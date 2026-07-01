ОЛДБЕРИ

ОЛДБЕРИ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в Центральной Анг­лии, административный центр мет­ро­по­ли­тен­ско­го округа Сан­ду­элл в со­ста­ве мет­ро­по­ли­тен­ско­го граф­ст­ва Западный Мид­ленд.

Население 308 тысяч человек (2011, в пре­де­лах округа Сан­ду­элл). Вхо­дит в со­став За­пад­но-Мид­ленд­ской ко­нур­ба­ции с населением свыше 2,7 млн. человек (вто­рая круп­ней­шая в стра­не по­сле Лон­дон­ской). Ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние с Бир­мин­ге­мом, Вус­те­ром и другими го­ро­да­ми Анг­лии. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Бир­мин­ге­ме.

Воз­ник в начале XI века. С XIII века при­над­ле­жал монастырю Хейл­соу­эн, по­сле се­ку­ля­ри­за­ции (1538) - различным ари­сто­кра­тическим семь­ям. Со 2-й половины XVIII века раз­ви­вал­ся как центр до­бы­чи ка­мен­но­го уг­ля и ме­тал­лур­гии , с 1-й половины XIX века - хи­мической промышленности. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны за­во­ды Олдбери пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­ны на про­изводство воо­ру­же­ния. В 1894 году пу­тём объ­е­ди­не­ния Олдбери, Ланг­ли и Уор­ли соз­дан городской ок­руг Олдбери, по­лу­чив­ший ста­тус го­ро­да в 1935 году. С 1974 года в со­ста­ве округа Сан­ду­элл (об­ра­зо­ван из го­ро­дов-графств Уор­ли и Уэст-Бро­мидж). В 1970-1980-е годы до­ля тя­жё­лой промышленности в городской эко­но­ми­ке рез­ко со­кра­ти­лась.

Ста­рей­шее зда­ние Олдбери - жи­лой «Боль­шой дом» в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (начало XVIII века; ны­не зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции). В округе Сан­ду­элл, в Уэст-Бро­мид­же (к се­ве­ро-востоку от Олдбери) рас­по­ло­же­ны фах­вер­ко­вые главный дом име­ния Уэст- Бро­мидж (около 1300; до­стро­ен в XV-XVI веках, рес­таври­ро­ван около 1960 года) и «Ду­бо­вый дом» (конец XVI - 1-я половина XVII веков; ны­не му­зей), ху­дожественная га­ле­рея «The Public» в рус­ле не­омо­дер­низ­ма (2008, архитектор У. Ол­соп); в Сме­ди­ке (к вос­то­ку от Олдбери) на­хо­дят­ся од­но­про­лёт­ный чу­гун­ный мост че­рез Бир­мин­гем­ский ка­нал Гол­тон-бридж (1829, инженер Т. Тел­форд), Ра­ту­ша (Ка­ун­сил-ха­ус; 1905-1907, архитектор Ф. Гилл), та­вер­на и гос­ти­ни­ца «Ва­тер­лоо» (1907, ар­хитектурное бю­ро «Wood and Kendrick»; оба в сти­ле не­оба­рок­ко).

В эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (главным образом тор­гов­ля, административные услуги, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние). В округе Сан­ду­элл со­хра­ня­ет­ся зна­че­ние ста­ле­пла­виль­ной промышленности (про­изводство элек­тро­ста­ли главным образом для ма­ши­но­стро­ительных пред­при­ятий Западного Мид­лен­да) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки: пред­при­ятия ком­па­ний «B.C. Barton», «A&R Metal Finishers» (в Сме­ди­ке), «Wednesbury Fabrications» (в Уэн­сбе­ри, к се­ве­ру от Олдбери). Пе­ре­ра­бот­ка пла­ст­масс [ком­па­ния «SMP Plastics (Fab­rications)»], про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих, в том числе шин (за­вод ком­па­нии «Watts Industrial Tyres» в Уэст-Бро­мид­же), ко­лёс­ных дис­ков (в Тип­то­не, к се­ве­ро-за­па­ду от Олдбери); пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

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