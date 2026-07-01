ОЛЕНЕКСКИЙ МУЗЕЙ

В 1984 году Оленекский историко- этнографический музей действовал на общественных началах.

Директор музея Бенчик В.А. организовал организовал при поддержке ученых кандидата технических наук Семенова Х.Н. и кандидата исторических наук Архипова Н.Д. с Государственным музеем этнографии народов СССР ( город Ленинград ), Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, Якутским государственным университетом.

В 1987 году была разработана программа развития музея, тематико-экспозиционный план для создания экспозиции. Разработчиками его были научный сотрудник ГМЭ кандидат исторических наук Т.Ю. Сэм, преподаватель ЯГУ Н.Д. Архипов.

В 1993 году музей получил статус государственного учреждения культуры и финансируется из республиканского бюджета. Музей располагается в приспособленном деревянном здании.

Иллюстрации:

Оленекский историко-этнографический музей народов Севера.