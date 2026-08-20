ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ (князь черниговский)
Князь черниговский (1078, 1094–1096), тмутараканский (1083–1094), новгород-северский (1097–1115).
Из династии Рюриковичей. Сын Святослава Ярославича, брат Давида Святославича и Ярослава Святославича, отец Всеволода Ольговича, Игоря Ольговича и Святослава Ольговича. Впервые упоминается в 1070-х гг. В киевское княжение отца (1073–76) он, вероятно, наместничал в Турове (1073–1075), а затем, видимо, в Ростове (1076–1077). В 1075–76 О. С. вместе с двоюродным братом кн. Владимиром Всеволодовичем Мономахом был отправлен отцом в 4-месячный поход на Чехию в качестве союзника польск. кн. Болеслава II Смелого. После третьего вокняжения в Киеве дяди, кн. Изяслава Ярославича (июль 1077), О. С. был перемещён во Владимир-Волынский, оставшийся за его др. дядей – кн. Всеволодом Ярославичем, который по неизвестной причине вывел О. С. оттуда в марте 1078. Не разрешив вопрос о владении с дядей, О. С. бежал в Тмутаракань, где продолжал княжить его младший брат Роман. В конце лета 1078 с помощью половцев и при участии своего двоюродного брата, кн. Бориса Вячеславича, О. С. после кровопролитной битвы на Сожице (25 авг.) с войсками кн. Всеволода Ярославича захватил отчий Чернигов. В битве на Нежатиной Ниве (3 окт.) войска союзников потерпели поражение от сил кн. Всеволода Ярославича и выступившего ему на помощь киевского кн. Изяслава Ярославича. О. С. снова бежал в Тмутаракань, где в 1079 был захвачен местными хазарами, передавшими его в заключение «за море Цесарюграду», что, несомненно, стало следствием договора между Всеволодом Ярославичем и визант. имп. Никифором III Вотаниатом. В визант. плену на о. Родос О. С. провёл два года.
С воцарением в Константинополе имп. Алексея I Комнина (1081) О. С. оказался на свободе. В 1080-х гг. женился на представительнице знатного визант. рода Феофано Музалон, а после её смерти (не ранее 1094) – на племяннице половецкого хана Оселука (Осолука). В 1083 силой овладел Тмутараканским княжеством, где, по всей видимости, беспрепятственно княжил, не предпринимая до смерти Всеволода Ярославича (1093) активных действий. О. С. атрибутируются, хотя и не с безусловной достоверностью, печати двух видов с изображением св. Архангела Михаила и греч. легендами, в одной из которых он пышно титулуется «архонтом Матрахи, Зихии и всей Хазарии».
Летом 1094 О. С. снова с силами половцев осадил Чернигов и 25 июля вынудил княжившего там Владимира Мономаха удалиться в Переяславль (Русский). В 1095, дорожа союзом с половцами, О. С. отказался участвовать в походе против них киевского кн. Святополка Изяславича и Владимира Мономаха и укрыл у себя сына хана Итларя, после чего сын Владимира Мономаха, курский кн. Изяслав Владимирович, захватил принадлежавший Черниговскому кн-ву Муром (вряд ли без санкции отца). В нач. 1096 О. С., либо опасаясь за личную безопасность, либо не будучи уверен, что за ним утвердят Чернигов, отверг предложение киевского князя и Владимира Мономаха явиться в Киев для заключения нового междукняжеского договора, который должен был закрепить перераспределение волостей и восстановить баланс сил, нарушенный захватами О. С. Весной 1096 Святополк Изяславич и Владимир Мономах двинулись на О. С., который 3 мая бежал из Чернигова и затворился в Стародубе, где после месячной осады был вынужден сдаться и направиться в Смоленск, к брату Давиду Святославичу, с тем чтобы оттуда вдвоём явиться в Киев для заключения междукняжеского договора. Однако смоляне не приняли одиозного князя, и тот, получив от брата дружину, двинулся на Муром, где 6 сент. состоялось сражение, в котором был убит Изяслав Владимирович. Захватив Муром и развивая свой успех, О. С. занял Рязань и принадлежавшие Владимиру Мономаху Суздаль и Ростов. Это привело к вступлению в конфликт старшего сына Владимира Мономаха, новгородского кн. Мстислава Владимировича, который в конце февр. 1097 нанёс О. С. решительное поражение в сражении «на Кулачце», в результате которого тот лишился не только всех приобретений, но также Рязани и Мурома.
Итогом смуты стал Любечский съезд 1097, на котором О. С. и его братья, по всей вероятности, были лишены права претендовать на киевское княжение, т. к. правление в Киеве их отца Святослава Ярославича, нарушившего принцип старейшинства, воспринималось как незаконное. За О. С., совм. с братьями Давидом и Ярославом, закреплялось Черниговское кн-во. Судя по позднейшим данным, сам О. С. получил из него Новгород-Северское княжество; кроме того, Владимир Мономах уступил О. С. (возможно, временно) Курское Посемье. Некоторые исследователи считают, что на Любечском съезде 1097 О. С. был лишён старейшинства среди Святославичей, но такая процедура, имей она место, была бы уникальной для др.-рус. истории. Более вероятно, что распределение черниговских волостей находилось тогда ещё в компетенции общерусского княжеского съезда, а не черниговского княжеского семейства.
В дальнейшем О. С. неоднократно участвовал в разл. общерусских мероприятиях: в 1098 – в походе (вместе с Владимиром Мономахом и братом Давидом) против киевского князя, обвинявшегося в причастности к ослеплению теребовльского кн. Василько Ростиславича; в 1100 – в княжеском съезде в Витичеве, на котором кн. Давид Игоревич был лишён Владимиро-Волынского кн-ва; в 1101 – в заключении мира с половцами у Сакова; в 1104 – в походе против минского кн. Глеба Всеславича; в 1107 – в отражении половецкого набега на Посулье (тогда же женил сына Святослава Ольговича на дочери половецкого хана Аепы); в 1113 вместе со ставшим киевским князем Владимиром Мономахом противостоял половцам у г. Воинь. Вместе с тем налицо некоторая сдержанность О. С. в отношении участия в половецких походах рус. князей: так, он отказался от участия в походе 1103, его имени нет среди участников походов 1110 и 1111.
В конце жизни О. С. стал ктитором новой каменной церкви Святых Бориса и Глеба в Вышгороде. Её строительство было завершено ещё при Святополке, но перенесение мощей святых в новый храм, имевшее характер общерусского торжества, состоялось только 2.5.1115 при участии Владимира Мономаха, О. С. и Давида Святославича.
Погребён в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове «у гроба отца своего». Оценка личности О. С. современниками двойственна: с одной стороны, он изображался упорным борцом за восстановление династич. справедливости по отношению к Святославичам (прежде всего, за возвращение Черниговского кн-ва), с другой – осуждался за неоднократное наведение на Русь половцев («зане же много хрестьян изгублено бысть»), которое привело к появлению у О. С. в «Слове о полку Игореве» прозвища Гориславлич.
Автор статьи: А. В. Назаренко.