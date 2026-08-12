ОЛДРИДЖ АЙРА ФРЕДЕРИК
ОЛДРИДЖ АЙРА ФРЕДЕРИК - американский актер.
В начале 1820-х годов начал выступать в любительском негритянском театре «Американская труппа» в Нью-Йорке. После разгрома этого театра расистами выступал с Э. Кином во время его гастролей. В 1827 году дебютировал в театре «Ройалти» в Лондоне. Гастролировал в английской и ирландской провинциях, работал в лондонских театрах «Ковент-Гарден», «Лицеум» и др. Преследования расистов вынудили Олдриджа в 1830-х годах уехать из Англии. В 1850-х годах совершил длительную гастрольную поездку по странам Европы. Впервые выступив в Москве и Санкт-Петербурге в 1858 году, актёр затем много гастролировал не только в столицах, но и в театрах русской провинции. Привлёк внимание М.С. Щепкина, П.М. Садовского (смотри Садовские), дружил с Т.Г. Шевченко. Первый американский актёр, завоевавший всемирную славу исполнением ролей в трагедиях У. Шекспира (Отелло - «Отелло», Макбет - «Макбет», Лир - «Король Лир», Шейлок - «Венецианский купец»), в которых зрителей особенно привлекала жизненная правда и умение вызвать подлинное сочувствие. Особое внимание к костюму, гриму и сценическим мелочам сочеталось у Олдриджа с талантом внутреннего перевоплощения, пламенный темперамент и живая эмоциональность - со строгим самоконтролем и тщательной проработкой деталей. Работал также как режиссёр.