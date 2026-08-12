ОЛДРИН ЭДВИН ЮДЖИН
ОЛДРИН ЭДВИН ЮДЖИН - американский астронавт, полковник ВВС США.
В 1951 году окончил Военную академию США. Служил в частях ВВС; в 1953 году принимал участие в Корейской войне 1950-1953 годов. В 1959 году поступил в Массачусетский технологический институт; защитил докторскую диссертацию (1963), посвящённую стыковке КК в космосе. С 1963 года в группе космонавтов НАСА. Совместно с Дж. Ловеллом совершил космический полёт 11-15 ноября 1966 года на корабле «Джемини-12» в качестве 2-го пилота (Олдрин выходил в открытый космос на 2 ч 10 мин). Общая продолжительность полёта 3 сут 22 ч 34 мин. Совершил первый в истории полёт на Луну 16-24 июля 1969 года (совместно с Н. Армстронгом и М. Коллинзом) в качестве пилота лунной кабины КК «Аполлон-11». Посадка была произведена 20 июля 1969 года в районе Моря Спокойствия. На лунную поверхность Олдрин вышел 21 июля 1969 года через 20 мин после Армстронга и пробыл на поверхности Луны 2 ч 15 мин. Общая продолжительность пребывания Олдрина на Луне 21 ч 36 мин. Полёт продолжался 8 сут 3 ч 18 мин. В 1971-1972 годах начальник школы лётчиков-испытателей на базе ВВС Эдуардс (штат Калифорния). Награждён золотой медалью НАСА «За исключительные заслуги», Золотой медалью Конгресса США. Именем Олдрина назван кратер на обратной стороне Луны.