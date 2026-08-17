ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ - российский вос­то­ко­вед , ин­до­лог, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, ор­га­ни­за­тор нау­ки, академик (эк­стра­ор­ди­нар­ный, 1903; ор­ди­нар­ный, 1908) Пе­тербургской АН (РАН с 1917, АН СССР с 1925 года), член-корреспондент Прусской АН (1927); действительный статский советник (1906).

Из дво­рян. Отец С.С. Оль­ден­бур­га. Окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (1885), уче­ник И.П. Ми­нае­ва, К.Г. За­ле­ма­на, В.Р. Ро­зе­на, ис­пы­тал так­же влия­ние А.Н. Ве­се­лов­ско­го. Ос­тав­лен при ка­фед­ре сан­ск­рит­ской сло­вес­но­сти для при­го­тов­ле­ния к про­фес­сор­ско­му зва­нию. В 1887-1889 годах во Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии изу­чал восточные ру­ко­пи­си. При­ват-до­цент (1889-1897), и. д. экстра­ор­ди­нар­но­го профессора (1897–1900) сан­ск­рит­ской сло­вес­но­сти Санкт-Пе­тербургского университета. Ис­сле­до­вал сан­ск­рит­ские джа­та­ки, буд­дий­ские па­мят­ни­ки китайского Тур­ке­ста­на (Синь­цзя­на). Изу­чал от­ра­же­ние буд­дий­ских сю­же­тов в индийском изо­бра­зительном искусстве, литературные взаи­мо­от­но­ше­ния средневекового За­па­да и Вос­то­ка, ге­не­зис и ми­гра­цию ска­зоч­ных сю­же­тов. В 1897 году ор­га­ни­зо­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге из­да­ние ме­ж­ду­народной се­рии книг «Bibliothe­ca Buddhi­ca», её ре­дак­тор до 1934 года; в се­рии пуб­ли­ко­ва­лись буд­дий­ские тек­сты на различных восточных язы­ках, под­го­тов­лен­ные к пе­ча­ти круп­ней­ши­ми российскими, западно-ев­ропейскими и японскими учё­ны­ми, а так­же ис­сле­до­ва­ния по буд­диз­му (к 1937 году вы­шло 30 то­мов в бо­лее чем 100 вы­пус­ках). Адъюнкт Пе­тербургской АН (1900). Не­пре­мен­ный сек­ре­тарь АН (1904-1929). Уча­ст­во­вал во мно­гих важ­ных её ини­циа­ти­вах, в ча­ст­но­сти в ор­га­ни­за­ции Пуш­кин­ско­го До­ма (1905) и Ко­мис­сии по изу­че­нию ес­те­ст­вен­ных про­из­во­ди­тель­ных сил Рос­сии (1915, КЕПС). Один из организаторов и руководителей (вместе с В.В. Радловым, 1903-1918) Русского комитета для из­уче­ния Сред­ней и Восточной Азии в ис­то­рических, ар­хео­ло­гических, ли­нг­ви­стических и эт­но­гра­фических от­но­ше­ни­ях. Ру­ко­во­ди­тель двух российских на­учных экс­пе­ди­ций в Центральную Азию (1909-1910 и 1914-1915); в китайской провинции Гань­су об­сле­до­вал фре­ски, скульп­ту­ры и свит­ки буд­дий­ских пе­щер Дуньхуа­на («Пе­ще­ры ты­ся­чи Будд»), часть из них в 1915 году при­вёз в Пет­ро­град (ны­не - в Эр­ми­та­же и Институте восточных ру­ко­пи­сей РАН в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Ди­рек­тор Ази­ат­ско­го му­зея (1916-1930), спо­соб­ст­во­вал его пре­вра­ще­нию в круп­ней­ший центр российского вос­то­ко­ве­де­ния. Ини­циа­тор соз­да­ния и пред­се­да­тель (1917-1929) Ко­мис­сии по из­уче­нию пле­мен­но­го со­ста­ва Рос­сии и со­предель­ных стран при АН.

