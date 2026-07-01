ОЛД ВИК

«ОЛД ВИК» - драматический те­атр в Лон­до­не.

Ос­но­ван в 1818 году под названием «Ройал Ко­бург ти­этр» (ре­пер­ту­ар со­сто­ял из ме­ло­драм и ар­ле­ки­над). В 1833 году пе­ре­име­но­ван в «Ройал Вик­то­рия ти­этр» (позд­нее ста­ло по­пу­ляр­ным название «Ста­руш­ка Вик» - «Old Vic»). В 1880 году те­атр при­об­ре­ла об­щественная дея­тель­ни­ца Э. Конс и от­кры­ла в нём мю­зик-холл. В 1914-1937 годах «Олд Вик» воз­глав­ля­ла те­ат­раль­ный дея­тель и ан­тре­пре­нёр Л. Бей­лис (пле­мян­ни­ца Конс), пре­вра­тив его в один из луч­ших в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В те­ат­ре ор­га­ни­зо­вы­ва­лись му­зы­каль­ные и лек­ци­он­ные про­грам­мы, про­све­ти­тель­ские за­да­чи бы­ли свя­за­ны в пер­вую оче­редь с дра­ма­тур­ги­ей У. Шек­спи­ра (его пье­сы шли в «Олд Вик» на­чи­ная с 1914 года; те­атр так­же на­зы­вал­ся «до­мом Шек­спи­ра»; до 1925 года здесь бы­ли по­став­ле­ны все пье­сы так называемого пер­во­го фо­лио). В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли ак­тё­ры и ре­жис­сё­ры: Э. Кин, Дж.А. Гил­гуд, Р. Ри­чард­сон, М. Ред­грейв, А. Гиннесc, Л. Оли­вье, Ч. Ло­утон, П. Эш­крофт, Р. Бёр­тон, Р. Ат­кинс, Т. Гат­ри, М. Бен­талл и др. В «Олд Вик» сфор­ми­ро­вал­ся осо­бый сце­нический стиль, от­ли­чав­ший­ся про­сто­той и ла­ко­нич­но­стью фор­мы. В 1941 году те­атр был раз­бомб­лён, его труп­па иг­ра­ла в по­ме­ще­нии «Нью ти­этр». В 1950 году от­кры­лось но­вое зда­ние «Олд Вик». В 1963 году труп­па «Олд Вик» рас­пу­ще­на (до 1975 года в его зда­нии рас­по­ла­гал­ся Национальный те­атр). С 1977 года зда­ние «Олд Вик» сда­ва­лось в арен­ду га­ст­ро­ли­рую­щим труп­пам, в 1982 году те­атр был вос­ста­нов­лен. С 2003 года ху­дожественный ди­рек­тор те­ат­ра - К. Спей­си.

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