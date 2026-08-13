ОЛЬДЖЕЙТУ

ОЛЬДЖЕЙТУ - ильхан Ирана в 1304-1316 годах.

Из династии Хулагуидов, сын Аргуна, брат и преемник Газан-хана.

В дет­ст­ве был кре­щён ма­те­рью-хри­сти­ан­кой (при кре­ще­нии на­ре­чён Ни­ко­ла­ем), по­сле 1295 года (по другим дан­ным, 1296 год) вме­сте с Га­зан-ха­ном об­ра­тил­ся в сун­низм, но, взой­дя на пре­стол, про­воз­гласил официальным ве­ро­ис­по­ве­да­ни­ем ши­изм, что вы­зва­ло ре­ши­тель­ное со­про­тив­ле­ние влия­тель­ных му­сульманских бо­го­сло­вов-за­ко­но­ве­дов и са­нов­ни­ков. Во внутренней по­ли­ти­ке, как и его пред­ше­ст­вен­ник, опи­рал­ся на Ра­шид ад-Ди­на, фак­ти­че­ски воз­глав­ляв­ше­го гражданскую ад­ми­ни­ст­ра­цию. В 1305-1313 годах во­зоб­но­вил по­строй­ку за­ло­жен­но­го ещё при Ар­гу­не города Соль­та­ние (Сул­та­ния), ко­то­рый стал его лет­ней ре­зи­ден­ци­ей. В 1306 году вос­ста­но­вил джи­зию. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию тор­гов­ли с ев­ропейскими стра­на­ми. В 1306 году за­клю­чил тор­го­вый до­го­вор с Ве­не­ци­ей. В от­но­ше­нии хри­сти­ан про­во­дил по­ли­ти­ку ве­ро­тер­пи­мо­сти. В по­ис­ках со­юз­ни­ков в борь­бе про­тив Мам­люк­ско­го сул­та­на­та на­прав­лял по­соль­ст­ва к французскому ко­ро­лю Фи­лип­пу IV Кра­си­во­му (1305), па­пе Рим­ско­му Кли­мен­ту V (1307) и английскому ко­ро­лю Эду­ар­ду II (1313). Од­на­ко, не по­лу­чив от них под­держ­ки, был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от пла­нов от­вое­вать у мам­лю­ков Си­рию. В 1307 году вре­мен­но при­сое­ди­нил к сво­ей дер­жа­ве Ги­лян, ра­нее под­вла­ст­ный мел­ким по­лу­не­за­ви­си­мым вла­де­те­лям.