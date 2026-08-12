ОЛДРИДЖ АЙРА ФРЕДЕРИК

ОЛДРИДЖ АЙРА ФРЕДЕРИК - американский актер.

В начале 1820-х годов на­чал вы­сту­пать в лю­би­тель­ском нег­ритян­ском те­ат­ре «Американская труп­па» в Нью-Йор­ке. По­сле раз­гро­ма это­го те­ат­ра ра­си­ста­ми вы­сту­пал с Э. Ки­ном во вре­мя его га­стро­лей. В 1827 году де­бю­ти­ро­вал в те­ат­ре «Рой­ал­ти» в Лон­до­не. Га­ст­ро­ли­ро­вал в английской и ирландской про­вин­ци­ях, ра­бо­тал в лон­дон­ских те­ат­рах «Ко­вент-Гар­ден», «Ли­це­ум» и др. Пре­сле­до­ва­ния ра­си­стов вы­ну­ди­ли Олдриджа в 1830-х годах уе­хать из Анг­лии. В 1850-х годах со­вер­шил дли­тель­ную га­ст­роль­ную по­езд­ку по стра­нам Ев­ро­пы. Впер­вые вы­сту­пив в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1858 году, ак­тёр за­тем мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал не толь­ко в сто­ли­цах, но и в те­ат­рах русской про­вин­ции. При­влёк вни­ма­ние М.С. Щеп­ки­на, П.М. Са­дов­ско­го (смотри Са­дов­ские), дру­жил с Т.Г. Шев­чен­ко. Пер­вый американский ак­тёр, за­вое­вав­ший все­мир­ную сла­ву ис­пол­не­ни­ем ро­лей в тра­ге­ди­ях У. Шек­спи­ра (Отел­ло - «Отел­ло», Мак­бет - «Мак­бет», Лир - «Ко­роль Лир», Шей­лок - «Ве­не­ци­ан­ский ку­пец»), в ко­то­рых зри­те­лей осо­бен­но при­вле­ка­ла жиз­нен­ная прав­да и уме­ние вы­звать под­лин­ное со­чув­ст­вие. Осо­бое вни­ма­ние к кос­тю­му, гри­му и сце­ническим ме­ло­чам со­че­та­лось у Олдриджа с та­лан­том внутреннего пе­ре­во­пло­ще­ния, пла­мен­ный тем­пе­ра­мент и жи­вая эмо­цио­наль­ность - со стро­гим са­мо­кон­тро­лем и тща­тель­ной про­ра­бот­кой де­та­лей. Ра­бо­тал так­же как ре­жис­сёр.