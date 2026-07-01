ОЛЬБРАХТ ИВАН
ОЛЬБРАХТ ИВАН - чешский писатель, общественный деятель, народный деятель искусств Чехословакии (1946).
Родился в семье писателя. Учился в Берлинском и Пражском университетах (1900-1906). С 1905 года сотрудничал в социал-демократической периодике. В 1920 году нелегально побывал в России; свои впечатления отразил в цикле очерков «Картины современной России» («Obrazy ze soudobého Ruska», sv. 1-3, 1920). В 1926 и 1928 годах находился в заключении за революционную деятельность. С 1931 года неоднократно посещал Закарпатье, собирал этнографический материал. Участник Движения Сопротивления. Печатался как прозаик с 1909 года. Первый сборник рассказов «О злых нелюдимах» («O zlých samotářích», 1913) - о жизни босяков и бродяг, перекликается с ранними рассказами М. Горького. Критика индивидуализма характерна для психологических романов «Тюрьма темнейшая» («Žalář nejtemnější», 1919) и «Странная дружба актёра Есения» («Podivné přátelství herce Jesenia», 1917). Наиболее известное сочинение Ольбрахта - агитационный роман «Анна-пролетарка» («Anna proletářka», 1928) о становлении классового сознания у деревенской девушки, созданный по канонам социалистического реализма. В романе «Николай Шугай, разбойник» («Nikola Šuhaj, loupežník», 1933) реалистическое изображение жизни Закарпатья сочетается с фольклорно-фантастическими мотивами. Среди других сочинений: сатирический сборник «Девять весёлых рассказов об Австро-Венгрии и республике» («Devět veselých povídek z Rakouska i republiky», 1927) в духе Я. Гашека; сборник рассказов «Голет в долине» («Golet v ́udolí », 1937) - о жизни ортодоксальных закарпатских евреев; книги для детей.
Сочинения:
Spisy. Praha, 1951–1961. Sv. 1–15;
Избранное. М., 1956.