Со сту­денческих лет уча­ст­во­вал в ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тическом дви­же­нии; вме­сте с бра­том Ф.Ф. Оль­ден­бур­гом, князем Д.И. Ша­хов­ским, В.И. Вер­над­ским, И.М. Грев­сом, А.А. Кор­ни­ло­вым был чле­ном «Оль­ден­бур­гов­ско­го круж­ка», за­тем «При­ютин­ско­го брат­ст­ва». В 1899 году в знак про­тес­та про­тив по­дав­ле­ния сту­денческих вы­сту­п­ле­ний Ольденбург ушёл из Санкт-Пе­тербургского университета. Член Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии (с 1905 года; член её ЦК в 1917 году). Член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам от АН и уни­вер­си­те­тов (1912-1917). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва (1915-1916). При­вет­ст­во­вал Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года. Член Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. Министр народного про­све­ще­ния во 2-м коа­лиционном со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва [25.7(7.8)–31.8(13.9).1917]. От­ри­ца­тель­но отнёсся к Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года. В сентябре 1919 года аре­сто­ван как ли­цо, при­над­ле­жав­шее ра­нее к пар­тии ка­де­тов, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Не­од­но­крат­но об­ра­щаясь к В.И. Ле­ни­ну, до­бил­ся не­ко­то­ро­го улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния на­учных ра­бот­ни­ков и фи­нан­си­ро­ва­ния дея­тель­но­сти АН, по­лу­че­ния ею иностранной научной литературы и т. п. В 1920-е годы Ольденбургу и другим ру­ко­во­ди­те­лям АН, А.П. Кар­пин­ско­му и В.А. Стек­ло­ву, уда­ва­лось со­труд­ни­чать с советской вла­стью и в то же вре­мя со­хра­нять ав­то­но­мию АН. С на­ча­лом ре­прес­сий про­тив неё Ольденбург сме­щён с долж­но­сти не­пре­мен­но­го сек­ре­та­ря АН по ре­ше­нию По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) и рас­по­ря­же­нию председателя СНК от 30 октября 1929 года, од­на­ко из­бе­жал аре­ста и пре­сле­до­ва­ний по «Ака­де­ми­че­ско­му де­лу». Ди­рек­тор Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (1930-1934), соз­дан­но­го на ба­зе Ази­атского му­зея.

Председатель От­де­ле­ния эт­но­гра­фии РГО (1911-1930; в 1896 году соз­дал при нём так называемую Ска­зоч­ную ко­мис­сию), Центральное бю­ро крае­ве­де­ния (1922-1927). От­ветственный ре­дак­тор журнала «Крае­ве­де­ние» (1923-1929, с 1926 года - совместно с Н.Я. Мар­ром). Член со­ве­тов Эр­ми­та­жа, Российской (с 1926 года Государственной) ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, Русского му­зея и Института ис­то­рии ис­кусств. Член-корреспондент Гёт­тин­ген­ской АН (1926), почетный член Ко­ро­лев­ско­го ази­атского общества Ве­ли­ко­бри­та­нии, Па­риж­ско­го ази­атского общества и др. Ав­тор мно­го­численных ста­тей о про­бле­мах раз­ви­тия нау­ки и очер­ков о российских учё­ных.

По­хо­ро­нен на Ли­те­ра­тор­ских мос­тках Вол­ко­ва клад­би­ща в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Сочинения:

Буд­дий­ские ле­ген­ды. СПб., 1894. Ч. 1;

За­мет­ки о буд­дий­ском ис­кус­ст­ве // Вос­точ­ные за­мет­ки. СПб., 1895;

Буд­дий­ские ле­ген­ды и буд­дизм // За­пис­ки Вос­точ­но­го от­де­ле­ния Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1896. Т. 9;

Фаб­ло вос­точ­но­го про­ис­хо­ж­де­ния // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1903. № 4; 1906. № 10; 1907. № 5;

Рус­ская Тур­ке­стан­ская экс­пе­ди­ция 1909–1910 г. СПб., 1914; Ма­те­риа­лы по буд­дий­ской ико­но­гра­фии Ха­ра-хо­то. СПб., 1914;

Пе­ще­ры ты­ся­чи Будд // Вос­ток. 1922. № 1;

Ев­ро­па в су­мер­ках на по­жа­ри­ще вой­ны. Л., 1924;

Стран­ст­во­ва­ние сказ­ки // Вос­ток. 1924. № 4;

Куль­ту­ра Ин­дии. М., 1991.