ОЛДЕНБУРГ КЛАС
ОЛДЕНБУРГ КЛАС - американский скульптор, график, автор перформансов и инсталляций.
Родился в семье шведского дипломата, назначенного в 1936 году консулом в Чикаго. Гражданин США с 1953 года. Изучал историю искусств и литературы в Йельском университете в Нью-Хейвене (1946-1950). Переселился в Нью-Йорк в 1956 году, где вскоре вошёл в группу художников, противопоставивших абстрактному экспрессионизму фигуративное искусство с включением реальных объектов и их модифициров. повторений. Работая в этом направлении, Олденбург стал одним из ведущих представителей поп-арта. Его первый энвайронмент («Улица», 1960), составленный из реальных предметов, знаков, вырезанных силуэтов, проекций моментальных снимков, передавал хаос и сутолоку городских окраин. За этим последовали многочисленные объекты повседневности, воссозданные в необычных материалах (гипс, дерево, винил, грубый холст) и многократно увеличенные: «Белая рубашка с синим галстуком» (1961, Музей Людвига, Кёльн); «Мягкий телефон» (1963, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк); «Мягкий унитаз» (1966, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк); «Гигантский рожок мороженого» (1962, Музей современного искусства, Нью-Йорк). Инсталляция «Магазин» (1961-1962) состояла из подобных ярко раскрашенных вещей. Предметы обихода в исполнении Олденбурга опознаются с трудом, поскольку их очертания теряются в огромных размерах, естественная форма искажается, раздавливается противоестественными материалами. Фигуративные по замыслу работы приближаются к абстракции.
Во 2-й половине 1960-х годов Олденбург занялся монументальной скульптурой. Его первый и наиболее известный монумент - «Губная помада, возносящаяся на тракторных гусеницах» (1969, Йельский ун-иверситет, Нью-Хейвен) - представляет собой некое подобие обелиска, но надувного и поставленного на кажущуюся подвижной платформу. Олденбург занимался также печатной графикой, создавал скульптурные мультипли. В период 1970-1980-х годов продолжал работать над монументами бытовых вещей («Гигантский мастерок», 1976, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло).
Сочинения:
Raw notes. Documents and scripts of the performances: Stars, Moveyhouse, Message. Halifax, 1973;
Large-scale projects. N. Y., 1980 (with C. van Bruggen).