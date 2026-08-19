ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ - принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии, почетный член Петербургской АН .

Из ро­да Оль­ден­бург­ских. Сын прин­ца Г.П. Оль­ден­бург­ско­го и великой княгини Ека­те­ри­ны Пав­лов­ны. Внук императора Пав­ла I; пле­мян­ник императора Алек­сан­д­ра I и императора Ни­ко­лая I. Вос­пи­ты­вал­ся в се­мье ма­те­ри и её 2-го суп­ру­га, ко­ро­ля Вюр­тем­бер­га Виль­гель­ма I. По­сле смер­ти ма­те­ри (1819) вме­сте с бра­том А.Г. Оль­ден­бург­ским на­хо­дил­ся под опе­кой де­да - прин­ца (с 1823 года гер­цога) Оль­ден­бург­ско­го Пе­те­ра Фрид­ри­ха Люд­ви­га, жил у не­го, а по­сле его кон­чи­ны (1829) - под опе­кой российского императора Ни­ко­лая I. В 1830 году вы­зван Ни­ко­ла­ем I в Рос­сию. В 1845 году вклю­чён в со­став российской императорской фа­ми­лии с ти­ту­лом Его Им­пе­ра­тор­ское Вы­со­че­ст­во.

Слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1830-1834; с 1831 года командир 2-го ба­таль­о­на, в 1832-1833 годах и. д. командира пол­ка). По­тря­сён­ный фак­том жес­то­ких те­лес­ных на­ка­за­ний в ар­мии, по­дал в от­став­ку. Се­на­тор (1834-1838). Член Кон­суль­та­ции при Министерстве юс­ти­ции (с 1834 года). Член Государственного со­ве­та (с 1836 года), пред­се­да­тель Департамента гражданских и ду­хов­ных дел (1842-1881). Член Со­ве­та ми­ни­ст­ров (с 1860 года).

Ини­циа­тор соз­да­ния и по­пе­чи­тель Учи­ли­ща пра­во­ве­де­ния (1835), вы­де­лил свыше 1 млн. рублей на по­куп­ку и пе­ре­обо­ру­до­ва­ние зда­ния для не­го - од­но из круп­ней­ших ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний в ис­тории Рос­сии. Глав­но­на­чаль­ст­вую­щий в Алек­сан­д­ров­ском ли­цее (1843-1853).

С 1839 года почетный опе­кун, с 1844 года и. д., в 1848-1874 годах председатель Опе­кун­ско­го со­ве­та Санкт-Пе­тербургского вос­пи­тательного до­ма. Ру­ко­во­дил под­го­тов­кой про­грамм, ус­та­вов и штат­ных рас­пи­са­ний жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии (ВУИМ; 1844). Председатель Главного со­ве­та (1845-1873; с 1859 года главный на­чаль­ник) жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний ВУИМ. В 1858 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге осу­щест­вил идею Н.А. Выш­не­град­ско­го, уч­ре­див пер­вую в стра­не жен­скую сред­нюю об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ную всесо­слов­ную шко­лу - Ма­ри­ин­ское жен­ское училище (с 1862 года гим­на­зия) «для при­хо­дя­щих де­виц» с 7-лет­ним сро­ком обу­че­ния (Ольденбургский был его опе­ку­ном). Глав­но­управ­ляю­щий ВУИМ (1860-1881); к началу 1880-х годов при со­дей­ст­вии Ольденбургского преимущественно в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, а так­же в го­ро­дах Западного края от­кры­то свыше 30 Ма­ри­ин­ских жен­ских гим­на­зий.

Управ­ляю­щий Ма­ри­ин­ской боль­ни­цей для бед­ных (с 1839 года; ны­не городская Ма­ри­ин­ская боль­ни­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге) и другими бла­го­тво­рительными уч­ре­ж­де­ния­ми. В Санкт-Пе­тер­бур­ге на свои сред­ст­ва ос­но­вал пер­вые в Рос­сии Свя­то-Тро­иц­кую об­щи­ну сес­тёр ми­ло­сер­дия (1844), дет­скую боль­ни­цу (1869, ны­не дет­ская городская боль­ни­ца № 19 имени К.А. Ра­ух­фу­са) и пр.

Сто­рон­ник все­об­ще­го ра­зо­ру­же­ния. Ви­дел в боль­ших во­енных рас­хо­дах ев­ропейских го­су­дарств при­чи­ну «не­ве­же­ст­ва и ни­ще­ты» про­ле­та­риа­та, со­ци­аль­ных по­ро­ков, что, по его мне­нию, уг­ро­жа­ло ре­во­люционными по­тря­се­ния­ми. Пре­ду­пре­ж­дал о воз­мож­но­сти на­сту­пательных дей­ст­вий со сто­ро­ны «ин­тер­на­цио­нал­ки», пы­таю­щей­ся, по его сло­вам, «по­ко­ле­бать ос­но­вы об­ще­ст­ва, нис­про­верг­нуть пре­сто­лы, пра­ви­тель­ст­ва и унич­то­жить ре­ли­гию». Пи­сал об этом в по­сла­нии к пре­зи­ден­ту Фран­ции А. Тье­ру (1871), в пись­мах к гла­вам других го­су­дарств, в ме­мо­ран­ду­ме упол­но­мо­чен­ным на Бер­лин­ском кон­грес­се 1878 года и др. Со­уч­ре­ди­тель (1880) и пред­се­датель (1880-1881) Русского общества ме­ж­ду­народного пра­ва, ко­то­рое в со­от­вет­ст­вии со сво­им ус­та­вом долж­но бы­ло, в ча­ст­но­сти, спо­соб­ст­во­вать ус­та­нов­ле­нию «дру­же­люб­ных ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний и ми­ро­лю­би­вых воз­зре­ний».

Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний на немецкий язык (пуб­ли­ко­ва­лись отдельными из­да­ния­ми с 1860-х годов; сбор­ник из­дан в 2002 году), сре­ди них - «Прав­ду я го­во­рил без бо­яз­ни вла­сти­те­лям ми­ра». Пе­ре­вёл на французский язык «Пи­ко­вую да­му» А.С. Пуш­ки­на (1834; не опубликована), на русский язык - про­из­ве­де­ния Ф. Шил­ле­ра (из­да­ва­лись в 1850-е годы). Со­чи­ни­тель музыкальных про­из­ве­де­ний, в ча­ст­но­сти ав­тор музыкальной встав­ки к ба­ле­ту «Кор­сар» (1858).

Почетный член Российской ака­де­мии (1836), РГО (1846), Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ; 1850), ВЭО (1860; его пре­зи­дент в 1841-1859 годах), действительный член Мо­с­ков­ско­го общества сельского хозяйства (с 1842 года) и др. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1812), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1840) и др.

В 1889 году пе­ред зда­ни­ем Ма­ри­ин­ской боль­ни­цы для бед­ных был ус­та­нов­лен па­мят­ник Ольденбургскому (скульп­тор И.Н. Шре­дер; был сне­сён в 1930 году). Имя Ольденбургского но­сит Санкт-Пе­тербургский институт пра­ва (ос­но­ван в 1992 году).

Исторические источники:

Пе­ре­пис­ка В.А. Жу­ков­ско­го с прин­цем Оль­ден­бург­ским о Ки­ре­ев­ском. М., 1912.