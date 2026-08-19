Олденбáрневелт, Йохан ван

Олденбáрневелт ( нидерл . Oldenbarnevelt; до 1566 Oudenbarnevelt, Ауденбарневелт) , Йохан ван (14.09.1547, Амерсфорт — 13.05.1619, Гаага) — нидерландский государственный деятель. Родился в католической семье Геррита ван Ауденбарневелта, купца и управляющего секвестрованным имуществом. Вероятно, учился школе в Амерсфорте. Получив наследство от родственников по линии матери, рано обрел финансовую независимость и в 1564 переехал в Гаагу, работал в одной из адвокатских контор. В 1566–1569 изучал право в Лёвене (там изменил фамилию на Олденбарневелт), Бурже, Кёльне, Гейдельберге и Падуе. В Гейдельберге в 1568 перешел в кальвинизм . По возвращении на родину служил адвокатом в Суде Голландии . В период Нидерландской революции XVI в. в 1572 переехал в Делфт. Примкнул к Вильгельму I Оранскому , но в выступлениях против испанских властей фактически не участвовал. В 1575 О. женился на девушке из Делфта Марии ван Утрехт, наследнице обширных земельных владений. Богатство жены способствовало росту его политической карьеры. В 1576 он занял пост пенсионария Роттердама, в 1579 вошел в комиссию Штатов Голландии по вопросам финансов и морских дел, сыграл важную роль в формировании в 1579 Республики Соединенных провинций . В 1582 О. стал доверенным лицом Вильгельма I и представителем Голландии в Генеральных штатах . После смерти Вильгельма I поддержал кандидатуру его сына Морица Нассауского на пост председателя Государственного совета, в 1585 способствовал получению им должности статхаудера провинций Голландии и Зеландии.

С 1586 пенсионарий Штатов Голландии. Представляя в Генеральных штатах самую богатую область Республики, О. постепенно сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране. Как лидер голландской купеческой олигархии, проводил внутреннюю и внешнюю политику в интересах этой провинции. В 1602 инициировал учреждение нидерландской Ост-­Индской компании . Добился признания Республики союзниками — Англией и Францией, выступил главным инициатором заключенного в 1609 с Испанией Двенадцатилетнего перемирия .

Выработка внешнеполитического курса страны стала одной из важнейших причин начавшегося конфликта между О. и статхаудером Морицем Нассауским, выступавшим за формирование унитарного государства и продолжение вой­ны с Испанией. В 1610‑х конфликт этих двух ветвей власти тесно переплетался со вспыхнувшими в Республике религиозными спорами между ремонстрантами, на их стороне был О., и контрремонстрантами , которых поддерживал статхаудер. В условиях острой политической и религиозной борьбы О., сторонник сохранения традиционной автономии провинций, свободы совести и веротерпимости, пытаясь не допустить усиления власти статхаудера, предоставил городам особые полномочия (так называемая «Жесткая резолюция» от 4 августа 1617). Но статхаудеру удалось подавить протестные выступления ремонстрантов. 29 августа 1618 О. и его соратники (в том числе пенсионарий Роттердама Г. Гроций ) были арестованы. Суд признал О. виновным в государственной измене (речь шла о якобы имевших место тайных связях О. с испанцами) и 12 мая 1619 вынес ему смертный приговор. На следующий день О. был казнен на площади Бинненхоф в Гааге.

Лит. : Tex J. den . Oldenbarnevelt. 5 dln. Haarlem, 1960–1972; Cruyningen A. van. Johan van Oldenbarnevelt 1547–1619: grondlegger van de Nederlandse staat. Utrecht, 2019. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.