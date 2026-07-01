ОЛБАНИ

Го­род на Се­ве­ро-Вос­то­ке США, административный центр шта­та Нью-Йорк.

Нас. 98,1 тыс. чел. (2013; в т. ч. 30,8% – аф­роа­ме­ри­кан­цы , 8,6% – вы­ход­цы из стран Лат. Аме­ри­ки, 5% – из стран Азии), чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род в шта­те по­сле Нью-Йор­ка, Буф­фа­ло и Ро­че­сте­ра. Вме­сте с мно­го­числ. при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал Ол­ба­ни – Ске­нек­та­ди – Трой (или Сто­лич­ный ок­руг шта­та Нью-Йорк) с нас. ок. 860 тыс. чел. Рас­по­ло­жен в вост. час­ти шта­та, на пра­вом бе­ре­гу р. Гуд­зон, в 240 км к се­ве­ру от Нью-Йор­ка. Узел ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей и желез­ных до­рог (центр. ж.-д. во­кзал Ол­ба­ни-Рен­се­лер – вто­рой по за­гру­жен­но­сти в США по­сле Пен­силь­ван­ско­го во­кза­ла в Нью-Йор­ке). Реч­ной порт. Меж­ду­нар. аэ­ро­порт (в 11,5 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра го­ро­да), аэро­порт ок­ру­га Ске­нек­та­ди (в 26 км к се­ве­ро-за­па­ду) и др.

