ОЛЕГ

ОЛЕГ - ки­ев­ский князь (около 882 года - около 912 года).

Со­глас­но «По­вес­ти вре­мен­ных лет» (ПВЛ), ро­дич («от ро­да его су­ща») князя Рю­ри­ка [по Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си (НПЛ) - его вое­во­да] и опе­кун князя Иго­ря.

Основной ис­точ­ник о дея­тель­но­сти Олега - ле­то­пис­ные со­об­ще­ния, ко­то­рые вос­хо­дят к уст­ным дру­жин­ным пре­да­ни­ям. На на­чаль­ном эта­пе русского ле­то­пи­са­ния (XI век) из об­шир­но­го цик­ла пре­да­ний об Олеге бы­ли ото­бра­ны сю­же­ты, со­хра­нив­шие­ся с су­щест­вен­ны­ми раз­ли­чия­ми в ПВЛ и НПЛ. Около 882 года (да­та ус­лов­на; в НПЛ от­сут­ст­ву­ет) Олег за­хва­тил Ки­ев (по НПЛ, во гла­ве вой­ска сто­ял князь Игорь), убив кня­жив­ших там Ас­коль­да и Ди­ра. По­ве­ст­во­ва­ние со­дер­жит ряд тра­диционных мо­ти­вов (во­енная хит­рость, пе­ре­оде­ва­ние), од­на­ко не­сёт на се­бе от­пе­ча­ток ме­ст­ных реа­лий: Олег пред­ста­вил­ся куп­цом, плы­ву­щим «в гре­ки»; со­об­ща­ет­ся о ме­сто­по­ло­же­нии кур­га­нов Ас­коль­да и Ди­ра. Ле­то­пис­цу конца XI - начала XII веков при­над­ле­жат до­пол­не­ния, «ле­ги­ти­ми­рую­щие» ут­вер­жде­ние Олега вме­сте с князем Иго­рем в Кие­ве. Во­кня­же­ние Олега в Кие­ве рас­смат­ри­ва­лось ле­то­пис­ца­ми как на­ча­ло Древнерусского государства: при­шед­шее с Олегом вой­ско, в со­став ко­то­ро­го входи­ли сло­ве­не, скан­ди­на­вы (ва­ря­ги) и вои­ны из тех пле­мён, ко­то­рые уча­ст­во­ва­ли в при­зва­нии ва­ряж­ских кня­зей, а за­тем в по­хо­де Олега на Ки­ев (чу­ди, ме­ри, ве­си, кри­ви­чей), по­лу­чи­ло но­вое обоб­щаю­щее название «русь», а Ки­ев был про­воз­гла­шён сто­ли­цей го­су­дар­ст­ва («ма­те­рью го­ро­дов рус­ских»).

Груп­па из­вес­тий под 883-885 годами от­ра­жа­ет пре­да­ние (об этом сви­де­тель­ст­ву­ет со­хра­не­ние во­прос­но-от­вет­ных фор­мул в ле­то­пис­ном тек­сте) о под­чи­не­нии Олегом восточнославянских пле­мён - древ­лян, се­ве­рян и ра­ди­ми­чей, ра­нее пла­тив­ших дань Ха­зар­ско­му ка­га­на­ту (в НПЛ упо­ми­на­ние о по­ко­ре­нии се­ве­рян и др., но князем Иго­рем, по­ме­ще­но по­сле рас­ска­за о по­хо­де на Царь­град). Ис­то­рическая ос­но­ва пре­да­ния под­твер­жда­ет­ся ос­но­ва­ни­ем в конце IX - начале X веков во­енных ла­ге­рей ки­ев­ско­го кня­зя на се­ве­рян­ской тер­ри­то­рии. Под­чи­не­ние ки­ев­ским князь­ям древ­лян, се­ве­рян и ра­ди­ми­чей соз­да­ло тер­ри­то­ри­аль­ную ос­но­ву Древнерусского государства, объ­е­ди­нив­ше­го Ла­дож­ско-Иль­мен­ский ре­ги­он со Средним По­днеп­ровь­ем, и обес­пе­чи­ло эко­но­мическое про­цве­та­ние но­вой во­енной эли­ты за счёт да­ней, по­лу­чае­мых с по­ко­рён­ных пле­мён. К началу X века Олег, ве­ро­ят­но, кон­тро­ли­ро­вал так­же ду­ле­бов, хор­ва­тов вос­точ­но­сла­вян­ских и ти­вер­цев.

