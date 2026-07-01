ОЛЁКМИНСК
ОЛЁКМИНСК - город в России, на юго-западе Якутии, центр Олёкминского района.
Население 9,3 тысяч человек (2013). Порт на левом берегу реки Лена. Аэропорт.
В начале лета 1633 года на территории Олёкминской тунгусской земли, в устье реки Олекна (тунгусское название реки Олёкма), енисейский приказчик, сын боярский И.Б. Кузьмин основал первое ясачное зимовье - Усть-Олёкминское. 17(27) июля 1635 года сын боярский П.И. Бекетов в 14 км от зимовья, на реке Лена, основал Олёкминский острог, ставший центром управления окрестными территориями и сбора ясака. До 1640 года подчинялся енисейским воеводам, в 1640-1775 годах - ленским (якутским) воеводам. Более 100 лет Олёкминский острог оставался типичным ясачным острогом. Оседлое население появилось там после 1738 года, когда с организацией почтовых станций на участке от Витимской слободы до Якутска был открыт Иркутско-Якутский почтовый тракт. Олёкминский острог стал крупной почтовой станцией и центром дистанции на тракте. В 1775-1783 годах центр комиссарства Якутской провинции Иркутской губернии. Затем Олёкминск - уездный город Якутской области Иркутского наместничества (1783-1796), в 1796-1803 годах в составе Якутского уезда Иркутской губернии. Центр комиссарства Якутского уезда Иркутской губернии (1803-1805) и Якутской области (1805-1822), окружной город Якутской области (1822-1920). В 1820-х годах - начале XX века Олёкминск и его округа использовались как место ссылки, здесь её отбывали декабристы, народники, социал-демократы (в том числе М.С. Урицкий, М.С. Ольминский). С 1852 года началась промышленная разработка золотоносных месторождений (в 1898 году Олёкминский золотопромышленный район занимал 1-е место в России по добыче золота). В 1862 году для поселения носителей ереси скопчества близ Олёкминска, за рекой Алалайка, было основано Спасское селение (позднее слилось с Олёкминском). В 1897 году в Олёкминске построена пристань.
В Олёкминске 13 июня 1918 года установлена советская власть. 20 июля 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, город был занят отрядом белых войск под командованием М.И. Гордеева. Находился под контролем Временного сибирского правительства (до ноября 1918 года), Уфимской директории (ноябрь 1918 года), Якутского областного управления, подотчётного «Омскому правительству» (ноябрь 1918 - декабрь 1919 годов). В ноябре 1918 года недалеко от Олёкминска было расстреляно несколько руководителей Центросибири во главе с Н.Н. Яковлевым, ещё несколько человек оказалось в заключении в местной тюрьме. В ночь с 18 на 19 декабря 1919 года в результате вооруженного восстания в Олёкминске восстановлена советская власть; последние группы участников Белого движения сложили оружие в Олёкминске в сентябре 1922 года. Уездный (1920-1926) и окружной (1926-1930) центр Якутской губернии (1920-1922), Якутская АССР (1922-1930). С 1930 года районный центр Якутской АССР [в 1990-1991 годах Якутская - Саха ССР, с 1992 года Республика Саха (Якутия)].
В городе сохранились: Спасский собор (1865-1870, собор с 1883 года; верхняя часть восстановлена в 2004-2005 годах), часовня во имя Святого Александра Невского (1891), деревянные жилые дома XIX - начала XX веков с резными карнизами и накладной резьбой на окнах, воротах, калитках. Памятники: Центросибирцам (1964, скульпторы С.А. Егоров, И.А. Слепцов), в честь победы в Великой Отечественной войне (1975), снайперу И.Н. Кульбертинову. Филиал Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Музей истории земледелия имени И.Я. Строда (филиал Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского; основан в 1957 году как историко-краеведческий, современное название и статус с 1978 года).
Олёкминск - центр сельскохозяйственного района (мясо-молочное скотоводство, коневодство, оленеводство; выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи). Предприятия пищевой промышленности, в том числе пищекомбинат (молочная продукция); деревообработка. Близ Олёкминска, на правом берегу реки Лена, - нефтеперекачивающая станция нефтепровода Тайшет - Братск (Иркутская область) - Ленск - Олёкминск - Нерюнгри (Якутия) - Сковородино - Джалинда (Амурская область), составляющего часть строящейся нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». В районе - лесозаготовки, добыча пушнины, разработка месторождений природных строительных материалов, поделочных камней (в том числе чароита), золота и др.
Близ Олёкминска, вдоль берега реки Олёкма (правого притока Лены), сохранились древние наскальные изображения (писаницы).