ОЛБРАЙТ УИЛЬЯМ ФОКСУЭЛЛ
ОЛБРАЙТ УИЛЬЯМ ФОКСУЭЛЛ - американский археолог, историк, филолог (семитолог), член Национальной АН США (1955).
Сын американского методистского проповедника. Учился в Университете Верхней Айовы (1912); окончил Университет Джонса Хопкинса (Балтимор) и получил там степень доктора филологии (1916); там же профессор восточных (семитских) языков (1927; заведующий кафедрой в 1929-1958 годах). Ученик панвавилониста П. Хаупта. После службы в американской армии (1918) с 1919 года работал в Американской школе востоковедения в Иерусалиме (ныне носит имя Олбрайт), руководил ею в 1920-1929 и 1933-1936 годах (по другим источникам, до 1935 года). Редактор «Bulletin of the American School of Oriental Research» (1930-1968). Вёл полевые исследования на Ближнем Востоке, в основном в Палестине: в Гибиа (Гаваа; на холме Тель-эль-Фуль; 1922-1923, 1933), Тель-Бейт-Мирсиме (1926, 1928, 1930, 1932), Бет-Эле (1927, 1934), Петре (1935), на Синайском п-ове (1947-1948), в Саудовской Аравии (1949-1950) и др. Специальные исследования Олбрайта важны в изучении соотношения керамических комплексов и стратиграфии археологических памятников, хронологии, историч. географии, ономастики Сиро-Палестинского региона, кумранистике.
Методологическо-мировоззренч. позиция Олбрайта близка, хоть и в смягчённой форме, фундаментализму в отношении библейских исследований, в варианте, сложившемся в США как противостояние критицизму нем. востоковеда Ю. Велльгаузена и др. Убеждённый в историзме ранних книг Библии, Олбрайт стремился представить научного доказательства их истинности, опираясь на сочетание археологических и филологических исследований с теологией. В США вокруг Олбрайта сложилось движение «библейская археология», влиятельное в науке и общественной жизни 1930-1960-х годов. Обобщающие публикации Олбрайта по археологии и топонимике Палестины, истории религии и др. повлияли на ряд направлений научных исследований в Сиро-Палестинском регионе, способствовали пониманию Библии в историческом и географическом контексте, соответствующем данным современной науки. Наиболее последовательным учеником и идейным преемником Олбрайта стал теолог Дж.Э. Райт (Гарвардский университет), довершивший формирование «библейской археологии», но в подавляющем большинстве ученики Олбрайта («школа Олбрайта», «Балтиморская школа»: Ф. Кросс, Р. Браун, Д. Фридман) развивали исследования вне зависимости от теологии, а следующее поколение (У. Девер и др.) в 1990-х годах прямо отказалось от методических подходов Олбрайта. Многие выводы Олбрайта (особенно по древнейшей эпохе) ныне пересмотрены, само понятие «библейская археология» в понимании Олбрайта многими исследователями отвергнуто, при этом сохраняется важность ряда трудов Олбрайта для истории Сиро-Палестинского региона.
Сочинения:
From the stone age to Christianity: monotheism and the historical process. Balt., 1940;
Archaeology and the religion of Israel. Balt., 1942. Louisville, 2006;
The Bible after twenty years of archaeology, 1932–1952. Pittsburgh, 1954;
Archaeology, historical analogy and early Biblical tradition. Baton Rouge, 1966;
New horizons in Biblical research. L. a. o., 1966;
Yahweh and the gods of Canaan: an historical analysis of two contrasting faiths. Garden City, 1968.