ОЛДЕНБАРНЕВЕЛТ ЙОХАН ВАН
ОЛДЕНБАРНЕВЕЛТ ЙОХАН ВАН - нидерландский государственный деятель.
Из семьи купца, управлявшего секвестрованным имуществом. Предположительно учился в Латинской школе в Амерсфорте. В 1564 году переехал в Гаагу. В 1566-1569 годах изучал право в Лёвене, Бурже, Кёльне, Гейдельберге и Падуе. Во время учёбы в Гейдельберге в 1568 году перешёл в кальвинизм. По возвращении на родину служил адвокатом в Суде Голландии, в 1572 году примкнул к Вильгельму I Оранскому и переехал в Делфт, но в революционных выступлениях против испанских властей (смотри Нидерландская революция XVI века) фактически не участвовал. В 1576-1586 годах пенсионарий Роттердама. В 1579 году вошёл в комиссию Штатов Голландии по вопросам финансов и морских дел, сыграл важную роль в выработке окончательного текста Утрехтской унии. В этот период сформировались основные политические принципы Олденбарневелта: единство («гармония») в провинции Голландия, единство провинций республики при обеспечении приоритетной роли в ней Голландии и сохранении традиционной автономии провинций; свобода совести и веротерпимость. В 1582 году стал доверенным лицом Вильгельма I и представителем Голландии в Генеральных штатах. После смерти Вильгельма I поддержал кандидатуру его второго сына Морица Нассауского на пост председателя Государственного совета (1584), а в 1585 году способствовал его избранию статхаудером. С 1586 года великий пенсионарий Штатов Голландии. Постепенно сосредоточил в своих руках всю полноту власти в Соединённых провинциях: играл важную роль в определении их государственного устройства, руководил финансами и внешней политикой. Выстраивал политику страны прежде всего в интересах купеческой олигархии Голландии, лидером которой являлся, был сторонником компромисса с Испанией. В 1602 году инициировал учреждение Нидерландской Ост-Индской компании (смотри в статье Ост-Индские компании). С начала 1600-х годов находился в конфликте с Морицем Нассауским, представлявшим интересы дворянства и кальвинистских консисторий и выступавшим за формирование унитарного государства и продолжение борьбы с Испанией в целях освобождения Южных Нидерландов. В 1610-х годах этот конфликт тесно переплетался со вспыхнувшими в Соединённых провинциях религиозными спорами между арминианами (смотри Арминианство), которым симпатизировал Олденбарневелт, и гомаристами, поддерживаемыми Морицем Нассауским. Поскольку эти споры привели к нарушению работы многих магистратов и вызвали волнения в ряде городов Голландии и Западной Фрисландии, Олденбарневелт инициировал принятие Штатами Голландии так называемой Жёсткой резолюции (04.08.1617), которая отвергала планы созыва синода кальвинистской Церкви, позволяла городам самостоятельно формировать отряды наёмных войск с целью наведения порядка. Мориц Нассауский, расценивший это как ущемление своих полномочий главнокомандующего, при поддержке жителей Амстердама, армии и части депутатов Генеральных штатов, недовольных доминирующим положением Голландии в Унии, в 1618 году распустил все сформированные на основании «Жёсткой резолюции» отряды и изгнал арминиан из магистратов городов. 29 августа 1618 года Олденбарневелт и его соратники (в том числе пенсионарий Роттердама Г. Гроций) были арестованы. На состоявшемся 13 ноября 1618 - 9 мая 1619 годов в городе Дордрехт синоде кальвинистской Церкви учение арминиан было осуждено. Суд, начавшийся 20 февраля 1619 года, признал Олденбарневелта виновным в государственной измене. Казнён на площади Бинненхоф в Гааге.