В 16 в. на тер­ри­то­рии совр. О. про­жи­ва­ли ал­гон­ки­ны. В 1540 здесь поя­ви­лись франц. тор­гов­цы , ос­но­вав­шие ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние на о. Касл. В 1614 на мес­те франц. по­се­ле­ния ни­дерл. ко­ло­ни­ста­ми по­стро­ен форт Нас­сау, в 1624 (на том же мес­те) – форт Оранье и пос. Бе­вер­вейк, став­ший цен­тром тор­гов­ли ме­хом боб­ра. С 1629 посёлок при­над­ле­жал се­мье куп­цов Рен­се­ле­ров, с 1652 имел не­за­ви­си­мый ста­тус. В 1664 за­хва­чен англ. вой­ска­ми и пе­ре­име­нован в О. в честь Джейм­са, гер­цо­га Йорк­ско­го и Ол­ба­ни (бу­ду­щий ко­роль Яков II). Во вре­мя анг­ло-голл. вой­ны 1672–74 (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны 17–18 вв.) за­хва­чен ни­дерл. вой­ска­ми (1673), пе­ре­име­но­ван в Вил­лем­стадт (Wil­lemstadt). В 1674 воз­вра­щён Анг­лии. Бла­го­при­ят­ное гео­гра­фич. по­ло­же­ние на р. Гуд­зон оп­ре­де­ли­ло важ­ную роль О. в по­ли­тич. и эко­но­мич. жиз­ни пров. (с 1776 шта­та) Нью-Йорк. В 1686 О. по­лу­чил ста­тус го­ро­да (хар­тия О. – од­на из ста­рей­ших в США). В 1754 ме­сто про­ве­де­ния 1-й ас­самб­леи пред­ста­ви­те­лей 7 брит. ко­ло­ний, на ко­то­рой Б. Франк­лин пред­ста­вил свой план их объ­е­ди­не­ния. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83 серь­ёз­но не по­стра­дал, эко­но­мич. и по­ли­тич. зна­че­ние О. су­ще­ст­вен­но воз­рос­ло в свя­зи с ок­ку­па­ци­ей Нью-Йор­ка брит. вой­ска­ми и раз­ру­ше­ни­ем Кин­г­сто­на (1-й адм. центр шта­та Нью-Йорк). С 1797 адм. центр шта­та, важ­ный центр по­ли­тич. жиз­ни США. В 1807 со­еди­нён пароход­ным со­об­ще­ни­ем с Нью-Йор­ком, в 1831 – желез­ной до­ро­гой (од­на из пер­вых в США) со Ске­нек­та­ди. В 1813 соз­дан ар­се­нал в Уо­терв­ли­те, в 10 км к се­ве­ру от О. [один из круп­ней­ших пром. ком­плек­сов нач. 19 в. (про­из-во тя­жё­лых арт. ору­дий); дей­ству­ет по­ны­не]. В свя­зи с со­ору­же­ни­ем за­пруд­ной пло­ти­ны на р. Гуд­зон (1823) и Эри-ка­на­ла (1825) зна­че­ние го­ро­да ещё боль­ше воз­рос­ло, осо­бен­но в пе­ри­од фрон­ти­ра. До 1870-х гг. чис­лен­ность на­се­ле­ния О. бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лась, он вхо­дил в де­сят­ку круп­ней­ших го­ро­дов США. Со 2-й пол. 19 в., со­хра­няя зна­че­ние важ­но­го транс­порт­но­го уз­ла, раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли дре­ве­си­ной и ле­со­пи­ле­ния (к 1865 круп­ней­ший в стра­не), ме­тал­лур­гии, лёг­кой пром-сти, пи­во­ва­ре­ния, кни­го­пе­ча­та­ния (вто­рой по­сле Бос­то­на в США) и де­ло­вой ак­тив­но­сти. То­гда же в го­род на­чал­ся при­ток им­ми­гран­тов: ир­ланд­цев, италь­ян­цев, нем­цев и др. В Ске­нек­та­ди (го­род с 1798) раз­ви­ва­лись элек­тро­тех­нич. пром-сть и ж.-д. ма­шино­строе­ние (т. н. элек­трич. го­род), в Уо­терв­ли­те (го­род с 1896) – ле­со­пиль­ная, в Трое (го­род с 1816) – ста­ле­ли­тей­ная и тек­стиль­ная (т. н. го­род во­рот­нич­ков), в Ко­хо­се (го­род с 1869) – тек­стиль­ная (т. н. город шпинделя), в Ко­рин­фе – цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, в Гло­верс­вил­ле (го­род с 1890) – ко­же­вен­ная (т. н. пер­ча­точ­ная сто­ли­ца США) пром-сть. В 1908 в О. от­крыт пер­вый в США ча­ст­ный аэро­порт (в 1990-х гг. пе­ре­стро­ен в ме­ж­ду­на­род­ный), в 1932 по­сле уг­луб­ле­ния рус­ла р. Гуд­зон – порт, дос­туп­ный для мор. су­дов. В 1960-е гг. на­ча­лось со­кра­ще­ние пром. про­из-ва как в са­мом О., так и в его при­го­ро­дах; макс. спад при­шёл­ся на 1970–80-е гг. Од­но­вре­мен­но шла ре­кон­ст­рук­ция их ис­то­рич. цен­тров, со­ору­жа­лись совр. офис­ные и тор­го­вые цен­тры. В 1980-е гг. в г. Норт-Грин­буш воз­ник тех­но­парк «Rensselaer».

