ОЛДЕНБАРНЕВЕЛТ ЙОХАН ВАН

ОЛДЕНБАРНЕВЕЛТ ЙОХАН ВАН - нидерландский государственный дея­тель .

Из се­мьи куп­ца, управ­ляв­ше­го се­к­ве­ст­ро­ван­ным иму­ще­ст­вом. Пред­по­ло­жи­тель­но учил­ся в Латинской шко­ле в Амерс­фор­те. В 1564 году пе­ре­ехал в Гаа­гу. В 1566-1569 годах изучал пра­во в Лё­ве­не, Бур­же, Кёль­не, Гей­дель­бер­ге и Па­дуе. Во вре­мя учё­бы в Гей­дель­бер­ге в 1568 году пе­ре­шёл в каль­ви­низм. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну слу­жил ад­во­ка­том в Су­де Гол­лан­дии, в 1572 году примк­нул к Виль­гель­му I Оран­ско­му и пе­ре­ехал в Делфт, но в ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ни­ях про­тив испанских вла­стей (смотри Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция XVI века) фак­ти­че­ски не уча­ст­во­вал. В 1576-1586 годах пен­сио­на­рий Рот­тер­да­ма. В 1579 году во­шёл в ко­мис­сию Шта­тов Гол­лан­дии по во­про­сам фи­нан­сов и морских дел, сыг­рал важ­ную роль в вы­ра­бот­ке окон­чательного тек­ста Ут­рехт­ской унии. В этот пе­ри­од сфор­ми­ро­ва­лись основные по­ли­тические прин­ци­пы Олденбарневелта: един­ст­во («гар­мо­ния») в провинции Гол­лан­дия, един­ст­во про­вин­ций рес­пуб­ли­ки при обес­пе­че­нии при­ори­тет­ной ро­ли в ней Гол­лан­дии и со­хра­не­нии тра­диционной ав­то­но­мии про­вин­ций; сво­бо­да со­вес­ти и ве­ро­тер­пи­мость. В 1582 году стал до­ве­рен­ным ли­цом Виль­гель­ма I и пред­ста­ви­те­лем Гол­лан­дии в Ге­не­раль­ных шта­тах. По­сле смер­ти Виль­гель­ма I под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру его вто­ро­го сы­на Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го на пост пред­се­да­те­ля Государственного со­ве­та (1584), а в 1585 году спо­соб­ст­во­вал его из­бра­нию стат­хау­де­ром. С 1586 года великий пен­сио­на­рий Шта­тов Гол­лан­дии. По­сте­пен­но со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках всю пол­но­ту вла­сти в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях: иг­рал важ­ную роль в оп­ре­де­ле­нии их государственного уст­рой­ст­ва, ру­ко­во­дил фи­нан­са­ми и внеш­ней по­ли­ти­кой. Вы­страи­вал по­ли­ти­ку стра­ны пре­ж­де все­го в ин­те­ре­сах ку­печеской оли­гар­хии Гол­лан­дии, ли­де­ром ко­то­рой яв­лял­ся, был сто­рон­ни­ком ком­про­мис­са с Ис­па­ни­ей. В 1602 году ини­ции­ро­вал уч­ре­ж­де­ние Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии (смотри в статье Ост-Инд­ские ком­па­нии). С начала 1600-х годов на­хо­дил­ся в кон­флик­те с Мо­ри­цем Нас­сауским, пред­став­ляв­шим ин­те­ре­сы дво­рян­ст­ва и каль­ви­ни­ст­ских кон­си­сто­рий и вы­сту­пав­шим за фор­ми­ро­ва­ние уни­тар­но­го го­су­дар­ст­ва и про­дол­же­ние борь­бы с Ис­па­ни­ей в це­лях ос­во­бо­ж­де­ния Южных Ни­дер­лан­дов. В 1610-х годах этот кон­фликт тес­но пе­ре­пле­тал­ся со вспых­нув­ши­ми в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях ре­лигиозными спо­ра­ми ме­ж­ду ар­ми­ниа­на­ми (смотри Ар­ми­ни­ан­ст­во), ко­то­рым сим­па­ти­зи­ро­вал Олденбарневелт, и го­ма­ри­ста­ми, под­дер­жи­вае­мы­ми Мо­ри­цем Нас­сау­ским. По­сколь­ку эти спо­ры при­ве­ли к на­ру­ше­нию ра­бо­ты многих ма­ги­ст­ра­тов и вы­зва­ли вол­не­ния в ря­де го­ро­дов Гол­лан­дии и Западной Фрис­лан­дии, Олденбарневелт ини­ции­ро­вал при­ня­тие Шта­та­ми Гол­лан­дии так называемой Жё­ст­кой ре­зо­лю­ции (04.08.1617), ко­то­рая от­вер­га­ла пла­ны со­зы­ва си­но­да каль­ви­ни­ст­ской Церк­ви, по­зво­ля­ла го­ро­дам са­мо­стоя­тель­но фор­ми­ро­вать от­ря­ды на­ём­ных войск с це­лью на­ве­де­ния по­ряд­ка. Мо­риц Нас­сау­ский, рас­це­нив­ший это как ущем­ле­ние сво­их пол­но­мо­чий глав­но­ко­ман­дую­ще­го, при под­держ­ке жи­те­лей Ам­стер­да­ма, ар­мии и час­ти де­пу­та­тов Ге­не­раль­ных шта­тов, не­до­воль­ных до­ми­ни­рую­щим по­ло­же­ни­ем Гол­лан­дии в Унии, в 1618 году рас­пус­тил все сфор­ми­рован­ные на ос­но­ва­нии «Жё­ст­кой ре­зо­лю­ции» от­ря­ды и из­гнал ар­ми­ни­ан из ма­ги­ст­ра­тов го­ро­дов. 29 августа 1618 года Олденбарневелт и его со­рат­ни­ки (в том числе пен­сио­на­рий Рот­тер­да­ма Г. Гро­ций) бы­ли аре­сто­ва­ны. На со­сто­яв­шем­ся 13 ноября 1618 - 9 мая 1619 годов в городе Дор­д­рехт си­но­де каль­ви­ни­ст­ской Церк­ви уче­ние ар­ми­ни­ан бы­ло осу­ж­де­но. Суд, на­чав­ший­ся 20 февраля 1619 года, при­знал Олденбарневелта ви­нов­ным в государственной из­ме­не. Каз­нён на площади Бин­нен­хоф в Гаа­ге.