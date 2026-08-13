ОЛЬДЖЕЙТУ
ОЛЬДЖЕЙТУ - ильхан Ирана в 1304-1316 годах.
Из династии Хулагуидов, сын Аргуна, брат и преемник Газан-хана.
В детстве был крещён матерью-христианкой (при крещении наречён Николаем), после 1295 года (по другим данным, 1296 год) вместе с Газан-ханом обратился в суннизм, но, взойдя на престол, провозгласил официальным вероисповеданием шиизм, что вызвало решительное сопротивление влиятельных мусульманских богословов-законоведов и сановников. Во внутренней политике, как и его предшественник, опирался на Рашид ад-Дина, фактически возглавлявшего гражданскую администрацию. В 1305-1313 годах возобновил постройку заложенного ещё при Аргуне города Сольтание (Султания), который стал его летней резиденцией. В 1306 году восстановил джизию. Активно содействовал развитию торговли с европейскими странами. В 1306 году заключил торговый договор с Венецией. В отношении христиан проводил политику веротерпимости. В поисках союзников в борьбе против Мамлюкского султаната направлял посольства к французскому королю Филиппу IV Красивому (1305), папе Римскому Клименту V (1307) и английскому королю Эдуарду II (1313). Однако, не получив от них поддержки, был вынужден отказаться от планов отвоевать у мамлюков Сирию. В 1307 году временно присоединил к своей державе Гилян, ранее подвластный мелким полунезависимым владетелям.