ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ
Германский и российский аристократический род, государственные и военные деятели.
Родоначальники О. – сыновья основателя младшей Гольштейн- Готторпской линии династии Ольденбургов князя-епископа Любека (1705–26) принца Кристиана Августа (1673–1726), братья швед. короля Адольфа Фредрика, двоюродные дядья рос. имп. Петра III и родные дядья (по матери) рос. имп. Екатерины II: Фридрих Август (20.9.1711–6.7.1785), принц Гольштейн- Готторпский, князь-епископ Любека (1750–85), граф (1773–74) и первый герцог (1774–85) Ольденбургский; Георг Людвиг (16.3.1719–7.9.1763), принц Гольштейн-Готторпский, ген.-фельдм. рос. армии и полковник рос. гвардии с титулом высочество (1762). В 1741–62 служил в прус. армии, ген.-л. (1757), участник Семилетней войны 1756–63. После вступления на престол имп. Петра III вызван в С.-Петербург и назначен штатгальтером (ген.-губернатором) Голштинии (февр. 1762). Во время дворцового переворота 28.6(9.7).1762 остался верен имп. Петру III, едва не был растерзан солдатами. Переназначен администратором Голштинии имп. Екатериной II. Кавалер рос. орденов Св. Андрея Первозванного и Св. Александра Невского (оба 1744). Единственный сын Фридриха Августа – Петер Фридрих Вильгельм (3.1.1754–2.7.1823), герцог Ольденбургский (1785–1823), отличался болезненностью, не был способен к управлению страной. После его кончины престол Ольденбурга перешёл к его двоюродному брату, Петеру Фридриху Людвигу. Известны сыновья Георга Людвига: Вильгельм Август [18.1.1753–3(14).7.1774], поступил на службу в рос. флот, погиб, упав с мачты корабля «Иезекииль»; Петер (Пётр) Фридрих Людвиг (17.1.1755–21.5. 1829), администратор (регент) герцогства Ольденбург (1785–1823), герцог Ольденбургский (1823–29), участник рус.-тур. войны 1768–74, глава созданного в июне 1812 по инициативе прус. гос. деятеля Г. фон Штейна и в соответствии с инструкцией рос. имп. Александра I К-та по делам Германии (1812–1815). Был женат (с 26.6.1781) на принцессе Вюртембергской Фредерике Елизавете Амалии (27.7.1765–24.11.1785), сестре рос. имп. Марии Фёдоровны. От их сыновей произошли две линии Ольденбургских.
Основатель старшей (немецкой) линии – Пауль (Павел) Фридрих Август (13.7.1783–27.2.1853), герцог (1829) и вел. герцог (1829–53) Ольденбургский, ген.-л. рос. армии (1811), ревельский воен. губернатор (1811–17), участник Отеч. войны 1812, в т. ч. Бородинского сражения, сражения под Тарутино и др. (в 1812 награждён золотой шпагой с алмазами с надписью «За храбрость»; в 1812/13 – орденом Св. Георгия 3-й степени). Его потомки правили Вел. герцогством Ольденбург до 1918 (с 1871 в составе Герм. империи). В нач. 21 в. они составляют Ольденбургский герцогский дом, главой которого с 1970 является потомок Пауля Фридриха Августа в 4-м поколении – Антон Гюнтер (р. 16.1.1923).
Основатель младшей (русской) линии О. – принц Г. П. Ольденбургский, который в 1809 получил титул императорского высочества. Известен его сын – принц П. Г. Ольденбургский, в 1845 также получивший титул императорского высочества. Из его детей известны: Александра Петровна (Александра Фредерика Вильгельмина) [21.5(2.6).1838–13(26).4.1900], вел. княгиня и супруга [с 25.1(6.2). 1856] вел. кн. Николая Николаевича Старшего, д. чл. С.-Петерб. женского патриотич. об-ва (1854–82), основала в С.-Петербурге Покровскую общину сестёр милосердия, больницу (в 1998 установлен её мраморный бюст, скульптор В. С. Иванов), амбулаторию, отделение для девочек-сирот и др., председатель С.-Петерб. совета детских приютов Ведомства учреждений имп. Марии (1865–81), в 1881 покинула семью и уехала в Киев, где в 1889 основала Киево- Покровский женский общежительный мон. В 1889 тайно постриглась в монахини с именем Анастасия, продолжая именоваться послушницей Александрой. В 1897 предотвратила эпидемию тифа в Киеве, организовав неск. специализир. больниц, 24.11.2009 причислена Укр. православной церковью Моск. патриархата к лику местночтимых святых Киевской епархии (день памяти – 20 октября ст. ст., в день обретения мощей); Николай Петрович (Николаус Фридрих Август) [27.4(9.5).1840–20.1.1886], ген.-л. (1883), команд. (1861) и ком. (1861–62) л.-гв. Коннопионерного эскадрона, ком. Изюмского гусарского полка (1862–63), в 1863–66 в отставке, ком. 13-го уланского Владимирского полка (1868–70), поч. любитель АХ (1868), поч. опекун Опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии по С.