­ли уча­стие В.Я. Брю­сов, А. Бе­лый. Кон­цер­ты «До­ма пес­ни» про­хо­ди­ли так­же в других го­ро­дах Рос­сии, в Па­ри­же и Лон­до­не. С 1918 года жи­ла во Фран­ции, вы­сту­па­ла до 1942 года (в 1926 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­ни­ца Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. С 1959 года жи­ла в СССР, да­ва­ла ча­ст­ные уро­ки. Ав­тор книги «За­ве­ты M.П. Му­сорг­ско­го» (на французском языке; русский перевод 1910 года).

Их двою­род­ный брат - Пётр Сер­гее­вич [16(28).02.1870, име­ние Ис­то­ми­но Ка­си­мов­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии - 28.01.1922, Пет­ро­град; по­хо­ро­нен в Мо­ск­ве], пе­вец (ба­ри­тон), опер­ный ре­жис­сёр. Окон­чил медицинский факультет Мо­с­ков­ско­го университета (1896). Бу­ду­чи сту­ден­том, учил­ся пе­нию, за­тем со­вер­шен­ст­во­вал­ся как пе­вец в Ита­лии. С 1898 года вы­сту­пал в Мо­ск­ве: пел в кон­цер­тах Круж­ка лю­би­те­лей русской му­зы­ки, со­лист Ча­ст­ной русской опе­ры С.И. Ма­мон­то­ва (1898-1900), Боль­шо­го те­ат­ра (1900-1903), Опе­ры С.И. Зи­ми­на (1904-1915). Наи­боль­шее зна­че­ние име­ла его дея­тель­ность в ка­че­ст­ве опер­но­го ре­жис­сё­ра, в ос­но­ве творческого ме­то­да ле­жа­ли прин­ци­пы МХТ. В 1907-1915 годах главный ре­жис­сёр и художественный руководитель Опе­ры С.И. Зи­ми­на, в 1915-1918 годах ре­жис­сёр Боль­шо­го те­ат­ра. Сре­ди по­ста­но­вок: «Бо­рис Го­ду­нов» (2-я редакция, 1908) и «Хо­ван­щи­на» (1912) М.П. Му­сорг­ско­го; «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра (1909); «Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та (1913); «Зо­ло­той пе­ту­шок» (1909, пре­мье­ра, ди­ри­жёр - Э.А. Ку­пер), «Сне­гу­роч­ка» (1910), «Сад­ко» (1912), «Мла­да» (1913), «Цар­ская не­вес­та» и «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» (обе 1916 год) Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; «Оле из Норд­лан­да» М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (1916, пре­мье­ра, ди­ри­жёр - ав­тор); «Дон Кар­лос» Дж. Вер­ди (1917, в пар­тии Фи­лип­па II - Ф.И. Ша­ля­пин). В 1918-1921 годах ре­жис­сёр Пет­роградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (в 1920 году Государственный ака­де­мический те­атр ко­мической опе­ры).

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