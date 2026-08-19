МАДЛЕН
МАДЛЕН. 1) Археологическая культура поздней поры верхнего палеолита в Западной и Центральной Европе.
Названа по стоянке под скальным навесом Ла-Мадлен у деревни Лез-Эзи-де-Тайак-Сирёй (департамент Дордонь, Франция), исследованной Э. Ларте в 1863 году.
Термин «Мадлен» введён в конце 1860-х годов Г. де Мортилье вместо термина «век северного оленя», предложенного Э. Ларте и английским исследователем-меценатом Г. Кристи.
А. Брёйль для территории Франции выделял 6 хронологических стадий мадлена; ныне общепринято выделение протомадлена, древнего, среднего, верхнего мадлена.
Протомадлен характеризуется наличием роговых наконечников копий с одной скошенной гранью в основании, с заострённым или линзовидным основанием; кремнёвыми орудиями преимущественно из отщепов, в том числе поперечными резцами и проколками с несколькими жальцами; встречаются отщепы, обработанные крутой ретушью (raclettes), и другие.
Для древнего мадлена показательно появление толстых роговых наконечников копий с коническим основанием; уменьшение числа кремнёвых орудий, изготовленных на отщепах, появление орудий на пластинах (в том числе двугранные резцы и скребки), пластинках (в том числе с притупленным краем, зубчатые, усечённые).
Средний и верхний мадлен характеризуются появлением гарпунов, сначала с одним рядом зубцов, позднее - с двумя; кремнёвый инвентарь в основном не претерпел изменений по сравнению с предшествующим этапом, но увеличивается разнообразие микролитов. Наиболее яркая особенность поздних этапов - расцвет искусства, как наскального (Ласко, Альтамира и другие), так и малых форм (изображения человека и животных, гравированные на костях лошади и северного оленя, объёмные изображения животных, например украшавших копьеметалки, и другое).
Для мадлен характерны орудия из высококачественного кремня; «жезлы начальников», копьеметалки и другие изделия из рога северного оленя, бивня мамонта, кости (преимущественно лошади и северного оленя).
Стоянки пещерные и открытые (с лёгкими жилищами), очаги с обкладкой из камней. Полностью исследована открытая стоянка Пенсеван в Парижском бассейне (раскопки А. Леруа-Гурана), где выявлены участки, различающиеся по функции.
Климат характеризуется сменами периодов похолодания и потепления, общее направление развития - в сторону смягчения.
В основе хозяйства - охота, главным образом на северного оленя и лошадь; собирательство.
Мадлен на территории Франции следует за Солютре, в Центральной Европе - за Граветтом, но вопрос, имеется ли между ними прямая преемственность, остаётся предметом дискуссии. Древнейшие памятники известны на территории департамента Дордонь, на юго-западе Франции (стоянка Ложери-От; XVIII тысяч лет назад по некалиброванной радиоуглеродной хронологии). Начиная с похолодания Дриас 1 (около XVI тысяч лет назад) мадлен распространяется к северу - на территорию бассейна Сены, и к югу - включая горные районы северо-востока Пиренейского полуострова. Около XIV-XIII тысяч лет назад на востоке ареал мадлен расширяется на Альпы, до долины Эльбы, местами - до северо-востока Карпатской котловины (например, стоянка Хостим в Словакии).
На смену мадлен приходят культуры, относящиеся к финалу позднего палеолита (например, гамбургская культура на территории Германии) или к мезолиту (например, азильская культура на территории Франции).
2) Археологическая эпоха поздней поры верхнего палеолита Европы.
Восточно-европейские памятники отличаются от культуры мадлен рядом особенностей инвентаря, предметов искусства малых форм [стоянки Мезин, Межиричи; Супонево (смотри в статье Деснинский палеолит), Юдиново 1, Елисеевичи 1, Костёнки 11 (слой 1а), Костёнки 3, Борщево 1 и 2 (смотри в статье Костёнковско-Борщевский район)]; однако российский археолог Г.В. Григорьев и другие исследователи считают возможным применять по отношению к ним определение «мадленские», учитывая стандартизацию кремнёвого инвентаря, наличие среди костяных предметов наконечников копий и «жезлов начальников», сходство в трактовке женского образа в искусстве малых форм.