-Петерб. присутствию (с 1876), попечитель Петропавловской больницы (с 1876), чл. совета Павловского ин-та (с 1878), с 17(29).5.1863 состоял в морганатическом браке с Марией Ильиничной, урождённой Булацель [1(13).7.1844–29.1. 1909], 16.9.1863 ей и их детям вел. герцогом Ольденбургским Николаусом Фридрихом Петером пожалован титул графов Остернбург (d’Osternbourg; род пресёкся в 1952); Александр Петрович (Александр Фридрих Константин) [21.5(2.6).1844–6.9.1932], ген. от инф. (1895), поч. чл. Петерб. АН (1890), с 1864 на воен. службе, нач. стрелков л.-гв. Преображенского полка (1868–70), ком. л.-гв. Преображенского полка (1870–1876, до 1871 командующий), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1871, со старшинством с 15.6.1877), ком. 1-й бригады (т. н. Петровской, составленной из л.-гв. Преображенского и Семёновского полков) 1-й гв. пех. дивизии (1876–80), с которой участвовал в рус.-тур. войне 1877–78, в т. ч. в сражении при Горном Дубняке (окт. 1877; в 1878 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), блокаде Плевны (окт. – нояб. 1877), в переходе через Балканы (дек. 1877; в 1878 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), команд. (1880–81) и нач. (1881–84) 1-й гв. пех. дивизии, ген.-адъютант (1880), ком. Гв. корпуса (1885–89), чл. Гос. совета (1896), в 1897–99 возглавлял Комиссию о предупреждении занесения в Рос. империю чумной заразы и о борьбе с нею, сенатор (с 1911). В мае 1914 получил титул императорского высочества. Верховный нач. санитарной и эвакуационной части (сент. 1914 – март/апр. 1917; ему подчинялись санитарные поезда, все воен. и гражд. госпитали). Известный благотворитель: попечитель Дома призрения душевнобольных в С.-Петербурге (с 1870), Имп. уч-ща правоведения (с 1881), приюта (гимназии) принца П. Г. Ольденбургского (с 1881), Свято-Троицкой общины сестёр милосердия (с 1881); в 1886 по его инициативе и на его средства открыта Пастеровская станция в С.-Петербурге (в 1890 вошла в состав вновь созданного Имп. ин-та эксперим. медицины; А. П. Ольденбургский стал его попечителем, добился гос. финансирования), с 1897 поч. попечитель Об-ва содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей «Маяк» и К-та С.-Петерб. городского попечительства о нар. трезвости [к ведению которого относилось в т. ч. открытое в 1899 Заведение для нар. развлечений имп. Николая II, или Нар. дом; в 1912 к Нар. дому пристроен оперный зал на 2000 мест, носивший имя А. П. Ольденбургского (ныне «Мюзик-холл»)]. В 1901–03 занимался устройством климатич. станции в Гагре (была обеспечена водопроводом, электричеством и др.), положившей начало курорту, возвёл в Гагре дворец в стиле модерн (1898–1902, проект арх. Г. И. Люцедарского), заложил субтропич. парк (1902–05, проект арх. Люцедарского, архитектор по ландшафту К. Бреннер), близ Гагры владел поместьями «Евгеньевское» и «Отрада». Поч. чл. совета Имп. Александровского лицея (с 1912). С осени 1917 в эмиграции в Финляндии, с 1922 во Франции. С 7(19).1.1868 был женат на Евгении Максимилиановне, урождённой принцессе Лейхтенбергской (из рода Лейхтенбергских). Со смертью А. П. Ольденбургского рус. линия О. пресеклась; Константин Петрович (Константин Фридрих Петер) [27.4(9.5). 1850–18.3.1906], ген.-л. (1901), участник рус.-тур. войны 1877–78 (в 1878 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), ком. 1-го Хопёрского конного полка Кубанского казачьего войска (1881–87), чл. совета Гл. управления гос. коннозаводства (с 1900), занимался развитием курортного дела и виноградарства в Закавказье, по его инициативе в Кутаисе (ныне Кутаиси) организовано произ-во шампанских вин, участник кружка Общества любителей духовой музыки, с 8(20).10.1882 состоял в морганатическом браке с кн. Агриппиной Константиновной Дадиани (урождённой Джапаридзе) [25.10(6.11).1855–18.10. 1926], 20.10.1882 вел. герцогом Ольденбургским Николаусом Фридрихом Петером ей и их детям пожалован титул графов Зарнекау (Царнекау; Zarnekau; род продолжается). Единственный сын А. П. Ольденбургского – Пётр Александрович (Петер Фридрих Георг) [9(21).11.1868–18.3.1924], ген.-м. Свиты Е. И.В. (1913), ком. л.-гв. 4-го стрелкового имп. фамилии батальона (1905–06), с 1906 состоял в Свите Е. И.В., участник 1-й мировой войны (в 1914 награждён Георгиевским оружием), в 1915–1917 состоял в распоряжении Верховного главнокомандующего, с апр. 1917 в отставке, с 1918 в эмиграции, с 1921 жил во Франции, автор рассказов (опубл. в 1921). 1-м браком [27.7(9.8).1901–27.8(9.9).1916, разведены] был женат на вел. княжне Ольге Александровне [1(13).6.1882–24.11.1960], младшей дочери имп. Александра III.
Автор статьи: Ю. А. Кузьмин.