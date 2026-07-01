ОЛДИНГТОН РИЧАРД
ОЛДИНГТОН РИЧАРД - английский писатель.
Родился в семье адвоката. Учился в Дуврском колледже и Лондонском университете; оставил учёбу из-за финансовых трудностей. С начала 1910-х годов активный участник литературной жизни Лондона; входил в редколлегию журнала «The Egoist» (1914-1917), работал журналистом. В 1916 году ушёл добровольцем на фронт, был тяжело ранен (1917). С 1939 года жил в США, с 1946 года - во Франции. Дебютировал поэтическим сборником «Образы» («Images», 1915) в духе имажизма; потрясения военных лет отразились в сборниках «Образы желаний» («Images of desire»), «Образы войны» («Images of war») и «Война и любовь» («War and love», все 1919). Модернистская по духу поэзия Олдингтона отмечена стремлением к эксперименту, радикальному изменению традиционной образности, языка и стиля. Одним из наиболее значительных произведений литературы «потерянного поколения» стал роман «Смерть героя» («Death of a hero», 1929, русский перевод 1932 года), в котором трагедия главного героя, воплотившая отчасти предвоенную и военную биографию самого Олдингтона, показана на фоне безжалостной бессмысленности войны, тотального распада системы ценностей викторианской эпохи, полного краха романтических иллюзий, бездуховности, лицемерия и ханжества английского общества; роману присуще сочетание гротескной сатиры с лиризмом отдельных сцен и тонким психологическим анализом. Антивоенный пафос нашёл воплощение в сборнике рассказов «Дороги к славе» («Road to glory», 1930); пристальное внимание к острым проблемам современности характерно для романов «Дочь полковника» («The colonel’s daughter», 1931, русский перевод 1935 года), «Все люди - враги» («All men are enemies», 1933, русский перевод 1937 года), «Сущий рай» («Very heaven», 1937, русский перевод 1938 года); остросатирическое изображение бывших соратников по модернистской литературе представлено в романе «Семеро против Ривза» («Seven against Reeves», 1938, русский перевод 1968 года).
Автор биографий Р.Л. Стивенсона, Д.Г. Лоуренса, А. Веллингтона и др.; литературно-критических эссе, путевых очерков, воспоминаний; составитель литературных антологий; переводчик (в том числе романа «Мелкий бес» Ф.К. Сологуба).
Сочинения:
Complete poems. L., 1948;
Прощайте, воспоминания: рассказы. М., 1961;
Собр. соч.: В 4 т. М., 1988–1989;
Единственная любовь Казановы. Ростов н/Д., 1994;
Герцог. М., 2006.