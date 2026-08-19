МАДЛЕН

МАДЛЕН. 1) Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­ней по­ры верх­не­го па­лео­ли­та в Западной и Центральной Ев­ро­пе.

На­зва­на по сто­ян­ке под скаль­ным на­ве­сом Ла-Мад­лен у деревни Лез-Эзи-де-Тай­ак-Сирёй (департамент Дор­донь, Фран­ция), ис­сле­до­ван­ной Э. Лар­те в 1863 году.

Тер­мин «Мадлен» вве­дён в конце 1860-х годов Г. де Мор­ти­лье вме­сто термина «век се­вер­но­го оле­ня», пред­ло­жен­но­го Э. Лар­те и английским ис­сле­до­ва­те­лем-ме­це­на­том Г. Кри­сти.

А. Брёйль для тер­ри­то­рии Фран­ции вы­де­лял 6 хро­но­ло­гических ста­дий мадлена; ныне об­ще­при­ня­то вы­де­ле­ние про­то­мад­ле­на, древ­не­го, сред­не­го, верх­не­го мадлена.

Про­то­мад­лен ха­рак­те­ри­зу­ет­ся на­ли­чи­ем ро­го­вых на­ко­неч­ни­ков ко­пий с од­ной ско­шен­ной гра­нью в ос­но­ва­нии, с за­ост­рён­ным или лин­зо­вид­ным ос­но­ва­ни­ем; крем­нёвы­ми ору­дия­ми пре­имущественно из от­ще­пов, в том числе по­пе­реч­ны­ми рез­ца­ми и про­кол­ка­ми с не­сколь­ки­ми жаль­ца­ми; встре­ча­ют­ся от­ще­пы, об­ра­бо­тан­ные кру­той ре­ту­шью (raclettes), и другие.

Для древ­не­го мадлена по­ка­за­тель­но по­яв­ле­ние тол­стых ро­го­вых на­ко­неч­ни­ков ко­пий с ко­ническим ос­но­ва­ни­ем; умень­ше­ние чис­ла крем­нё­вых ору­дий, из­го­тов­лен­ных на от­ще­пах, по­яв­ле­ние ору­дий на пла­сти­нах (в том числе дву­гран­ные рез­цы и скреб­ки), пла­стин­ках (в том числе с при­ту­п­лен­ным кра­ем, зуб­ча­тые, усе­чён­ные).

Сред­ний и верх­ний мадлен ха­рак­те­ри­зу­ют­ся по­яв­ле­ни­ем гар­пу­нов, сна­ча­ла с од­ним ря­дом зуб­цов, позд­нее - с дву­мя; крем­нё­вый ин­вен­тарь в основном не пре­тер­пел из­ме­не­ний по срав­не­нию с пред­ше­ст­вую­щим эта­пом, но уве­ли­чи­ва­ет­ся раз­но­об­ра­зие мик­ро­ли­тов. Наи­бо­лее яр­кая осо­бен­ность позд­них эта­пов - рас­цвет ис­кус­ст­ва, как на­скаль­но­го (Лас­ко, Аль­та­ми­ра и другие), так и ма­лых форм (изо­бра­же­ния че­ло­ве­ка и жи­вот­ных, гра­ви­ро­ван­ные на кос­тях ло­ша­ди и се­вер­но­го оле­ня, объ­ём­ные изо­бра­же­ния жи­вот­ных, например ук­ра­шав­ших копье­ме­тал­ки, и другое).

Для мадлен ха­рак­терны ору­дия из вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го крем­ня; «жез­лы на­чаль­ни­ков», копь­е­ме­тал­ки и другие из­де­лия из ро­га се­вер­но­го оленя, бив­ня ма­мон­та, кос­ти (пре­имущественно ло­ша­ди и се­вер­но­го оле­ня).

Сто­ян­ки пе­щер­ные и от­кры­тые (с лёг­ки­ми жи­ли­ща­ми), оча­ги с об­клад­кой из кам­ней. Пол­но­стью ис­сле­до­ва­на от­кры­тая сто­ян­ка Пен­се­ван в Па­риж­ском бас­сей­не (рас­коп­ки А. Ле­руа-Гу­ра­на), где вы­яв­ле­ны уча­ст­ки, раз­ли­чаю­щие­ся по функ­ции.

Кли­мат ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сме­на­ми пе­рио­дов по­хо­ло­да­ния и по­те­п­ле­ния, об­щее на­прав­ле­ние раз­ви­тия - в сто­ро­ну смяг­че­ния.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та, главным образом на се­вер­но­го оле­ня и ло­шадь; со­би­ра­тель­ст­во.

Мадлен на тер­ри­то­рии Фран­ции сле­ду­ет за Со­лют­ре, в Центральной Ев­ро­пе - за Гра­веттом, но во­прос, име­ет­ся ли ме­ж­ду ни­ми пря­мая пре­ем­ст­вен­ность, ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сии. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки из­вест­ны на тер­ри­то­рии департамента Дор­донь, на юго-за­па­де Фран­ции (сто­ян­ка Ло­жери-От; XVIII тысяч лет на­зад по не­ка­либро­ван­ной ра­дио­уг­ле­род­ной хро­но­ло­гии). На­чи­ная с по­хо­ло­да­ния Дри­ас 1 (около XVI тысяч лет на­зад) мадлен рас­про­стра­ня­ет­ся к се­ве­ру - на тер­ри­то­рию бас­сей­на Се­ны, и к югу - вклю­чая гор­ные рай­оны се­ве­ро-вос­то­ка Пи­ре­ней­ско­го полуострова. Около XIV-XIII тысяч лет на­зад на вос­то­ке аре­ал мадлен рас­ши­ря­ет­ся на Аль­пы, до до­ли­ны Эль­бы, мес­та­ми - до се­ве­ро-вос­то­ка Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны (например, сто­ян­ка Хос­тим в Сло­ва­кии).

На сме­ну мадлен при­хо­дят куль­ту­ры, от­но­ся­щие­ся к фи­на­лу позд­не­го па­лео­ли­та (например, гам­бург­ская куль­ту­ра на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии) или к ме­зо­ли­ту (например, азиль­ская куль­ту­ра на тер­ри­то­рии Фран­ции).

2) Ар­хео­ло­гическая эпо­ха позд­ней поры верх­не­го па­лео­ли­та Ев­ро­пы.

Восточно-ев­ропейские па­мят­ни­ки от­ли­ча­ют­ся от куль­ту­ры мадлен ря­дом осо­бен­но­стей ин­вен­та­ря, пред­ме­тов искусства ма­лых форм [сто­ян­ки Ме­зин, Ме­жи­ри­чи; Су­по­не­во (смотри в статье Дес­нин­ский па­лео­лит), Юди­но­во 1, Ели­сее­ви­чи 1, Кос­тён­ки 11 (слой 1а), Кос­тён­ки 3, Бор­ще­во 1 и 2 (смотри в статье Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ский рай­он)]; од­на­ко российский ар­хео­лог Г.В. Гри­горь­ев и другие ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют воз­мож­ным при­ме­нять по от­но­ше­нию к ним оп­ре­де­ле­ние «мад­лен­ские», учи­ты­вая стан­дар­ти­за­цию крем­нё­во­го ин­вен­та­ря, на­ли­чие сре­ди кос­тя­ных пред­ме­тов на­ко­неч­ни­ков ко­пий и «жез­лов на­чаль­ни­ков», сход­ст­во в трак­тов­ке жен­ско­го об­раза в искусстве ма­лых форм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)