В О. со­че­та­ется ис­торич. за­строй­ка, со­хра­нив­шая­ся луч­ше, чем в боль­шин­ст­ве го­ро­дов США, и совр. ар­хи­тек­ту­ра. По­строй­ки 18 в. не­сут эле­мен­ты голл. ар­хи­тек­ту­ры, в т. ч. дом ван Ост­ран­де-Рад­лиф­фа (1726–28), Куа­кен­буш- ха­ус (1730-е гг.); дом Скай­ле­ра в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (1761–65, арх. Дж. Га­бо­ри­ал), Пер­вая про­тес­тант­ская ц. О. (1798, арх. Ф. Ху­кер). В ис­то­рич. цен­тре рас­по­ло­же­ны клас­си­ци­стич. зда­ние Апел­ля­ци­он­но­го су­да шта­та Нью-Йорк (1842, арх. Г. Рек­тор), анг­ли­кан­ская ц. Св. Пет­ра (1859–60, ар­хи­тек­то­ры Р. и Р. М. Апд­жо­ны), зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та Нью-Йорк (1867–99, ар­хи­тек­то­ры Т. Фул­лер, Л. Эйд­лиц, Г. Ри­чард­сон, И. Пер­ри), Ра­ту­ша (1880–83, арх. Г. Ри­чард­сон), Ар­се­нал (1890, арх. И. Пер­ри; все в нео­ро­ман­ском сти­ле); нео­го­ти­че­ские ка­то­лич. со­бор Не­по­роч­но­го За­ча­тия (1848–52, арх. П. Ки­ли) и зда­ние прав­ле­ния ж. д. «Delaware & Hudson» (ны­не адм. зда­ние Ун-та шта­та Нью-Йорк; 1914–18, арх. М. Т. Рей­нолдс); центр. ж.-д. во­кзал (1899–1900, ар­хит. бю­ро «Shepley, Ru­tan and Coolidge») и зда­ние Деп-та об­ра­зо­ва­ния шта­та Нью-Йорк (1908–11, арх. Г. Горн­бо­стел; оба в сти­ле бо­зар); адм. зда­ния Home Savings Bank (1927, ар­хит. бю­ро «Dennison & Hirons») и «Ал­фред И. Смит бил­динг» (1928, ар­хи­тек­то­ры У. Хо­гард, С. Джонс; оба в сти­ле ар де­ко). Сре­ди по­стро­ек 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: ком­плекс «Эм­пайр стейт пла­за» (1959–76; все­го 44 строе­ния, в т. ч. са­мое вы­со­кое зда­ние в шта­те Нью-Йорк за пре­де­ла­ми Нью-Йор­ка «Эра­стус Кор­нинг тау­эр», выс. 180 м; ар­хи­тек­то­ры У. Хар­ри­сон, М. Аб­ра­мо­виц), зда­ние Деп-та ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды шта­та Нью-Йорк (1992–2001, ар­хит. бю­ро WCGS), пе­ше­ход­ный мост-му­зей «Хад­сон ри­вер уэй» (2001–2002, ар­хит. бю­ро EYP).

Круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Се­ве­ро-Вос­то­ка США. В О. на­хо­дят­ся Пси­хи­ат­рич. центр и Ин-т пуб­лич­ной по­ли­ти­ки (1981; учеб­ный и н.-и. центр). Сре­ди об­ра­зо­ва­тель­ных уч­ре­ж­де­ний – в сис­те­ме гос. Ун-та шта­та Нью-Йорк (SUNY): Ун-т О. (1844; совр. зда­ние 1962–71; в его со­ста­ве – кол­ледж на­но­тех­но­ло­гий, ве­ду­щий в США центр на­но­исс­ле­до­ва­ний, и др.; в О. и г. Гил­дер­ленд), кам­пус SUNY в пос. Кобл­скилл (1916), кол­ледж Эк­сель­си­ор (1971; в О.), об­ществ. кол­лед­жи: Хад­сон-Вал­ли (1953; в го­ро­дах Трой и Норт-Грин­буш), Фул­тон-Монт­го­ме­ри (1963; в г. Джонс­таун), Ко­лум­бия-Грин (1966; в г. Гуд­зон), окр. Ске­нек­та­ди (1967; в г. Ске­нек­та­ди) и др. В т. н. сис­те­ме ун-та Юни­он: кол­лед­жи – Юни­он (1795; в г. Ске­нек­та­ди), мед. (1839), шко­ла пра­ва (1851; оба – в О.), вы­пу­ск­ни­ков (1873; в г. Ске­нек­та­ди), фар­ма­цев­ти­ки и на­ук о здо­ро­вье (1881; в О.) и др. Сре­ди др. ву­зов: Ренсе­лер­ский по­ли­тех­нич. ин-т (1824; в г. Трой; один из ста­рей­ших анг­ло­языч­ных тех­нич. ву­зов), Тех­нич. ин-т О. (1969; в О.), си­сте­ма кол­лед­жей Сейдж. Б-ки: шта­та Нью-Йорк (1818; в О.), пуб­лич­ная О. (1833), пуб­лич­ная г. Трой (1962).

