ОЛЕГ
ОЛЕГ - киевский князь (около 882 года - около 912 года).
Согласно «Повести временных лет» (ПВЛ), родич («от рода его суща») князя Рюрика [по Новгородской первой летописи (НПЛ) - его воевода] и опекун князя Игоря.
Основной источник о деятельности Олега - летописные сообщения, которые восходят к устным дружинным преданиям. На начальном этапе русского летописания (XI век) из обширного цикла преданий об Олеге были отобраны сюжеты, сохранившиеся с существенными различиями в ПВЛ и НПЛ. Около 882 года (дата условна; в НПЛ отсутствует) Олег захватил Киев (по НПЛ, во главе войска стоял князь Игорь), убив княживших там Аскольда и Дира. Повествование содержит ряд традиционных мотивов (военная хитрость, переодевание), однако несёт на себе отпечаток местных реалий: Олег представился купцом, плывущим «в греки»; сообщается о местоположении курганов Аскольда и Дира. Летописцу конца XI - начала XII веков принадлежат дополнения, «легитимирующие» утверждение Олега вместе с князем Игорем в Киеве. Вокняжение Олега в Киеве рассматривалось летописцами как начало Древнерусского государства: пришедшее с Олегом войско, в состав которого входили словене, скандинавы (варяги) и воины из тех племён, которые участвовали в призвании варяжских князей, а затем в походе Олега на Киев (чуди, мери, веси, кривичей), получило новое обобщающее название «русь», а Киев был провозглашён столицей государства («матерью городов русских»).
Группа известий под 883-885 годами отражает предание (об этом свидетельствует сохранение вопросно-ответных формул в летописном тексте) о подчинении Олегом восточнославянских племён - древлян, северян и радимичей, ранее плативших дань Хазарскому каганату (в НПЛ упоминание о покорении северян и др., но князем Игорем, помещено после рассказа о походе на Царьград). Историческая основа предания подтверждается основанием в конце IX - начале X веков военных лагерей киевского князя на северянской территории. Подчинение киевским князьям древлян, северян и радимичей создало территориальную основу Древнерусского государства, объединившего Ладожско-Ильменский регион со Средним Поднепровьем, и обеспечило экономическое процветание новой военной элиты за счёт даней, получаемых с покорённых племён. К началу X века Олег, вероятно, контролировал также дулебов, хорватов восточнославянских и тиверцев.
Центральное место в цикле об Олеге занимает рассказ под 907 годом в ПВЛ о победоносном походе Олега на Константинополь (смотри в статье Царьградские походы; НПЛ сообщает о двух походах - под 920 годом князя Игоря и под 922 годом - Олег). Возможно, поход Олега упомянут Симеоном Логофетом, сообщавшем о нападении росов-дромитов (обычно датируется 904 годом) в правление Льва VI Мудрого. Олег стал первым из киевских князей, известных по независимому от летописей источнику - текстам заключённых от его имени русско-византийских договоров (907, 911), содержавших беспрецедентно выгодные условия торговли для русских купцов в Константинополе.
Завершает цикл повествований об Олеге предание о его смерти «от коня», предсказанной волхвами: чтобы избежать судьбы, Олег отсылает от себя коня, но спустя много лет наступает на его череп и умирает от укуса змеи, выползшей из черепа. Сюжет имеет многочисленные фольклорные параллели, наиболее близкая среди которых содержится в древнеисландской «Саге об Одде Стреле»: получив аналогичное предсказание, Одд убивает коня, странствует по миру, становится конунгом Гардарики (Руси) и по возвращении в Норвегию погибает таким же образом. Сюжет сложился на Руси в скандинавской дружинной среде, а затем бытовал на Руси и в Скандинавии, куда был принесён возвратившимися на родину варягами. На Руси предание сохранилось в нескольких вариантах. Наиболее существенно варьирование места захоронения Олега: согласно ПВЛ, он умер в 912 году и был похоронен в Киеве, по НПЛ - умер в 922 году по пути «за море» и был похоронен в Ладоге (ныне Старая Ладога) или «за морем». В русской традиции сказание не содержит мифоритуальных мотивов, имеющихся в исландском варианте.
Летописцы при осмыслении скандинавского имени Олега дали князю прозвище Вещий, что было объяснено ими фольклорными мотивами о способности героя определять («ведать») отравленное питьё/пищу.
Попытки отождествить Олега с «царём Руси» HLGW (Хелгу), совершившим нападение - по наущению византийского императора Романа I Лакапина (920-944) - на хазарский город Самкарц (Самкерц; возможно, Таматарха - русский Тмутаракань), о котором рассказывается в «Кембриджском документе» (середина X века), не убедительны.