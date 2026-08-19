ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС
ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС - английский писатель, общественный деятель, публицист.
Родился в семье редактора газеты. Совмещал учёбу в Мельбурнском коммерческом колледже с работой офисного клерка (1934-1937). В 1938 году переехал в Великобританию. В 1939 году слушатель Оксфордского университета и Лондонской школы экономики и политики; сотрудничал в лондонских газетах. В 1939-1944 годах военный корреспондент в Финляндии, Норвегии, Греции, Египте, Ливии и Иране; в 1944 году в качестве корреспондента был аккредитован в СССР; в 1945 году военный корреспондент на советско-германском фронте, свидетель боёв за Берлин. C 1952 года многократно посещал СССР.
Дебют Олдриджа-романиста - военно-политический роман «Дело чести» («Signed with their honour», 1942; русский перевод 1947 года) - о борьбе греческого народа против фашистской оккупации. Антифашистским пафосом пронизаны роман «Морской орёл» («The sea eagle», 1944, русский перевод 1945 года) - драматическая история скитаний трёх английских солдат, отставших от своих воинских частей, и книга «О многих людях» («Of many men», 1946), состоящая из отдельных глав-новелл. Признание получили составившие дилогию психологический роман «Дипломат» («The diplomat», 1949, русский перевод 1952 года; Золотая медаль Мира, 1953) - о политической борьбе в высших эшелонах власти в начале «холодной войны» и роман «Горы и оружие» («Mockery in arms», 1974, русский перевод 1976 года), развивающий тему народно-освободительной борьбы иранских курдов за независимость и справедливое социальное устройство. Автор антиколониальных романов «Герои пустынных горизонтов» («The heroes of the empty view», 1954, русский перевод 1956 года), «Не хочу, чтобы он умирал» («I wish he would not die», 1957, русский перевод 1958 года), «Последний изгнанник» («The last exile», 1961, русский перевод 1963 года). В дилогии «Пленник чужой страны» («A captive in the land», 1962, экранизирован в 1990 году) и «Опасная игра» («The statesman’s game», 1966), объединённой в русский перевод 1969 года под общим названием «Сын земли чужой», затрагивал проблему мирного сосуществования стран с разным общественным устройством. Среди других сочинений: романы «Охотник» («The hunter», 1950, русский перевод 1954 года), «Последний взгляд» («One last glimpse», 1977; русский перевод 1978 года), «Прощай, не та Америка» («Goodbye un-America», 1979, русский перевод 1983 года); повести «Мой брат Том: история одной любви» («My brother Tom: a love story», 1966; русский перевод 1971 года), «Подлинная история Плеваки Мак-Фи» («The true story of Spit Mac Phee», 1986, русский перевод 1992 года); сборник рассказов «Золото и песок» («Gold and sand», 1960), в том числе рассказ «Последний дюйм» («The last inch», русский перевод 1959 года); художественно-публицистическая книга «Каир: биография города» («Cairo: a biography of a city», 1969, русский перевод 1970 года). Международная Ленинская премия (1973).