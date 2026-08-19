ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ

ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ - князь древ­лян­ский (969/970 год - около 977 года).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын (ве­ро­ят­но, млад­ший) ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча, брат Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча и еди­но­кров­ный брат Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча. Со­глас­но пре­да­нию, от­ра­зив­ше­му­ся в на­чаль­ном ле­то­пи­са­нии, Свя­то­слав Иго­ре­вич, от­прав­ля­ясь в 969/970 годах в свой 2-й балканский по­ход, раз­де­лил Древнерусское государство ме­ж­ду сы­новь­я­ми, при этом Олег Святославич стал кня­жить «в Де­ре­вех» (то есть в зем­ле древ­лян ). Иг­но­ри­руя ста­рый центр древ­лян Ис­ко­ро­стень, Олег Святославич сде­лал сво­им столь­ным го­ро­дом Ов­руч, тем са­мым про­дол­жая на­ча­тую ки­ев­ской кня­ги­ней Оль­гой по­ли­ти­ку ок­ня­же­ния Древ­лян­ской зем­ли. Ве­ро­ят­но, Олег Святославич (или, вер­нее, его бли­жай­шее ок­ру­же­ние) ока­зал­ся, как и нов­го­род­ский князь Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич, про­тив­ни­ком по­ли­ти­ки ки­ев­ско­го князя Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча, на­прав­лен­ной на воз­вра­ще­ние под власть Кие­ва зе­мель хор­ва­тов вос­точ­но­сла­вян­ских и ленд­зян на край­нем за­па­де Ру­си, ока­зав­ших­ся по­сле смер­ти ки­ев­ско­го князя Иго­ря под по­кро­ви­тель­ст­вом праж­ских кня­зей. Про­тест, по всей ви­ди­мо­сти, был вы­зван сою­зом Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча и германского императора От­то­на II и воз­ник­ши­ми в свя­зи с ним пла­на­ми хри­стиа­ни­за­ции Ру­си западными мис­сио­не­ра­ми. Ес­ли это пред­по­ло­же­ние вер­но, то в ос­но­ве столк­но­ве­ния ме­ж­ду Олегом Святославичем и ки­ев­ским кня­зем ле­жа­ло про­ти­во­стоя­ние (воз­ник­ло в прав­ле­ние ки­ев­ской княгини Оль­ги) сто­рон­ни­ков рас­про­стра­не­ния на Ру­си хри­сти­ан­ст­ва и при­вер­жен­цев язы­чест­ва. Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к кон­флик­ту по­слу­жи­ла ги­бель около 975 года (по ле­то­пис­ной хро­но­ло­гии; здесь, не­со­мнен­но, ус­лов­ной) сы­на вое­во­ды Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча - Све­нель­да Лю­та Све­нель­ди­ча, уби­то­го Олегом Святославичем во вре­мя охо­ты. Около 977 года Олег Святославич про­иг­рал Яро­пол­ку Свя­то­сла­ви­чу сра­же­ние у Ов­ру­ча, а во вре­мя бес­по­ря­доч­но­го от­сту­п­ле­ния в Ов­руч по­гиб, упав в тол­чее с мос­та че­рез ров.

В 1044 году, ве­ро­ят­но, при соз­да­нии ки­ев­ским князем Яро­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Муд­рым ди­на­стического нек­ро­по­ля, ос­тан­ки Олега Святославича бы­ли из­вле­че­ны из по­гре­бе­ния под Ов­ру­чем, под­верг­ну­ты (вме­сте с ос­тан­ка­ми Яро­пол­ка Свя­то­сла­ви­ча) не­ка­но­нической про­це­ду­ре по­смерт­но­го кре­ще­ния и за­хо­ро­не­ны в Кие­ве, в Де­ся­тин­ной церк­ви.