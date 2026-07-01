ОЛЬБРАХТ ИВАН

ОЛЬБРАХТ ИВАН - чешский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, народный дея­тель ис­кусств Че­хо­сло­ва­кии (1946).

Ро­дил­ся в се­мье пи­са­те­ля. Учил­ся в Бер­лин­ском и Праж­ском университетах (1900-1906). С 1905 года со­труд­ни­чал в со­ци­ал-де­мо­кра­тической пе­рио­ди­ке. В 1920 году не­ле­галь­но по­бы­вал в Рос­сии; свои впе­чат­ле­ния от­ра­зил в цик­ле очер­ков «Кар­ти­ны со­вре­мен­ной Рос­сии» («Obrazy ze sou­do­bého Ruska», sv. 1-3, 1920). В 1926 и 1928 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии за ре­во­люционную дея­тель­ность. С 1931 года не­од­но­крат­но по­се­щал За­кар­па­тье, со­би­рал эт­но­гра­фический ма­те­ри­ал. Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . Пе­ча­тал­ся как про­за­ик с 1909 года. Пер­вый сборник рас­ска­зов «О злых не­лю­ди­мах» («O zlých samotá­řích», 1913) - о жиз­ни бо­ся­ков и бро­дяг, пе­ре­кли­ка­ет­ся с ран­ни­ми рас­ска­за­ми М. Горь­ко­го . Кри­ти­ка ин­ди­ви­дуа­лиз­ма ха­рак­тер­на для пси­хо­ло­гических ро­ма­нов «Тюрь­ма тем­ней­шая» («Žalář nejtem­ně­jší», 1919) и «Стран­ная друж­ба ак­тё­ра Есе­ния» («Po­divné přátelství herce Jese­nia», 1917). Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Ольбрахта - аги­тационный ро­ман «Ан­на-про­ле­тар­ка» («Anna proletářka», 1928) о ста­нов­ле­нии клас­со­во­го соз­на­ния у де­ре­вен­ской де­вуш­ки, соз­дан­ный по ка­но­нам со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма. В ро­ма­не «Ни­ко­лай Шу­гай, раз­бой­ник» («Nikola Šu­haj, loupežník», 1933) реа­ли­стическое изо­бра­же­ние жиз­ни За­кар­па­тья со­че­та­ет­ся с фольк­лор­но -фан­та­стическими мо­ти­ва­ми. Сре­ди других со­чи­не­ний: са­ти­рический сборник «Де­вять ве­сё­лых рас­ска­зов об Ав­ст­ро-Венг­рии и рес­пуб­ли­ке» («De­vět veselých povídek z Rakouska i repub­liky», 1927) в ду­хе Я. Га­ше­ка; сборник рас­ска­зов «Го­лет в до­ли­не» («Golet v ́udolí », 1937) - о жиз­ни ор­то­док­саль­ных за­кар­пат­ских ев­ре­ев; кни­ги для де­тей.

Сочинения:

Spisy. Praha, 1951–1961. Sv. 1–15;

Из­бран­ное. М., 1956.