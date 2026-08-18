ОЛЬДЕНБУРГ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Известный общественный деятель и педагог, член Конституционно-демократической партии с 1905 года. Брат С.Ф. Ольденбурга (1863-1934).

Федор Ольденбург происходил из старинного мекленбургского рода, представители которого переселись в Россию при Петре Великом. Отец – Федор Федорович, служил в чине полковника в лейб-гвардии Московского полка, а с 1856 года в Забайкальском войске.

Мать – Надежда Федоровна Берг, дочь офицера, окончила Смольный институт, где впоследствии преподавала французский язык. Отец имел очень большое влияние на сыновей. Оставив в 1867 году службу в чине генерал-майора, он уехал с семей за границу. Там он поступил вольнослушателем в Гейдельбергский университет, чтобы подготовить себя к руководству образованием своих детей. В 1873 году, когда мальчикам было 12 и 10 лет, семья вернулась в пределы Российской империи и поселилась в Варшаве. В 1877 году Ольденбург-старший скончался от воспаления легких.

В Варшаве братья поступили в I Варшавскую классическую гимназию. Федор учился блестяще и вскоре стал одним из первых учеников в классе. Он увлекался математикой и древними языками. Окончив гимназию с золотой медалью в 1881 году, он поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет. Университетские товарищи отмечали живое и убежденное отношение Федора к научной работе. На первых курсах он изучал древнегреческий язык, на третьем курсе стал изучать Платона под руководством профессора М.И. Владиславлева, возглавлявшего кафедру философии.

Во время обучения в университете возник кружок друзей и единомышленников (в середине 1880-х годов превратившийся в Приютинское братство), во главе которого встал Ф.Ф. Ольденбург. В него входили студенты С.Ф. Ольденбург, Д.И. Шаховской, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, С.Е. Крыжановский и др. Наиболее близким по духу кружку было либеральное земское движение с его идеями культурно-просветительской работы на местах. «Ольденбуржцы», как они себя называли, постоянно находились в духовных и религиозно-этических поисках. Задачи, которые они ставили перед собой, сводились к двум простым положениям:

постоянно духовно самосовершенствоваться;

жить для других, служить людям.

Важным делом Ольденбургского кружка стало активное участие в деятельности Научно-литературного студенческого общества (1882-1887). Благодаря усилиям Федора Ольденбурга и его друзей, общество стало настоящей студенческой научной организацией, которая не имела какого-либо политического окраса. Работа в рамках Н.-Л.О. давала студентам опыт настоящей и живой научной жизни.

В 1884 году кружковцы, испытывавшие влияние идей Л.Н. Толстого и искавшие возможность выразить себя на поприще общественной деятельности, организовали кружок народной литературы. С его помощью они вникали в вопросы постановки народного образования на местах, определяли круг необходимой литературы для народного чтения и организовывали ее издание. На этой почве Федор и его друзья сошлись с известным педагогом и издательницей Александрой Михайловной Калмыковой.

Федор Федорович окончил университет в 1885 году и был оставлен профессором Владиславлевым при нем для написания магистерской диссертации, посвященной теории воспитания Платона (защитил ее в 1887 году). После успешной защиты Ольденбург, мечтавший стать образцовым учителем средней школы, переехал в Тверь и стал педагогом в женской учительской школе имени П.П. Максимовича. Здесь он преподавал педагогику, психологию, руководил педагогической практикой, а также учебно-воспитательной частью. Через свою работу в школе Максимовича и подготовку множества земских учительниц Ф.Ф. Ольденбург много сделал для продвижения истинно демократических начал в народной школе. В своих статьях он разработал коренные направления современной педагогической теории и практики, самовоспитания педагога и «свободного воспитания».

В 1891-1892 годах Федор Ольденбург вместе с членами Приютинского братства принимал участие в борьбе с голодом, охватившим около 20 губерний России.

Также он стал безвозмездно работать в тверском земстве и явился создателем губернского земского справочно-педагогического бюро. В 1907 году он организовал Тверской общественно-педагогический кружок, в 1912 году – Постоянные педагогические курсы Тверского губернского земства. Кроме того, Федор Федорович участвовал в работе общеземских съездов по народному образованию в 1911 году и в 1913 году. Читал лекции в Санкт-Петербургском политехническом институте в 1910-1912 годах.

Ольденбург, наряду со своими друзьями по кружку и Приютинскому братству, активно участвовал в либеральном движении. Он стал одним из вдохновителей «Союза освобождения». С 1905 года руководил тверским губернским комитетом Конституционно-демократической партии. Был выборщиком во все составы Государственной думы.

Сочинения:

Народные школы Европейской России в 1892-1893 гг. Статистический очерк. СПб., 1896.

Заметки о статистике начального образования в России. СПб., 1898.

Мысли о преподавании в средней школе//Вестник воспитания. 1914. № 6.

Отчет тверского общественно-педагогического кружка. Тверь, 1914.