Му­зеи: Ин-т ис­то­рии и иск-ва О. (1791), шта­та Нью-Йорк (1836; оба – в О.), дет­ский нау­ки и тех­но­ло­гии (1954; в г. Трой), ар­хи­тек­ту­ры шта­та Нью- Йорк (1971; в О.), ме­тал­лур­гич. за­во­да «Бер­ден» (1972; в г. Трой) и др. Центр. ху­дож. га­ле­рея О. (1977; в О.). Те­ат­ры: мю­зик-холл «Ко­хос» (1874; в г. Ко­хос), «Прок­торс» (1914; в г. Ске­нек­та­ди), «Па­лас» (1931; в О.) и др. Центр ис­кусств Сто­лич­ного окру­га (в г. Трой), цен­тры ис­полни­тель­ских ис­кусств «Яй­цо» (1978) и «Таймс Юни­он Сен­тер» (мно­го­функ­цио­наль­ный; 1990; до 17,5 тыс. мест; оба – в О.); те­атр под от­кры­тым не­бом «Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Са­ра­то­ги» (1966; про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли опе­ры, тан­ца, всех ви­дов му­зы­ки – клас­си­че­ской, джа­за, по­пу­ляр­ной; ок. 25,1 тыс. мест; в г. Са­ра­то­га-Спрингс). Сим­фо­нич. ор­кестр (1930). Бо­та­нич. сад епи­ско­паль­ной ц. Св. Ми­хаи­ла, зоо­парк и ак­ва­ри­ум (все – в О.). Еже­год­ный нац. фес­ти­валь тюль­па­нов (с 1948; про­во­дит­ся вес­ной в пар­ке Дж. Ва­шинг­то­на в О.).

Проф. спор­тив­ные ко­ман­ды: «Ол­ба­ни Де­вилс» (хок­кей с шай­бой), «Ол­ба­ни Файр­бердс» (амер. ми­ни-фут­бол), «Ол­ба­ни Лед­жендс» (бас­кет­бол), «Три-Си­ти Вал­ли Катс» (бейс­бол; в г. Трой). Спор­тив­ные со­стя­за­ния про­во­дят­ся в «Таймс Юни­он Сен­тер».

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Сто­лич­но­го ок­ру­га – сфе­ра ус­луг (86,9% ВРП, 2010), в т. ч. адм., фи­нан­со­вые ус­лу­ги, нау­ка и об­ра­зо­вание, транс­порт и ло­ги­сти­ка, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. К нач. 21 в. эко­но­мич. зна­че­ние реч­но­го пор­та су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось; осн. вид гру­зов – зер­но. О. – круп­ный центр от­ды­ха, ту­риз­ма и раз­вле­че­ний. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – од­ни из луч­ших в США цен­тры гор­но­лыж­но­го спор­та («Maple Ridge», «Willard Mountain», «Windham Mountain» и др.), лыж­ные бе­го­вые тро­пы близ городов Рен­сел­ер, Ске­нек­та­ди и др., пар­ки раз­вле­че­ний («Hoff­man’s Playland» в г. Ко­ло­ни; «Great Escape & Splashwater Kingdom» в г. Ку­ин­сбе­ри; ак­ва­парк «Zoom Flume» в г. Ист-Да­рем), ис­то­рич. пар­ки («Са­ра­то­га» близ г. Са­ра­то­га-Спрингс, «Бен­нинг­тон Батл­филд» близ г. Рен­се­лер).

На до­лю об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 8,5% ВРП, строй­ин­ду­ст­рии – 4,2%. Круп­ней­шее пред­при­ятие Сто­лич­но­го ок­ру­га – за­вод ком­па­нии «Gene­ral Electric» в г. Ске­нек­та­ди (про­из-во тур­бин и ге­не­ра­то­ров). Сре­ди др. ма­ши­но­строи­тель­ных пред­при­ятий – за­воды: энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ния в го­ро­дах Ске­нек­та­ди и Ла­тем, мик­ро­чи­пов в г. Мол­та. Хи­мич. пром-сть пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми в го­ро­дах Уо­тер­форд (си­ли­ко­но­вые, квар­це­вые про­из­вод­ные и спец. ке­ра­ми­ка) и Сел­керк (пла­ст­мас­сы).

Авторы статьи: М. А. Бе­лан (ис­то­рия),А. Д. Са­ха­ров (эко­но­ми­ка),Д. П. Шуль­ги­на (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)