МОГИЛЬНИК

МОГИЛЬНИК (нек­ро­поль, клад­би­ще) - тип ар­хео­ло­гического па­мят­ни­ка , ме­сто рас­по­ло­же­ния мо­гил, свя­зан­ных с ни­ми ме­мо­ри­аль­ных со­ору­же­ний, сле­дов по­гре­баль­ных и по­ми­наль­ных об­ря­дов.

Раз­ли­ча­ют могильники, не со­хра­нив­шие сле­дов на по­верх­но­сти зем­ли (грун­то­вые) и со­хра­нив­шие их (ча­ще все­го кур­ган­ные; в отдельных куль­ту­рах и ре­гио­нах - вклю­чаю­щие жаль­ни­ки, ке­рек­су­ры, чаа­тас и другие со­ору­же­ния; см. так­же в статье Гроб­ни­ца ).

В ря­де тра­ди­ций сло­жи­лись осо­бые ти­пы могильников, например по­гре­бе­ния в ран­не­хри­сти­ан­ских и тому подобных ка­та­ком­бах. От­дель­ны­ми могильниками мо­гут яв­лять­ся кур­ган и не­ко­то­рые др. по­гре­баль­ные со­ору­же­ния, из­ме­няе­мые при мно­го­ра­зо­вом ис­поль­зо­ва­нии.

В изу­че­нии могильника об­ра­ща­ет­ся вни­ма­ние на его струк­ту­ру (на­ли­чие ско­п­ле­ний, ря­дов, изо­ли­рованных мо­гил и так далее), на­ли­чие специальных со­ору­же­ний, свя­зан­ных с функ­цио­ни­ро­ва­ни­ем могильника; на ря­де могильников вы­де­ля­ют «куль­то­вый слой» - раз­но­вид­ность куль­тур­но­го слоя .

Осо­бен­но­сти уст­рой­ст­ва и другие ха­рак­те­ри­сти­ки могильников - один из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков для ре­кон­ст­рук­ции об­щественного строя, идео­ло­гии и других сто­рон древ­них куль­тур.

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