Центральное ме­сто в цик­ле об Олеге за­ни­ма­ет рас­сказ под 907 годом в ПВЛ о по­бе­до­носном по­хо­де Олега на Кон­стан­ти­но­поль (смотри в статье Царь­град­ские по­хо­ды; НПЛ со­об­ща­ет о двух по­хо­дах - под 920 годом князя Иго­ря и под 922 годом - Олег). Воз­мож­но, по­ход Олега упо­мя­нут Си­ме­о­ном Ло­го­фе­том, со­об­щав­шем о на­па­де­нии ро­сов-дро­ми­тов (обыч­но да­ти­ру­ет­ся 904 годом) в прав­ле­ние Льва VI Муд­ро­го. Олег стал пер­вым из ки­ев­ских кня­зей, из­вест­ных по не­зави­си­мо­му от ле­то­пи­сей ис­точ­ни­ку - тек­стам за­клю­чён­ных от его име­ни рус­ско-ви­зан­тий­ских до­го­во­ров (907, 911), со­дер­жав­ших бес­пре­це­дент­но вы­год­ные ус­ло­вия тор­гов­ли для русских куп­цов в Кон­стан­ти­но­по­ле.

За­вер­ша­ет цикл по­ве­ст­во­ва­ний об Олеге пре­да­ние о его смер­ти «от ко­ня», пред­ска­зан­ной вол­хва­ми: что­бы из­бе­жать судь­бы, Олег от­сы­ла­ет от се­бя ко­ня, но спус­тя мно­го лет на­сту­па­ет на его че­реп и уми­ра­ет от уку­са змеи, вы­полз­шей из че­ре­па. Сю­жет име­ет мно­го­численные фольк­лор­ные па­рал­ле­ли, наи­бо­лее близ­кая сре­ди ко­то­рых со­дер­жит­ся в древнеисландской «Са­ге об Од­де Стре­ле»: по­лу­чив ана­ло­гич­ное пред­ска­за­ние, Одд уби­ва­ет ко­ня, стран­ст­ву­ет по ми­ру, ста­но­вит­ся ко­нун­гом Гар­да­ри­ки (Ру­си) и по воз­вра­ще­нии в Нор­ве­гию по­ги­ба­ет та­ким же об­ра­зом. Сю­жет сло­жил­ся на Ру­си в скандинавской дру­жин­ной сре­де, а за­тем бы­то­вал на Ру­си и в Скан­ди­на­вии, ку­да был при­не­сён воз­вра­тив­ши­ми­ся на ро­ди­ну ва­ря­га­ми. На Ру­си пре­да­ние со­хра­ни­лось в не­сколь­ких ва­ри­ан­тах. Наи­бо­лее су­ще­ст­вен­но варь­и­ро­ва­ние мес­та за­хо­ро­не­ния Олега: со­глас­но ПВЛ, он умер в 912 году и был по­хо­ро­нен в Кие­ве, по НПЛ - умер в 922 году по пу­ти «за мо­ре» и был по­хо­ро­нен в Ла­до­ге (ны­не Ста­рая Ла­до­га) или «за мо­рем». В русской тра­ди­ции ска­за­ние не со­дер­жит ми­фо­ри­ту­аль­ных мо­ти­вов, имею­щих­ся в исландском ва­ри­ан­те.

Ле­то­пис­цы при ос­мыс­ле­нии скандинавского име­ни Олега да­ли кня­зю про­зви­ще Ве­щий, что бы­ло объ­яс­не­но ими фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми о спо­соб­но­сти ге­роя оп­ре­де­лять («ве­дать») от­рав­лен­ное пи­тьё/пи­щу.

По­пыт­ки ото­жде­ст­вить Олега с «ца­рём Ру­си» HLGW (Хел­гу), со­вер­шив­шим на­па­де­ние - по нау­ще­нию ви­зантийского императора Ро­ма­на I Ла­ка­пи­на (920-944) - на ха­зар­ский город Сам­карц (Сам­керц; воз­мож­но, Та­ма­тар­ха - русский Тму­та­ра­кань), о ко­то­ром рас­ска­зы­ва­ет­ся в «Кем­бридж­ском до­ку­мен­те» (середина X века), не убе­ди­тель­ны.