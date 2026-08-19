ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - круг ран­не­пале­о­ли­ти­че­ских (от 2,6/2,5 млн. до 1,5/1,0 млн. лет на­зад) ком­плек­сов ка­мен­ных из­де­лий и свя­зан­ных с ни­ми древ­ней­ших сле­дов че­лове­че­ской дея­тель­но­сти.

Вы­де­лен на ос­но­ве ма­те­риа­лов рас­ко­пок Л. Ли­ки в Ол­ду­вай­ском уще­лье в 1950-1960-е годы; обо­зна­ча­ет на­чаль­ную (ол­ду­вай­скую) эпо­ху (другое название - ол­до­ван) в рам­ках ниж­не­го па­лео­ли­та. На­ход­ки за­фик­си­ро­ва­ны на тер­ри­то­рии Центральной и Северной Аф­ри­ки (Ол­ду­вай­ское уще­лье, Ко­оби-Фо­ра, Мел­ка-Кон­ту­ре, Ка­да-Го­на, Че­со­ванд­жа в Ке­нии и Эфио­пии, Айн-Ха­неш в Ал­жи­ре и др.), Ис­па­нии (например, Ата­пу­эр­ка, Бар­ран­ко-Ле­он), За­кар­па­тья (Ко­ро­лё­во), Ближ­не­го Вос­то­ка (например, Аль-Гу­за в Йе­ме­не, Убей­дия), Кав­ка­за (Мух­кай I, Ай­ни­каб II в Да­ге­ста­не, Дма­ни­си), Ки­тая (смотри Ки­тай. Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­чес­кие куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая). Многие учё­ные не счи­та­ют воз­мож­ным при­ме­не­ние в дан­ном кон­тек­сте тер­ми­на «куль­ту­ра» (ср. куль­ту­ра ар­хео­ло­ги­че­ская), рас­смат­ри­вая ол­до­ван как обо­зна­че­ние древ­ней­шей ста­дии ис­то­рического раз­ви­тия с при­су­щей ей ка­мен­ной ин­ду­ст­ри­ей. Ряд спе­циа­ли­стов ис­поль­зу­ют тер­мин «Олдувайская культура» лишь для опи­са­ния «клас­си­че­ских» па­мят­ни­ков Ол­ду­вай­ско­го уще­лья.

Российский ар­хео­лог Х.А. Амир­ха­нов вы­де­ля­ет сле­дую­щие ха­рак­те­ри­сти­ки ол­до­ва­на: раз­но­об­ра­зие ин­вен­та­ря и его ти­по­ло­гич. струк­ту­ри­ро­ван­ность; на­ли­чие опе­ра­ци­он­ной це­поч­ки «нук­ле­ус - за­готов­ка - ору­дие», хо­тя эта тех­но­ло­гия и не яв­ля­ет­ся оп­ре­де­ляю­щей; об­щее ко­ли­че­ст­во ору­дий ред­ко пре­вы­ша­ет 20% от все­го ин­вен­та­ря; ору­дия на об­лом­ках ко­ли­че­ст­вен­но су­ще­ст­вен­но пре­об­ла­да­ют над ору­дия­ми на от­ще­пах; ба­зо­вой ка­те­го­ри­ей (ру­ко­во­дя­щей фор­мой ин­ду­ст­рии) яв­ля­ет­ся чоп­пер с различными мо­ди­фи­ка­ция­ми лез­вия (про­тя­жён­ным, до­ло­то­вид­ным, стрель­ча­тым, двой­ным), в ком­плек­се чоп­пе­ры со­став­ля­ют в основном 50-80% ору­дий; эпи­зо­ди­че­ски встре­чают­ся про­то­би­фа­сы; мел­кие ору­дия (скреб­ки, вы­ем­ча­тые и ши­по­вид­ные ору­дия) для ин­ду­ст­рии ор­га­нич­ны; от­сут­ст­ву­ют ру­би­ла.

Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ран­ние па­мят­ни­ки Аф­ри­ки (древ­нее 2 млн. лет на­зад), со­дер­жа­щие ин­ду­ст­рию, ти­по­ло­ги­че­ски от­ли­чаю­щую­ся от бо­лее позд­них ол­до­ван­ских (в основном от­сут­ст­вие от­ще­пов с ре­ту­шью, то есть мор­фо­ло­ги­че­ски вы­ра­жен­ных ору­дий на от­ще­пах), от­но­сят к «пре­ол­до­ва­ну». Ол­ду­вай­ская эпо­ха сме­ня­ет­ся Аше­лем, основным ар­хео­ло­гическим при­зна­ком этой сме­ны яв­ля­ет­ся по­яв­ле­ние ру­бил. По современным раз­ра­бот­кам, в Аф­ри­ке и на Ближ­нем Вос­то­ке пе­ре­ход к Аше­лю да­ти­ру­ет­ся около 1,5 млн. лет на­зад, в других рай­онах Азии и Ев­ро­пе - на­чи­ная со вре­ме­ни около 1 млн. лет на­зад.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)