ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ ЕВГЕНИЯ МАКСИМИЛИАНОВНА

Светлейшая княжна, дочь Марии Николаевны и Максимилиана Лейхтенбергских, внучка императора Николая I .

Юность. Замужество

Была третьим ребенком в семье. В 1852 г. ее отец умер. Тогда венценосный дед девочки даровал ей и ее братьям и сестрам титул князей Романовских. Детство сестры Евгения и Мария провели с Елизаветой Андреевной Толстой, двоюродной тетушкой великого писателя. Последний виделся с 12-летней девочкой в Женеве, она показалась Толстому очень милой и простой.

В 1868 г. Евгения обвенчалась с принцем Александром Ольденбургским и стала принцессой Ольденбургской. У них родился сын Петр.

Общественная деятельность

Спустя 10 лет она приобрела имение Рамонь под Воронежем. Территория была большая - более трех тысяч десятин. Там же находился свеклосахарный завод. Занятия в своем большом хозяйстве принцесса сочетала с активной благотворительной и общественной работой. В разные годы она занимала различные посты: возглавляла Минералогическое общество и Императорское общество поощрения художеств, была почётным членом Благотворительного общества призрения интеллигентных тружениц и Императорского Российского автомобильного общества.

Попечительствовала над общиной сестер Красного Креста, на базе которой была образована Община Св. Евгении. Здесь же работало издательство, выпускавшее в числе прочей продукции художественные открытки. Среди авторов изображений на последних - художники Репин, Рерих, Бенуа, Маковский и др.

Евгения Максимилиановна была попечительницей Рождественской женской гимназии, с 1870 г. - Дома Милосердия (после смерти матери, основательницы этого учреждения), а также Максимилиановской больницы (с 1894).

В 1907 г. имение Рамонь отошло в ведомство Главного управления уделов, и Евгения перебралась в столицу.

Супруги Ольденбургские присягали Временному правительству. Во время революции 1917 г. Евгения находилась в Петрограде. Тогда она была уже парализована. Сначала ее перевезли в Финляндию, а затем во Францию, где она и скончалась в 1925 г.