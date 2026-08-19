ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ
ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ - князь древлянский (969/970 год - около 977 года).
Из династии Рюриковичей. Сын (вероятно, младший) киевского князя Святослава Игоревича, брат Ярополка Святославича и единокровный брат Владимира Святославича. Согласно преданию, отразившемуся в начальном летописании, Святослав Игоревич, отправляясь в 969/970 годах в свой 2-й балканский поход, разделил Древнерусское государство между сыновьями, при этом Олег Святославич стал княжить «в Деревех» (то есть в земле древлян). Игнорируя старый центр древлян Искоростень, Олег Святославич сделал своим стольным городом Овруч, тем самым продолжая начатую киевской княгиней Ольгой политику окняжения Древлянской земли. Вероятно, Олег Святославич (или, вернее, его ближайшее окружение) оказался, как и новгородский князь Владимир Святославич, противником политики киевского князя Ярополка Святославича, направленной на возвращение под власть Киева земель хорватов восточнославянских и лендзян на крайнем западе Руси, оказавшихся после смерти киевского князя Игоря под покровительством пражских князей. Протест, по всей видимости, был вызван союзом Ярополка Святославича и германского императора Оттона II и возникшими в связи с ним планами христианизации Руси западными миссионерами. Если это предположение верно, то в основе столкновения между Олегом Святославичем и киевским князем лежало противостояние (возникло в правление киевской княгини Ольги) сторонников распространения на Руси христианства и приверженцев язычества. Непосредственным поводом к конфликту послужила гибель около 975 года (по летописной хронологии; здесь, несомненно, условной) сына воеводы Ярополка Святославича - Свенельда Люта Свенельдича, убитого Олегом Святославичем во время охоты. Около 977 года Олег Святославич проиграл Ярополку Святославичу сражение у Овруча, а во время беспорядочного отступления в Овруч погиб, упав в толчее с моста через ров.
В 1044 году, вероятно, при создании киевским князем Ярославом Владимировичем Мудрым династического некрополя, останки Олега Святославича были извлечены из погребения под Овручем, подвергнуты (вместе с останками Ярополка Святославича) неканонической процедуре посмертного крещения и захоронены в Киеве, в Десятинной церкви.