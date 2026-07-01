ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ

Германский и российский ари­сто­кра­тический род, государственные и во­енные дея­те­ли.

Ро­до­на­чаль­ни­ки О. – сы­но­вья ос­но­ва­те­ля млад­шей Голь­штейн- Гот­торп­ской ли­нии ди­на­стии Оль­ден­бур­гов кня­зя-епи­ско­па Лю­бе­ка (1705–26) прин­ца Кри­стиа­на Ав­гу­ста (1673–1726), бра­тья швед. ко­ро­ля Адоль­фа Фред­ри­ка, двою­род­ные дя­дья рос. имп. Пет­ра III и род­ные дя­дья (по ма­те­ри) рос. имп. Ека­те­ри­ны II : Фридрих Август (20.9.1711–6.7.1785), принц Голь­штейн- Гот­торп­ский, князь-епи­скоп Лю­бе­ка (1750–85), граф (1773–74) и пер­вый гер­цог (1774–85) Оль­ден­бур­г­ский; Георг Люд­виг (16.3.1719–7.9.1763), принц Голь­штейн-Гот­то­рп­ский, ген.-фельдм. рос. ар­мии и пол­ков­ник рос. гвар­дии с ти­ту­лом вы­со­че­ст­во (1762). В 1741–62 слу­жил в прус. ар­мии, ген.-л. (1757), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63. По­сле всту­п­ле­ния на пре­стол имп. Пет­ра III вы­зван в С.-Пе­тер­бург и на­зна­чен штат­галь­те­ром (ген.-гу­бер­на­то­ром) Гол­шти­нии (февр. 1762). Во вре­мя двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та 28.6(9.7).1762 ос­тал­ся ве­рен имп. Пет­ру III, ед­ва не был рас­тер­зан сол­да­та­ми. Пе­ре­на­зна­чен ад­ми­ни­ст­ра­то­ром Гол­шти­нии имп. Ека­те­ри­ной II. Ка­ва­лер рос. ор­де­нов Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (оба 1744). Един­ст­вен­ный сын Фрид­риха Ав­гу­ста – Пе­тер Фрид­рих Виль­гельм (3.1.1754–2.7.1823), гер­цог Оль­ден­бург­ский (1785–1823), от­ли­чал­ся бо­лез­нен­но­стью, не был спо­со­бен к уп­рав­ле­нию стра­ной. Пос­ле его кон­чи­ны пре­стол Оль­ден­бур­га пе­ре­шёл к его двою­род­но­му бра­ту, Пе­те­ру Фрид­ри­ху Люд­ви­гу. Из­вест­ны сы­но­вья Ге­ор­га Люд­ви­га: Виль­гельм Ав­густ [18.1.1753–3(14).7.1774], по­сту­пил на служ­бу в рос. флот, по­гиб, упав с мач­ты ко­раб­ля «Иезе­ки­иль»; Пе­тер (Пётр) Фрид­рих Люд­виг (17.1.1755–21.5. 1829), ад­ми­ни­ст­ра­тор (ре­гент) гер­цог­ства Оль­ден­бург (1785–1823), гер­цог Оль­ден­бург­ский (1823–29), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1768–74, гла­ва соз­дан­но­го в ию­не 1812 по ини­циа­тиве прус. гос. дея­те­ля Г. фон Штей­на и в со­от­вет­ст­вии с ин­ст­рук­ци­ей рос. имп. Алек­сан­д­ра I К-та по де­лам Гер­ма­нии (1812–1815). Был же­нат (с 26.6.1781) на прин­цес­се Вюр­тем­берг­ской Фре­де­ри­ке Ели­за­ве­те Ама­лии (27.7.1765–24.11.1785), се­ст­ре рос. имп. Ма­рии Фё­до­ров­ны. От их сы­но­вей про­изош­ли две ли­нии Оль­ден­бург­ских.

