ОЛБРАЙТ УИЛЬЯМ ФОКСУЭЛЛ

ОЛБРАЙТ УИЛЬЯМ ФОКСУЭЛЛ - американский ар­хео­лог, ис­то­рик, фи­ло­лог (се­ми­то­лог), член Национальной АН США (1955).

Сын американского ме­то­ди­ст­ско­го про­по­вед­ни­ка. Учил­ся в Университете Верх­ней Ай­о­вы (1912); окон­чил Университет Джон­са Хоп­кин­са (Бал­ти­мор) и по­лу­чил там сте­пень доктора фи­ло­ло­гии (1916); там же профессор вос­точ­ных (се­мит­ских) язы­ков (1927; заведующий ка­фед­рой в 1929-1958 годах). Уче­ник пан­ва­ви­ло­ни­ста П. Ха­у­п­та. По­сле служ­бы в американской ар­мии (1918) с 1919 года ра­бо­тал в Американской шко­ле вос­то­ко­ве­де­ния в Ие­ру­са­ли­ме (ны­не но­сит имя Олбрайт), ру­ко­во­дил ею в 1920-1929 и 1933-1936 годах (по другим ис­точ­ни­кам, до 1935 года). Ре­дак­тор «Bulletin of the American School of Oriental Research» (1930-1968). Вёл по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния на Ближ­нем Вос­то­ке, в основном в Па­ле­сти­не: в Ги­биа (Га­ваа; на хол­ме Тель-эль-Фуль; 1922-1923, 1933), Тель-Бейт-Мир­си­ме (1926, 1928, 1930, 1932), Бет-Эле (1927, 1934), Пет­ре (1935), на Си­най­ском п-ове (1947-1948), в Са­удовской Ара­вии (1949-1950) и др. Специальные ис­сле­до­ва­ния Олбрайта важ­ны в изу­че­нии со­от­но­ше­ния ке­ра­мических ком­плек­сов и стра­ти­гра­фии ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, хро­но­ло­гии, ис­то­рич. гео­гра­фии, оно­ма­сти­ки Си­ро-Па­ле­стин­ско­го ре­гио­на, кум­ра­ни­сти­ке.

Ме­то­до­ло­ги­че­ско-ми­ро­воз­зренч. по­зи­ция Олбрайта близ­ка, хоть и в смяг­чён­ной фор­ме, фун­да­мен­та­лиз­му в от­но­ше­нии библей­ских ис­сле­до­ва­ний, в ва­ри­ан­те, сло­жив­шем­ся в США как про­ти­во­стоя­ние кри­ти­циз­му нем. вос­то­ко­ве­да Ю. Велль­гау­зе­на и др. Убе­ж­дён­ный в ис­то­риз­ме ран­них книг Биб­лии, Олбрайт стре­мил­ся пред­ста­вить на­учного до­ка­за­тель­ст­ва их ис­тин­но­сти, опи­ра­ясь на со­че­та­ние ар­хео­ло­гических и фи­ло­ло­гических ис­сле­до­ва­ний с тео­ло­ги­ей. В США во­круг Олбрайта сло­жи­лось дви­же­ние «биб­лей­ская ар­хео­ло­гия», влия­тель­ное в нау­ке и об­щественной жиз­ни 1930-1960-х годов. Обоб­щаю­щие пуб­ли­ка­ции Олбрайта по ар­хео­ло­гии и то­по­ни­ми­ке Па­ле­сти­ны, ис­то­рии ре­ли­гии и др. по­влия­ли на ряд на­прав­ле­ний на­учных ис­сле­до­ва­ний в Си­ро-Па­ле­стин­ском ре­гио­не, спо­соб­ст­во­ва­ли по­ни­ма­нию Биб­лии в ис­то­рическом и гео­гра­фическом кон­тек­сте, со­от­вет­ст­вую­щем дан­ным современной нау­ки. Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ным уче­ни­ком и идей­ным пре­ем­ни­ком Олбрайта стал тео­лог Дж.Э. Райт (Гар­вард­ский университет), до­вер­шив­ший фор­ми­ро­ва­ние «биб­лей­ской ар­хео­ло­гии», но в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве уче­ни­ки Олбрайта («шко­ла Олбрайта», «Бал­ти­мор­ская шко­ла»: Ф. Кросс, Р. Бра­ун, Д. Фрид­ман) раз­ви­ва­ли ис­сле­до­ва­ния вне за­ви­си­мо­сти от тео­ло­гии, а сле­дую­щее по­ко­ле­ние (У. Де­вер и др.) в 1990-х годах пря­мо от­ка­за­лось от ме­то­дических под­хо­дов Олбрайта. Многие вы­во­ды Олбрайта (осо­бен­но по древ­ней­шей эпо­хе) ны­не пе­ре­смот­ре­ны, са­мо по­ня­тие «биб­лей­ская ар­хео­ло­гия» в по­ни­ма­нии Олбрайта многими ис­сле­до­ва­те­ля­ми от­верг­ну­то, при этом со­хра­ня­ет­ся важ­ность ря­да тру­дов Олбрайта для ис­то­рии Си­ро-Па­ле­стин­ско­го ре­гио­на.

Сочинения:

From the stone age to Christianity: monotheism and the historical process. Balt., 1940;

Archaeology and the religion of Israel. Balt., 1942. Louisville, 2006;

The Bible after twenty years of archaeology, 1932–1952. Pittsburgh, 1954;

Archaeology, historical analogy and early Biblical tradition. Baton Rouge, 1966;

New horizons in Biblical research. L. a. o., 1966;

Yahweh and the gods of Canaan: an historical analysis of two contrasting faiths. Garden City, 1968.