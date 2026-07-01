ОЛДИНГТОН РИЧАРД

ОЛДИНГТОН РИЧАРД - английский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та . Учил­ся в Дувр­ском кол­лед­же и Лон­дон­ском университете; ос­та­вил учё­бу из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей. С начала 1910-х годов ак­тив­ный уча­ст­ник литературной жиз­ни Лон­до­на; вхо­дил в ред­кол­ле­гию журнала «The Egoist» (1914-1917), ра­бо­тал жур­на­ли­стом. В 1916 году ушёл доб­ро­воль­цем на фронт, был тя­же­ло ра­нен (1917). С 1939 года жил в США, с 1946 года - во Фран­ции. Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Об­ра­зы» («Images», 1915) в ду­хе има­жиз­ма; по­тря­се­ния военных лет от­ра­зи­лись в сборниках «Об­ра­зы же­ла­ний» («Images of desire»), «Об­ра­зы вой­ны» («Images of war») и «Вой­на и лю­бовь» («War and love», все 1919). Мо­дер­ни­ст­ская по ду­ху по­эзия Олдингтона от­ме­че­на стрем­ле­ни­ем к экс­пе­ри­мен­ту, ра­ди­каль­но­му из­ме­не­нию тра­диционной об­раз­но­сти, язы­ка и сти­ля. Од­ним из наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний литературы «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния» стал ро­ман «Смерть ге­роя» («Death of a hero», 1929, русский перевод 1932 года), в ко­то­ром тра­ге­дия главного ге­роя, во­пло­тив­шая от­час­ти пред­во­ен­ную и во­енную био­гра­фию са­мо­го Олдингтона, по­ка­за­на на фо­не без­жа­ло­ст­ной бес­смыс­лен­но­сти вой­ны, то­таль­но­го рас­па­да сис­те­мы цен­но­стей вик­то­ри­ан­ской эпо­хи, пол­но­го кра­ха ро­ман­тических ил­лю­зий, без­ду­хов­но­сти, ли­це­ме­рия и хан­же­ст­ва английского об­ще­ст­ва; ро­ма­ну при­су­ще со­че­та­ние гро­те­ск­ной са­ти­ры с ли­риз­мом отдельных сцен и тон­ким пси­хо­ло­гическим ана­ли­зом. Ан­ти­во­ен­ный па­фос на­шёл во­пло­ще­ние в сборнике рас­ска­зов «До­ро­ги к сла­ве» («Road to glory», 1930); при­сталь­ное вни­ма­ние к ост­рым про­блемам со­вре­мен­но­сти ха­рак­тер­но для ро­ма­нов «Дочь пол­ков­ни­ка» («The colonel’s daughter», 1931, русский перевод 1935 года), «Все лю­ди - вра­ги» («All men are enemies», 1933, русский перевод 1937 года), «Су­щий рай» («Ve­ry heaven», 1937, русский перевод 1938 года); ост­ро­са­ти­рическое изо­бра­же­ние бывших со­рат­ни­ков по мо­дер­ни­ст­ской литературе пред­став­ле­но в ро­ма­не «Се­ме­ро про­тив Рив­за» («Seven against Reeves», 1938, русский перевод 1968 года).

Ав­тор био­гра­фий Р.Л. Сти­вен­со­на, Д.Г. Ло­урен­са, А. Вел­линг­то­на и др.; литературно-кри­тических эс­се, пу­те­вых очер­ков, вос­по­ми­на­ний; со­ста­ви­тель литературных ан­то­ло­гий; пе­ре­во­дчик (в том числе ро­ма­на «Мел­кий бес» Ф.К. Со­ло­гу­ба).

Сочинения:

Complete poems. L., 1948;

Про­щай­те, вос­по­ми­на­ния: рас­ска­зы. М., 1961;

Собр. соч.: В 4 т. М., 1988–1989;

Един­ст­вен­ная лю­бовь Ка­за­но­вы. Рос­тов н/Д., 1994;

Гер­цог. М., 2006.