Ос­но­ва­тель стар­шей (не­мец­кой) ли­нии – Па­уль (Па­вел) Фрид­рих Ав­густ (13.7.1783–27.2.1853), гер­цог (1829) и вел. гер­цог (1829–53) Оль­ден­бург­ский, ген.-л. рос. ар­мии (1811), ре­вель­ский во­ен. гу­бер­на­тор (1811–17), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 , в т. ч. Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния , сра­же­ния под Та­ру­ти­но и др. (в 1812 на­гра­ж­дён зо­лотой шпа­гой с ал­ма­за­ми с над­пи­сью «За храб­рость»; в 1812/13 – ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни). Его по­том­ки пра­ви­ли Вел. гер­цог­ст­вом Оль­ден­бург до 1918 (с 1871 в со­ста­ве Герм. им­пе­рии). В нач. 21 в. они со­став­ля­ют Оль­ден­бург­ский гер­цог­ский дом, гла­вой ко­то­ро­го с 1970 яв­ля­ет­ся по­то­мок Пау­ля Фрид­ри­ха Ав­гу­ста в 4-м по­ко­ле­нии – Ан­тон Гюн­тер (р. 16.1.1923).

Ос­но­ва­тель млад­шей (рус­ской) ли­нии О. – принц Г. П. Оль­ден­бург­ский, ко­то­рый в 1809 по­лу­чил ти­тул им­пе­ра­тор­ско­го вы­со­че­ст­ва. Из­вес­тен его сын – принц П. Г. Оль­ден­бург­ский, в 1845 так­же по­лу­чив­ший ти­тул им­пе­ра­тор­ско­го вы­со­че­ст­ва. Из его де­тей из­вест­ны: Алек­сан­д­ра Пет­ров­на (Алек­сан­д­ра Фре­де­ри­ка Виль­гель­ми­на) [21.5(2.6).1838–13(26).4.1900], вел. кня­ги­ня и суп­ру­га [с 25.1(6.2). 1856] вел. кн. Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Стар­ше­го, д. чл. С.-Пе­терб. жен­ско­го пат­рио­тич. об-ва (1854–82), ос­но­ва­ла в С.-Пе­тер­бур­ге По­кров­скую об­щи­ну сес­тёр ми­ло­сер­дия, боль­ни­цу (в 1998 ус­та­нов­лен её мра­мор­ный бюст, скульп­тор В. С. Ива­нов), ам­бу­ла­то­рию, от­де­ле­ние для де­во­чек-си­рот и др., пред­се­да­тель С.-Пе­терб. со­ве­та дет­ских при­ютов Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии (1865–81), в 1881 по­ки­ну­ла се­мью и уе­ха­ла в Ки­ев, где в 1889 ос­но­ва­ла Кие­во- По­кров­ский жен­ский об­ще­жи­тель­ный мон. В 1889 тай­но по­стри­глась в мо­на­хи­ни с име­нем Ана­ста­сия, про­дол­жая име­но­вать­ся по­слуш­ни­цей Алек­сан­д­рой. В 1897 пре­дот­вра­ти­ла эпи­де­мию ти­фа в Кие­ве, ор­га­ни­зо­вав неск. спе­циа­ли­зир. боль­ниц, 24.11.2009 при­чис­ле­на Укр. пра­во­слав­ной цер­ко­вью Моск. пат­ри­ар­ха­та к ли­ку ме­ст­ноч­ти­мых свя­тых Ки­ев­ской епар­хии (день па­мя­ти – 20 ок­тяб­ря ст. ст., в день об­ре­те­ния мо­щей); Ни­ко­лай Пет­ро­вич (Ни­ко­ла­ус Фрид­рих Ав­густ) [27.4(9.5).1840–20.1.1886], ген.-л. (1883), ко­манд. (1861) и ком. (1861–62) л.-гв. Кон­но­пио­нер­но­го эс­кад­ро­на, ком. Изюм­ско­го гу­сар­ско­го пол­ка (1862–63), в 1863–66 в от­став­ке, ком. 13-го улан­ско­го Вла­ди­мир­ско­го пол­ка (1868–70), поч. лю­би­тель АХ (1868), поч. опе­кун Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии по С.