ОЛДРИН ЭДВИН ЮДЖИН

ОЛДРИН ЭДВИН ЮДЖИН - американский ас­тро­навт, пол­ков­ник ВВС США.

В 1951 году окон­чил Во­енную ака­де­мию США. Слу­жил в час­тях ВВС; в 1953 году при­ни­мал уча­стие в Ко­рей­ской вой­не 1950-1953 годов. В 1959 году по­сту­пил в Мас­са­чу­сет­ский тех­но­ло­гический институт; за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию (1963), по­свя­щён­ную сты­ков­ке КК в кос­мо­се. С 1963 года в груп­пе кос­мо­нав­тов НАСА . Совместно с Дж. Ло­вел­лом со­вер­шил кос­мический по­лёт 11-15 ноября 1966 года на ко­раб­ле «Дже­ми­ни-12» в ка­че­ст­ве 2-го пи­ло­та (Олдрин вы­хо­дил в от­кры­тый кос­мос на 2 ч 10 мин). Об­щая про­дол­жи­тель­ность по­лё­та 3 сут 22 ч 34 мин. Со­вер­шил пер­вый в ис­то­рии по­лёт на Лу­ну 16-24 июля 1969 года (совместно с Н. Арм­ст­рон­гом и М. Кол­лин­зом) в ка­че­ст­ве пи­ло­та лун­ной ка­би­ны КК «Апол­лон-11». По­сад­ка бы­ла про­из­ве­де­на 20 июля 1969 года в рай­оне Мо­ря Спо­кой­ст­вия. На лун­ную по­верх­ность Олдрин вы­шел 21 июля 1969 года че­рез 20 мин по­сле Арм­ст­рон­га и про­был на по­верх­но­сти Лу­ны 2 ч 15 мин. Об­щая про­дол­жи­тель­ность пре­бы­ва­ния Олдрина на Лу­не 21 ч 36 мин. По­лёт про­дол­жал­ся 8 сут 3 ч 18 мин. В 1971-1972 годах начальник шко­лы лёт­чи­ков-ис­пы­та­те­лей на ба­зе ВВС Эду­ардс (штат Ка­ли­фор­ния). На­гра­ж­дён зо­ло­той ме­да­лью НАСА «За ис­клю­чи­тель­ные за­слу­ги», Зо­ло­той ме­да­лью Кон­грес­са США. Име­нем Олдрина на­зван кра­тер на об­рат­ной сто­ро­не Лу­ны.