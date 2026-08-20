ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - принц, российский государственный дея­тель, генерал от кавалерии (1809), почетный член Пе­тербургской АН .

Из ро­да Оль­ден­бург­ских. Пле­мян­ник российской императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, суп­ру­ги императора Пав­ла I. Двою­род­ный брат императора Алек­сан­д­ра I , в день за­клю­че­ния бра­ка 18(30) апреля 1809 года с его се­ст­рой, великой княгиней Ека­те­ри­ной Пав­лов­ной [10(21).05.1788, Цар­ское Се­ло - 09.01.1819, Штут­гарт], вклю­чён в со­став российской императорской фа­ми­лии с ти­ту­лом Его Им­пе­ра­тор­ское Вы­со­че­ст­во. Отец П.Г. Оль­ден­бург­ско­го.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем учил­ся в Лейп­циг­ском университете (1803-1805). В 1808 году в чи­не генерал-лей­те­нан­та по­сту­пил на российскую служ­бу. Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов эс­т­лянд­ский генерал-гу­бер­на­тор по гражданской час­ти. С апреля 1809 года глав­но­управ­ляю­щий Департамента во­дя­ных ком­му­ни­ка­ций, с ию­ля - Экс­пе­ди­ции во­дя­ных со­об­ще­ний, с но­ября/де­каб­ря - главный ди­рек­тор Управ­ле­ния во­дя­ны­ми и су­хо­пут­ны­ми со­об­ще­ния­ми (с 1810 года Глав­ное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния). В 1809 году спо­соб­ст­во­вал на­ча­лу ра­бот по уг­луб­ле­нию Ла­дож­ско­го ка­на­ла, а так­же от­кры­тию в Санкт-Пе­тер­бур­ге Института Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ний (ны­не Пе­тербургский государственный университет пу­тей со­об­ще­ния). Од­но­вре­мен­но нов­го­род­ский, твер­ской и яро­слав­ский генерал-гу­бер­на­тор (1809-1812). Уч­ре­дил в этих трёх гу­бер­ни­ях временные Ниж­ние зем­ские су­ды, а в Нов­го­ро­де, Тве­ри и Яро­слав­ле - ко­ми­те­ты по бла­го­ус­т­рой­ст­ву го­ро­дов. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в тех же гу­бер­ни­ях вме­сте с суп­ру­гой за­ни­мал­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем народного опол­че­ния (в ча­ст­но­сти, был сфор­ми­ро­ван Егер­ский великой кня­ги­ни Ека­те­ри­ны Пав­лов­ны ба­таль­он из кре­по­ст­ных кре­сть­ян), уст­рой­ст­вом ла­за­ре­тов, раз­ме­ще­ни­ем во­ен­но­плен­ных и др. Скон­чал­ся от сып­но­го ти­фа, за­ра­зив­шись во вре­мя по­се­ще­ния ра­не­ных в гос­пи­та­лях.

Ав­тор сти­хов на немецком языке (в 1810 году из­да­ны в сбор­ни­ке Ольденбургского «По­эти­че­ские по­пыт­ки»).