-Пе­терб. при­сут­ст­вию (с 1876), по­пе­чи­тель Пе­тро­пав­лов­ской боль­ни­цы (с 1876), чл. со­ве­та Пав­лов­ско­го ин-та (с 1878), с 17(29).5.1863 со­сто­ял в мор­га­на­ти­чес­ком бра­ке с Ма­ри­ей Иль­и­нич­ной, уро­ж­дён­ной Бу­ла­цель [1(13).7.1844–29.1. 1909], 16.9.1863 ей и их де­тям вел. гер­цо­гом Оль­ден­бург­ским Ни­ко­лау­сом Фрид­ри­хом Пе­те­ром по­жа­ло­ван ти­тул гра­фов Ос­терн­бург (d’Osternbourg; род пре­сёк­ся в 1952); Алек­сандр Пет­ро­вич (Алек­сандр Фрид­рих Кон­стан­тин) [21.5(2.6).1844–6.9.1932], ген. от инф. (1895), поч. чл. Пе­терб. АН (1890), с 1864 на во­ен. служ­бе, нач. стрел­ков л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1868–70), ком. л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1870–1876, до 1871 ко­ман­дую­щий), ген.-м. Сви­ты Е. И.В. (1871, со стар­шин­ст­вом с 15.6.1877), ком. 1-й бри­га­ды (т. н. Пет­ров­ской, со­став­лен­ной из л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го и Се­мё­нов­ско­го пол­ков) 1-й гв. пех. ди­ви­зии (1876–80), с ко­то­рой уча­ст­во­вал в рус.-тур. вой­не 1877–78, в т. ч. в сра­же­нии при Гор­ном Дуб­ня­ке (окт. 1877; в 1878 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), бло­ка­де Плев­ны (окт. – но­яб. 1877), в пе­ре­хо­де че­рез Бал­ка­ны (дек. 1877; в 1878 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ко­манд. (1880–81) и нач. (1881–84) 1-й гв. пех. ди­ви­зии, ген.-адъ­ю­тант (1880), ком. Гв. кор­пу­са (1885–89), чл. Гос. со­ве­та (1896), в 1897–99 воз­глав­лял Ко­мис­сию о пре­ду­пре­ж­де­нии за­не­се­ния в Рос. им­пе­рию чум­ной за­ра­зы и о борь­бе с нею, се­на­тор (с 1911). В мае 1914 по­лу­чил ти­тул им­пе­ра­тор­ско­го вы­со­че­ст­ва. Вер­хов­ный нач. са­ни­тар­ной и эва­куа­ци­он­ной час­ти (сент. 1914 – март/апр. 1917; ему под­чи­ня­лись са­ни­тар­ные по­ез­да, все во­ен. и гражд. гос­пи­та­ли). Извест­ный бла­го­тво­ри­тель: по­пе­чи­тель До­ма при­зре­ния ду­шев­но­боль­ных в С.-Пе­тер­бур­ге (с 1870), Имп. уч-ща пра­во­ве­де­ния (с 1881), при­юта (гим­назии) прин­ца П. Г. Оль­ден­бург­ско­го (с 1881), Свя­то-Тро­иц­кой об­щи­ны сес­тёр ми­ло­сер­дия (с 1881); в 1886 по его ини­циа­ти­ве и на его сред­ст­ва от­кры­та Пас­те­ров­ская стан­ция в С.-Пе­тер­бур­ге (в 1890 во­шла в со­став вновь соз­дан­но­го Имп. ин-та экс­пе­рим. ме­ди­ци­ны; А. П. Оль­ден­бург­ский стал его по­пе­чи­те­лем, до­бил­ся гос. фи­нан­си­ро­ва­ния), с 1897 поч. по­пе­чи­тель Об-ва со­дей­ст­вия нрав­ст­вен­но­му, ум­ст­вен­но­му и фи­зи­че­ско­му раз­ви­тию мо­ло­дых лю­дей «Ма­як» и К-та С.