ОЛЁКМИНСК

ОЛЁКМИНСК - го­род в Рос­сии, на юго-за­па­де Яку­тии, центр Олёк­мин­ско­го района.

Население 9,3 тысяч человек (2013). Порт на ле­вом бе­ре­гу реки Ле­на. Аэ­ро­порт.

В на­ча­ле ле­та 1633 года на тер­ри­то­рии Олёк­мин­ской тун­гус­ской зем­ли, в устье реки Олек­на (тун­гус­ское название реки Олёк­ма), ени­сей­ский при­каз­чик, сын бо­яр­ский И.Б. Кузь­мин ос­но­вал пер­вое ясач­ное зи­мо­вье - Усть-Олёк­мин­ское. 17(27) июля 1635 года сын бо­яр­ский П.И. Бе­ке­тов в 14 км от зи­мо­вья, на реке Ле­на, ос­но­вал Олёк­мин­ский ост­рог, став­ший цен­тром управ­ле­ния ок­ре­ст­ны­ми тер­ри­то­рия­ми и сбо­ра яса­ка. До 1640 года под­чи­нял­ся ени­сей­ским вое­во­дам, в 1640-1775 годах - лен­ским (якут­ским) вое­во­дам. Бо­лее 100 лет Олёк­мин­ский ост­рог ос­та­вал­ся ти­пич­ным ясач­ным ост­ро­гом. Осед­лое на­се­ле­ние поя­ви­лось там по­сле 1738 года, ко­гда с ор­га­ни­за­ци­ей поч­то­вых стан­ций на уча­ст­ке от Ви­тим­ской сло­бо­ды до Якут­ска был от­крыт Ир­кут­ско-Якут­ский поч­то­вый тракт. Олёк­мин­ский ост­рог стал круп­ной поч­то­вой стан­ци­ей и цен­тром дис­тан­ции на трак­те. В 1775-1783 годах центр ко­мис­сар­ст­ва Якут­ской провинции Ир­кут­ской губернии. За­тем Олёкминск - уезд­ный го­род Якут­ской области Ир­кут­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1783-1796), в 1796-1803 годах в со­ста­ве Якут­ско­го уезда Ир­кут­ской губернии. Центр ко­мис­сар­ст­ва Якут­ско­го уезда Ир­кут­ской губернии (1803-1805) и Якут­ской об­ла­сти (1805-1822), ок­руж­ной го­род Якут­ской области (1822-1920). В 1820-х годах - начале XX века Олёкминск и его ок­ру­га ис­поль­зо­ва­лись как ме­сто ссыл­ки, здесь её от­бы­ва­ли де­каб­ри­сты , на­род­ни­ки, со­ци­ал-де­мо­кра­ты (в том числе М.С. Уриц­кий, М.С. Оль­мин­ский). С 1852 года на­ча­лась промышленная раз­ра­бот­ка зо­ло­то­нос­ных ме­сто­ро­ж­де­ний (в 1898 году Олёк­мин­ский зо­ло­то­про­мыш­лен­ный район за­ни­мал 1-е ме­сто в Рос­сии по до­бы­че зо­ло­та ). В 1862 году для по­се­ле­ния но­си­те­лей ере­си скоп­че­ст­ва близ Олёкминска, за рекой Ала­лай­ка, бы­ло ос­но­ва­но Спас­ское се­ле­ние (позд­нее сли­лось с Олёкминском). В 1897 году в Олёкминске по­строе­на при­стань.

В Олёкминске 13 июня 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 20 июля 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, го­род был за­нят от­ря­дом бе­лых войск под ко­мандованием М.И. Гор­дее­ва. На­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (до но­ября 1918 года), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 года), Якут­ско­го об­ла­ст­но­го управ­ле­ния, под­от­чёт­но­го «Ом­ско­му пра­ви­тель­ст­ву» (но­ябрь 1918 - декабрь 1919 годов). В но­ябре 1918 года не­да­ле­ко от Олёкминска бы­ло рас­стре­ля­но несколько ру­ко­во­ди­те­лей Цен­тро­си­би­ри во гла­ве с Н.Н. Яков­ле­вым, ещё несколько че­ло­век ока­за­лось в за­клю­че­нии в ме­ст­ной тюрь­ме. В ночь с 18 на 19 декабря 1919 года в ре­зуль­та­те воо­руженного вос­ста­ния в Олёкминске вос­ста­нов­ле­на советская власть; по­след­ние груп­пы уча­ст­ни­ков Бе­ло­го дви­же­ния сло­жи­ли ору­жие в Олёкминске в сентябре 1922 года. Уезд­ный (1920-1926) и ок­руж­ной (1926-1930) центр Якутской губернии (1920-1922), Якутская АССР (1922-1930). С 1930 года рай­он­ный центр Якутской АССР [в 1990-1991 годах Якут­ская - Са­ха ССР, с 1992 года Рес­пуб­ли­ка Са­ха (Яку­тия)].

В го­ро­де со­хра­ни­лись: Спас­ский со­бор (1865-1870, со­бор с 1883 года; верх­няя часть вос­ста­нов­ле­на в 2004-2005 годах), ча­сов­ня во имя Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1891), де­ревянные жи­лые до­ма XIX - начала XX веков с рез­ны­ми кар­ни­за­ми и на­клад­ной резь­бой на ок­нах, во­ро­тах, ка­лит­ках. Па­мят­ни­ки: Цен­тро­си­бир­цам (1964, скульп­то­ры С.А. Его­ров, И.А. Слеп­цов), в честь по­бе­ды в Великой Отечественной вой­не (1975), снай­пе­ру И.Н. Куль­бер­ти­но­ву. Фи­ли­ал Якут­ской государственной сельскохозяйственной ака­де­мии. Му­зей ис­то­рии зем­ле­де­лия имени И.Я. Стро­да (фи­ли­ал Якут­ско­го государственного объе­ди­нён­но­го му­зея ис­то­рии и куль­ту­ры на­ро­дов Се­ве­ра имени Ем. Яро­слав­ско­го; ос­но­ван в 1957 году как ис­то­ри­ко-крае­ведческий, современное название и ста­тус с 1978 года).

Олёкминск - центр сельскохозяйственного рай­она (мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, ко­не­вод­ст­во, оле­не­вод­ст­во; вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые и кор­мо­вые куль­ту­ры, кар­то­фель, ово­щи). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в том числе пи­ще­ком­би­нат (мо­лоч­ная про­дук­ция); де­ре­во­об­ра­бот­ка. Близ Олёкминска, на пра­вом бе­ре­гу реки Ле­на, - неф­те­пе­ре­ка­чи­ваю­щая стан­ция неф­те­про­во­да Тай­шет - Братск (Ир­кут­ская область) - Ленск - Олёк­минск - Не­рюн­гри (Яку­тия) - Ско­во­ро­ди­но - Джа­лин­да (Амур­ская область), со­став­ляю­ще­го часть строя­щей­ся неф­те­про­вод­ной си­сте­мы «Во­сточ­ная Си­бирь - Ти­хий оке­ан». В рай­оне - ле­со­за­го­тов­ки, до­бы­ча пуш­ни­ны, раз­ра­бот­ка ме­сто­рож­де­ний при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов, по­де­лоч­ных кам­ней (в том числе ча­рои­та), зо­ло­та и др.

Близ Олёкминска, вдоль бе­ре­га реки Олёк­ма (пра­во­го при­то­ка Ле­ны), со­хра­ни­лись древ­ние на­скаль­ные изо­бра­же­ния (пи­са­ни­цы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)