ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - принц, российский государственный деятель, генерал от кавалерии (1809), почетный член Петербургской АН.
Из рода Ольденбургских. Племянник российской императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Павла I. Двоюродный брат императора Александра I, в день заключения брака 18(30) апреля 1809 года с его сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной [10(21).05.1788, Царское Село - 09.01.1819, Штутгарт], включён в состав российской императорской фамилии с титулом Его Императорское Высочество. Отец П.Г. Ольденбургского.
Получил домашнее образование, затем учился в Лейпцигском университете (1803-1805). В 1808 году в чине генерал-лейтенанта поступил на российскую службу. Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов эстляндский генерал-губернатор по гражданской части. С апреля 1809 года главноуправляющий Департамента водяных коммуникаций, с июля - Экспедиции водяных сообщений, с ноября/декабря - главный директор Управления водяными и сухопутными сообщениями (с 1810 года Главное управление путей сообщения). В 1809 году способствовал началу работ по углублению Ладожского канала, а также открытию в Санкт-Петербурге Института Корпуса инженеров путей сообщений (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения). Одновременно новгородский, тверской и ярославский генерал-губернатор (1809-1812). Учредил в этих трёх губерниях временные Нижние земские суды, а в Новгороде, Твери и Ярославле - комитеты по благоустройству городов. Во время Отечественной войны 1812 года в тех же губерниях вместе с супругой занимался формированием народного ополчения (в частности, был сформирован Егерский великой княгини Екатерины Павловны батальон из крепостных крестьян), устройством лазаретов, размещением военнопленных и др. Скончался от сыпного тифа, заразившись во время посещения раненых в госпиталях.
Автор стихов на немецком языке (в 1810 году изданы в сборнике Ольденбургского «Поэтические попытки»).