ОЛЕНИНЫ
ОЛЕНИНЫ - российские музыканты.
Александр Алексеевич [01(13).06.1865, имение Истомино Касимовского уезда Рязанской губернии, ныне поселение Крутоярский Касимовского района Рязанской области - 15.02.1944, Москва], композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1927). В 1884-1889 годах жил в Санкт-Петербурге, где познакомился с М.А. Балакиревым, занимался по композиции у А.К. Лядова. С 1889 года был земским начальником в селе Истомино. Собирал, записывал, обрабатывал народные песни, с 1922 года член музыкально-этнографической комиссии ГИМНа в Москве. Его опера «Кудеяр» в 1915 году поставлена в Опере С.И. Зимина. Автор сочинений для оркестра, Концерта для фортепиано с оркестром (1930), инструментальных ансамблей, романсов и песен.
Его сестра - Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм [19.09(01.10).1869, имение Истомино Касимовского уезда Рязанской губернии - 26.08.1970, Москва], певица (меццо-сопрано). Занималась у Ю.Ф. Платоновой и А.Н. Молас в Санкт-Петербурге, у Ж. Бланшет (Вьётан) в Париже. Была известной в России и Западной Европе камерной певицей, дебютировала в 1896 году в Париже, с 1901 года выступала в концертах Кружка любителей русской музыки в Москве. Вместе с мужем, французским писателем и переводчиком Пьером д’Альгеймом (1862-1922), и певицей А.В. Тарасевич создала в Москве музыкально-просветительную организацию «Дом песни» (1908-1918), в концертных программах которой значительное место отводилось русской музыке, особенно сочинениям М.П. Мусоргского. В качестве аккомпаниаторов здесь выступали А.Б. Гольденвейзер, Л.Э. Конюс, Н.К. Метнер, П.А. Ламм, её брат А.А. Оленин; в лекциях и беседах, сопровождавших концерты, принимали участие В.Я. Брюсов, А. Белый. Концерты «Дома песни» проходили также в других городах России, в Париже и Лондоне. С 1918 года жила во Франции, выступала до 1942 года (в 1926 году гастролировала в Москве и Ленинграде). В годы 2-й мировой войны участница Движения Сопротивления. С 1959 года жила в СССР, давала частные уроки. Автор книги «Заветы M.П. Мусоргского» (на французском языке; русский перевод 1910 года).
Их двоюродный брат - Пётр Сергеевич [16(28).02.1870, имение Истомино Касимовского уезда Рязанской губернии - 28.01.1922, Петроград; похоронен в Москве], певец (баритон), оперный режиссёр. Окончил медицинский факультет Московского университета (1896). Будучи студентом, учился пению, затем совершенствовался как певец в Италии. С 1898 года выступал в Москве: пел в концертах Кружка любителей русской музыки, солист Частной русской оперы С.И. Мамонтова (1898-1900), Большого театра (1900-1903), Оперы С.И. Зимина (1904-1915). Наибольшее значение имела его деятельность в качестве оперного режиссёра, в основе творческого метода лежали принципы МХТ. В 1907-1915 годах главный режиссёр и художественный руководитель Оперы С.И. Зимина, в 1915-1918 годах режиссёр Большого театра. Среди постановок: «Борис Годунов» (2-я редакция, 1908) и «Хованщина» (1912) М.П. Мусоргского; «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера (1909); «Дон Жуан» В.А. Моцарта (1913); «Золотой петушок» (1909, премьера, дирижёр - Э.А. Купер), «Снегурочка» (1910), «Садко» (1912), «Млада» (1913), «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже» (обе 1916 год) Н.А. Римского-Корсакова; «Оле из Нордланда» М.М. Ипполитова-Иванова (1916, премьера, дирижёр - автор); «Дон Карлос» Дж. Верди (1917, в партии Филиппа II - Ф.И. Шаляпин). В 1918-1921 годах режиссёр Петроградского театра оперы и балета (в 1920 году Государственный академический театр комической оперы).