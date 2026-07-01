ОЛЬБРЫХСКИЙ Даниэль
Польский актёр.
Из семьи инженера и учительницы. В старших классах средней школы выступал в молодёжной поэтич. студии при ТВ. В 1961 поступил в Высшую театральную школу в Варшаве. Ещё первокурсником дебютировав в кино («Раненый в лесу») и начав сниматься у А. Вайды в ф. «Пепел» по историч. эпопее С. Жеромского (вышел в 1965), О. прервал обучение (диплом об окончании вуза получил лишь в 2010). Работа с Вайдой во многом формировала творч. индивидуальность О. и принесла ему широкую популярность (снялся в 13 фильмах режиссёра, в т. ч. «Всё на продажу», «Пейзаж после битвы», «Любовь в Германии», «Березняк», «Свадьба», «Земля обетованная», «Барышни из Вилько», «Пан Тадеуш», «Месть», т/ф «Пилат и другие»). Снимался у крупнейших польск. и зарубежных режиссёров, среди которых: К. Занусси («Структура кристалла»), Е. Гофман (трилогия по романам Г. Сенкевича – «Пан Володыёвский», «Потоп», «Огнём и мечом»), К. Кесьлёвский (новелла из телецикла «Декалог»), М. Янчо («Agnus Dei» – «Агнец божий», «Пацифистка»), Ф. Шлёндорф («Жестяной барабан»), М. фон Тротта («Роза Люксембург»), К. Лелуш («Одни и другие»), Дж. Лоузи («Форель»), Н. С. Михалков («Сибирский цирюльник»). Один из крупнейших польск. актёров, О. получил признание как выразитель нац. характера. Среди др. фильмов: «Соль чёрной земли», «Кун Фу», «Га, га, хвала героям», «Магнат», «Невыносимая лёгкость бытия», «Красная капелла», «Я – Иван, ты – Абрам», «Познань 56», «Канун весны», «Старинное предание», «Турецкий гамбит», «Ницше в России», «Варшавская битва. 1920», «Легенда № 17». Неординарная внешность, сильный темперамент и совершенная техника позволяют ему создавать разноплановые роли и на театральной сцене (в разл. польск. и зарубежных театрах играл Гамлета, Отелло, Макбета, короля Лира в одноим. пьесах У. Шекспира и др.).
Сочинения:
Поминая В. Высоцкого. М., 1992.
Автор статьи: И. И. Рубанова.