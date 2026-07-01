ОЛД ВИК
«ОЛД ВИК» - драматический театр в Лондоне.
Основан в 1818 году под названием «Ройал Кобург тиэтр» (репертуар состоял из мелодрам и арлекинад). В 1833 году переименован в «Ройал Виктория тиэтр» (позднее стало популярным название «Старушка Вик» - «Old Vic»). В 1880 году театр приобрела общественная деятельница Э. Конс и открыла в нём мюзик-холл. В 1914-1937 годах «Олд Вик» возглавляла театральный деятель и антрепренёр Л. Бейлис (племянница Конс), превратив его в один из лучших в Великобритании. В театре организовывались музыкальные и лекционные программы, просветительские задачи были связаны в первую очередь с драматургией У. Шекспира (его пьесы шли в «Олд Вик» начиная с 1914 года; театр также назывался «домом Шекспира»; до 1925 года здесь были поставлены все пьесы так называемого первого фолио). В разные годы в театре работали актёры и режиссёры: Э. Кин, Дж.А. Гилгуд, Р. Ричардсон, М. Редгрейв, А. Гиннесc, Л. Оливье, Ч. Лоутон, П. Эшкрофт, Р. Бёртон, Р. Аткинс, Т. Гатри, М. Бенталл и др. В «Олд Вик» сформировался особый сценический стиль, отличавшийся простотой и лаконичностью формы. В 1941 году театр был разбомблён, его труппа играла в помещении «Нью тиэтр». В 1950 году открылось новое здание «Олд Вик». В 1963 году труппа «Олд Вик» распущена (до 1975 года в его здании располагался Национальный театр). С 1977 года здание «Олд Вик» сдавалось в аренду гастролирующим труппам, в 1982 году театр был восстановлен. С 2003 года художественный директор театра - К. Спейси.