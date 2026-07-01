ОЛДБЕРИ
ОЛДБЕРИ - город в Великобритании, в Центральной Англии, административный центр метрополитенского округа Сандуэлл в составе метрополитенского графства Западный Мидленд.
Население 308 тысяч человек (2011, в пределах округа Сандуэлл). Входит в состав Западно-Мидлендской конурбации с населением свыше 2,7 млн. человек (вторая крупнейшая в стране после Лондонской). Автомобильное и железнодорожное сообщение с Бирмингемом, Вустером и другими городами Англии. Ближайший международный аэропорт - в Бирмингеме.
Возник в начале XI века. С XIII века принадлежал монастырю Хейлсоуэн, после секуляризации (1538) - различным аристократическим семьям. Со 2-й половины XVIII века развивался как центр добычи каменного угля и металлургии, с 1-й половины XIX века - химической промышленности. Во время 1-й мировой войны заводы Олдбери переориентированы на производство вооружения. В 1894 году путём объединения Олдбери, Лангли и Уорли создан городской округ Олдбери, получивший статус города в 1935 году. С 1974 года в составе округа Сандуэлл (образован из городов-графств Уорли и Уэст-Бромидж). В 1970-1980-е годы доля тяжёлой промышленности в городской экономике резко сократилась.
Старейшее здание Олдбери - жилой «Большой дом» в георгианском стиле (начало XVIII века; ныне здание городской администрации). В округе Сандуэлл, в Уэст-Бромидже (к северо-востоку от Олдбери) расположены фахверковые главный дом имения Уэст- Бромидж (около 1300; достроен в XV-XVI веках, реставрирован около 1960 года) и «Дубовый дом» (конец XVI - 1-я половина XVII веков; ныне музей), художественная галерея «The Public» в русле неомодернизма (2008, архитектор У. Олсоп); в Смедике (к востоку от Олдбери) находятся однопролётный чугунный мост через Бирмингемский канал Голтон-бридж (1829, инженер Т. Телфорд), Ратуша (Каунсил-хаус; 1905-1907, архитектор Ф. Гилл), таверна и гостиница «Ватерлоо» (1907, архитектурное бюро «Wood and Kendrick»; оба в стиле необарокко).
В экономике доминирует сфера услуг (главным образом торговля, административные услуги, образование и здравоохранение). В округе Сандуэлл сохраняется значение сталеплавильной промышленности (производство электростали главным образом для машиностроительных предприятий Западного Мидленда) и металлообработки: предприятия компаний «B.C. Barton», «A&R Metal Finishers» (в Смедике), «Wednesbury Fabrications» (в Уэнсбери, к северу от Олдбери). Переработка пластмасс [компания «SMP Plastics (Fabrications)»], производство автокомплектующих, в том числе шин (завод компании «Watts Industrial Tyres» в Уэст-Бромидже), колёсных дисков (в Типтоне, к северо-западу от Олдбери); предприятия пищевой промышленности.