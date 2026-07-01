ОЛЬБРЫХСКИЙ Даниэль

Польский ак­тёр.

Из се­мьи ин­же­не­ра и учи­тель­ни­цы. В стар­ших клас­сах сред­ней шко­лы вы­сту­пал в мо­ло­дёж­ной по­этич. сту­дии при ТВ. В 1961 по­сту­пил в Выс­шую те­ат­раль­ную шко­лу в Вар­ша­ве. Ещё пер­во­курс­ни­ком де­бю­ти­ро­вав в ки­но («Ра­не­ный в ле­су») и на­чав сни­мать­ся у А. Вай­ды в ф. «Пе­пел» по ис­то­рич. эпо­пее С. Же­ром­ско­го (вы­шел в 1965), О. пре­рвал обу­че­ние (ди­плом об окон­ча­нии ву­за по­лу­чил лишь в 2010). Ра­бо­та с Вай­дой во мно­гом фор­ми­ро­ва­ла творч. ин­ди­ви­ду­аль­ность О. и при­нес­ла ему ши­ро­кую по­пу­ляр­ность (снял­ся в 13 филь­мах ре­жис­сё­ра, в т. ч. «Всё на про­да­жу», «Пей­заж по­сле бит­вы», «Лю­бовь в Гер­ма­нии», «Бе­рез­няк», «Свадь­ба», «Зем­ля обе­то­ван­ная», «Ба­рыш­ни из Виль­ко», «Пан Та­де­уш», «Месть», т/ф «Пи­лат и дру­гие»). Сни­мал­ся у круп­ней­ших польск. и за­рубеж­ных ре­жис­сё­ров, сре­ди ко­то­рых: К. За­нус­си («Струк­ту­ра кри­стал­ла»), Е. Гоф­ман (три­ло­гия по ро­ма­нам Г. Сен­ке­ви­ча – «Пан Во­ло­ды­ёв­ский», «По­топ», «Ог­нём и ме­чом»), К. Кесь­лёв­ский (но­вел­ла из те­ле­цик­ла «Де­ка­лог»), М. Ян­чо («Ag­nus Dei» – «Аг­нец бо­жий», «Па­ци­фи­ст­ка»), Ф. Шлён­дорф («Жес­тя­ной ба­ра­бан»), М. фон Трот­та («Ро­за Люк­сем­бург»), К. Ле­луш («Од­ни и дру­гие»), Дж. Ло­узи («Фо­рель»), Н. С. Ми­хал­ков («Си­бир­ский ци­рюль­ник»). Один из круп­ней­ших польск. ак­тё­ров, О. по­лу­чил при­зна­ние как вы­ра­зи­тель нац. ха­рак­те­ра. Сре­ди др. филь­мов: «Соль чёр­ной зем­ли», «Кун Фу», «Га, га, хва­ла ге­ро­ям», «Маг­нат», «Не­вы­но­си­мая лёг­кость бы­тия», «Крас­ная ка­пел­ла», «Я – Иван, ты – Аб­рам», «По­знань 56», «Ка­нун вес­ны», «Ста­рин­ное пре­да­ние», «Ту­рец­кий гам­бит», «Ниц­ше в Рос­сии», «Вар­шав­ская бит­ва. 1920», «Ле­ген­да № 17». Не­ор­ди­нар­ная внеш­ность, силь­ный тем­пе­ра­мент и со­вер­шен­ная тех­ни­ка по­зво­ля­ют ему соз­да­вать раз­но­пла­но­вые ро­ли и на те­ат­раль­ной сце­не (в разл. польск. и за­ру­беж­ных те­ат­рах иг­рал Гам­ле­та, Отел­ло, Мак­бе­та, ко­ро­ля Ли­ра в од­но­им. пье­сах У. Шек­спи­ра и др.).

Сочинения:

По­ми­ная В. Вы­соц­ко­го. М., 1992.

Автор статьи: И. И. Ру­ба­но­ва.