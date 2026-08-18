МОГИЛЬНИК
МОГИЛЬНИК (некрополь, кладбище) - тип археологического памятника, место расположения могил, связанных с ними мемориальных сооружений, следов погребальных и поминальных обрядов.
Различают могильники, не сохранившие следов на поверхности земли (грунтовые) и сохранившие их (чаще всего курганные; в отдельных культурах и регионах - включающие жальники, керексуры, чаатас и другие сооружения; см. также в статье Гробница).
В ряде традиций сложились особые типы могильников, например погребения в раннехристианских и тому подобных катакомбах. Отдельными могильниками могут являться курган и некоторые др. погребальные сооружения, изменяемые при многоразовом использовании.
В изучении могильника обращается внимание на его структуру (наличие скоплений, рядов, изолированных могил и так далее), наличие специальных сооружений, связанных с функционированием могильника; на ряде могильников выделяют «культовый слой» - разновидность культурного слоя.
Особенности устройства и другие характеристики могильников - один из важнейших источников для реконструкции общественного строя, идеологии и других сторон древних культур.