-Пе­терб. го­род­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о нар. трез­во­сти [к ве­де­нию ко­то­ро­го от­но­си­лось в т. ч. от­кры­тое в 1899 За­ве­де­ние для нар. раз­вле­че­ний имп. Ни­ко­лая II, или Нар. дом; в 1912 к Нар. до­му при­стро­ен опер­ный зал на 2000 мест, но­сив­ший имя А. П. Оль­ден­бург­ско­го (ны­не «Мю­зик-холл»)]. В 1901–03 за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом кли­ма­тич. стан­ции в Га­гре (бы­ла обес­пе­че­на во­до­про­во­дом, эле­кт­ри­че­ст­вом и др.), по­ло­жив­шей на­ча­ло ку­рор­ту, воз­вёл в Гаг­ре дво­рец в сти­ле модерн (1898–1902, проект арх. Г. И. Лю­це­дар­ско­го), за­ло­жил суб­тро­пич. парк (1902–05, проект арх. Лю­це­дар­ско­го, ар­хи­тек­тор по ланд­шаф­ту К. Брен­нер), близ Гаг­ры вла­дел по­ме­стья­ми «Ев­гень­ев­ское» и «От­ра­да». Поч. чл. со­ве­та Имп. Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея (с 1912). С осе­ни 1917 в эмиг­ра­ции в Фин­лян­дии, с 1922 во Фран­ции. С 7(19).1.1868 был же­нат на Ев­ге­нии Мак­си­ми­лиа­нов­не, уро­ж­дён­ной прин­цес­се Лейх­тен­берг­ской (из ро­да Лейх­тен­берг­ских). Со смер­тью А. П. Оль­ден­бург­ско­го рус. ли­ния О. пре­сек­лась; Кон­стан­тин Пет­ро­вич (Кон­стан­тин Фрид­рих Пе­тер) [27.4(9.5). 1850–18.3.1906], ген.-л. (1901), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–78 (в 1878 на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ком. 1-го Хо­пёр­ско­го кон­но­го пол­ка Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1881–87), чл. со­ве­та Гл. управ­ления гос. кон­но­за­вод­ст­ва (с 1900), за­ни­мал­ся раз­ви­ти­ем ку­рорт­но­го де­ла и ви­но­гра­дар­ст­ва в За­кав­ка­зье, по его ини­циа­ти­ве в Ку­таи­се (ны­не Ку­таи­си) ор­га­ни­зо­ва­но про­из-во шам­пан­ских вин, уча­ст­ник круж­ка Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей ду­хо­вой му­зы­ки, с 8(20).10.1882 со­сто­ял в мор­га­на­ти­че­ском бра­ке с кн. Аг­рип­пи­ной Кон­стан­ти­нов­ной Да­диа­ни (уро­ж­дён­ной Джа­па­рид­зе) [25.10(6.11).1855–18.10. 1926], 20.10.1882 вел. гер­цо­гом Оль­ден­бург­ским Ни­ко­лау­сом Фрид­ри­хом Пе­те­ром ей и их де­тям по­жа­ло­ван ти­тул гра­фов Зар­не­кау (Цар­не­кау; Zarnekau; род про­дол­жа­ет­ся). Един­ст­вен­ный сын А. П. Оль­ден­бург­ско­го – Пётр Алек­сан­д­ро­вич (Пе­тер Фрид­рих Ге­орг) [9(21).11.1868–18.3.1924], ген.-м. Сви­ты Е. И.В. (1913), ком. л.-гв. 4-го стрел­ко­во­го имп. фа­ми­лии ба­таль­о­на (1905–06), с 1906 со­сто­ял в Сви­те Е. И.В., уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1914 на­гра­ж­дён Ге­ор­гиев­ским ору­жи­ем), в 1915–1917 со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, с апр. 1917 в от­став­ке, с 1918 в эмиг­ра­ции, с 1921 жил во Фран­ции, ав­тор рас­ска­зов (опубл. в 1921). 1-м бра­ком [27.7(9.8).1901–27.8(9.9).1916, разведены] был же­нат на вел. княж­не Оль­ге Алек­сан­д­ров­не [1(13).6.1882–24.11.1960], млад­шей до­че­ри имп. Алек­сан­д­ра III.

Автор статьи: Ю. А. Кузь­мин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)