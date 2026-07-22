ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, принц

Сын принца Петра Георгиевича Ольденбургского (14.8.1812–2.5.1881) и Терезии, урожденной принцессы Нассауской (5.04.1815–26.11.1871), лютеранин. 21.5.1844 сразу после рождения зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. 25.1.1856 произведен в подпоручики. 21.5.1860 произведен в поручики. 6.8.1864 произведен в штабс-капитаны. 11.9.1864 утвержден в должности командира роты лейб-гвардии Преображенского полка. 6.8.1865 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.8.1867 произведен в капитаны. 7.1.1868 произведен в полковники с отчислением от должности командира роты. 9.3.1868 утвержден в должности начальника стрелков лейб-гвардии Преображенского полка. 12.9.1870 назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком. 28.3.1871 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 17.4.1878, установлено 9.12.1878, затем с 30.8.1877, установлено 14.12.1878, затем с 15.6.1877, установлено 10.4.1879) с зачислением в Свиту его императорского величества и с утверждением в должности командира лейб-гвардии Преображенского полка. 01.11.1876 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 19.2.1880 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 17.9.1880 назначен командующим 1-й гвардейской пехотной дивизией. 30.8.1881 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника дивизии. 16.5.1881 назначен попечителем Императорского училища правоведения с оставлением в должностях. 10.6.1881 назначен попечителем детского приюта его императорского высочества принца Ольденбургского с оставлением в должностях. 1.11.1881 назначен попечителем Свято-Троицкой общины сестер милосердия с оставлением в должностях. С 30.4.1883 по 2.6.1883 командовал Сводной гвардейской пехотной дивизией, сформированной для коронации императора Александра III. 5.6.1884 отчислен от должности начальника 1-й гвардейской пехотной дивизии. 1.4.1885 назначен командиром Гвардейского корпуса. 11.8.1889 отчислен от должности командира Гвардейского корпуса с оставлением генерал-адъютантом. 6.12.1895 произведен в генералы от инфантерии. 14.5.1896 назначен членом Государственного совета. 2.3.1911 назначен присутствующим в Правительствующем Сенате. 28.5.1914 присвоен титул императорского высочества. 3.9.1914 назначен верховным начальником санитарной и эвакуационной части. Находясь на этой должности организовывал взаимодействие и руководил деятельностью все российских медицинских организаций (как военных, так и общественных) на театре военных действий. 22.3.1917 уволен со службы по прошению с мундиром. Осенью 1917 г. выехал в Финляндию. В 1918 г. переехал во Францию. 6.8.1921 избран Почетный председатель Союза Преображенцев. Погребен на кладбище Сабау в Биаррице.

До 1917 владел 3 каменными домами в Санкт-Петербурге, дачами на Каменном острове в Санкт-Петербурге и в Петергофе, имениями в Пермской губернии и Черноморской обл. В эмиграции владел виллами "Machlon" в Биаррице и"Cure Etchen" в департаменте Ланды.

Жена (с 7.1.1868): княжна Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская (20.3.1845, Санкт-Петербург–4.5.1925, Биарриц), дочь герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княгини Марии Николаевны, до 1917 г. владела имением в 3385 десятин земли в с. Рамонь Березовской волости Воронежского уезда Воронежской губернии. Дети: Петр (09.11.1868–11.03.1924), генерал-майор Свиты е. и. в., женат 1-м браком на великой княжне Ольге Александровне (родной сестре имп. Николая II), 2-м браком (после развода) на вдове отставного полковника Кавалергардского полка Ольге Владимировне (урожденной Ратьковой-Рожновой, в 1-м браке Серебряковой),