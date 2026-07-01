ОЛБАНИ
Город на Северо-Востоке США, административный центр штата Нью-Йорк.
Нас. 98,1 тыс. чел. (2013; в т. ч. 30,8% – афроамериканцы, 8,6% – выходцы из стран Лат. Америки, 5% – из стран Азии), четвёртый по числу жителей город в штате после Нью-Йорка, Буффало и Рочестера. Вместе с многочисл. пригородами образует метрополитенский ареал Олбани – Скенектади – Трой (или Столичный округ штата Нью-Йорк) с нас. ок. 860 тыс. чел. Расположен в вост. части штата, на правом берегу р. Гудзон, в 240 км к северу от Нью-Йорка. Узел автомобильных магистралей и железных дорог (центр. ж.-д. вокзал Олбани-Ренселер – второй по загруженности в США после Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке). Речной порт. Междунар. аэропорт (в 11,5 км к северо-западу от центра города), аэропорт округа Скенектади (в 26 км к северо-западу) и др.
В 16 в. на территории совр. О. проживали алгонкины. В 1540 здесь появились франц. торговцы, основавшие укреплённое поселение на о. Касл. В 1614 на месте франц. поселения нидерл. колонистами построен форт Нассау, в 1624 (на том же месте) – форт Оранье и пос. Бевервейк, ставший центром торговли мехом бобра. С 1629 посёлок принадлежал семье купцов Ренселеров, с 1652 имел независимый статус. В 1664 захвачен англ. войсками и переименован в О. в честь Джеймса, герцога Йоркского и Олбани (будущий король Яков II). Во время англо-голл. войны 1672–74 (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.) захвачен нидерл. войсками (1673), переименован в Виллемстадт (Willemstadt). В 1674 возвращён Англии. Благоприятное географич. положение на р. Гудзон определило важную роль О. в политич. и экономич. жизни пров. (с 1776 штата) Нью-Йорк. В 1686 О. получил статус города (хартия О. – одна из старейших в США). В 1754 место проведения 1-й ассамблеи представителей 7 брит. колоний, на которой Б. Франклин представил свой план их объединения. В период Войны за независимость в Северной Америке 1775–83 серьёзно не пострадал, экономич. и политич. значение О. существенно возросло в связи с оккупацией Нью-Йорка брит. войсками и разрушением Кингстона (1-й адм. центр штата Нью-Йорк). С 1797 адм. центр штата, важный центр политич. жизни США. В 1807 соединён пароходным сообщением с Нью-Йорком, в 1831 – железной дорогой (одна из первых в США) со Скенектади. В 1813 создан арсенал в Уотервлите, в 10 км к северу от О. [один из крупнейших пром. комплексов нач. 19 в. (произ-во тяжёлых арт. орудий); действует поныне]. В связи с сооружением запрудной плотины на р. Гудзон (1823) и Эри-канала (1825) значение города ещё больше возросло, особенно в период фронтира. До 1870-х гг. численность населения О. быстро увеличивалась, он входил в десятку крупнейших городов США. Со 2-й пол. 19 в., сохраняя значение важного транспортного узла, развивался как центр торговли древесиной и лесопиления (к 1865 крупнейший в стране), металлургии, лёгкой пром-сти, пивоварения, книгопечатания (второй после Бостона в США) и деловой активности. Тогда же в город начался приток иммигрантов: ирландцев, итальянцев, немцев и др. В Скенектади (город с 1798) развивались электротехнич. пром-сть и ж.-д. машиностроение (т. н. электрич. город), в Уотервлите (город с 1896) – лесопильная, в Трое (город с 1816) – сталелитейная и текстильная (т. н. город воротничков), в Кохосе (город с 1869) – текстильная (т. н. город шпинделя), в Коринфе – целлюлозно-бумажная, в Гловерсвилле (город с 1890) – кожевенная (т. н. перчаточная столица США) пром-сть. В 1908 в О. открыт первый в США частный аэропорт (в 1990-х гг. перестроен в международный), в 1932 после углубления русла р. Гудзон – порт, доступный для мор. судов. В 1960-е гг. началось сокращение пром. произ-ва как в самом О., так и в его пригородах; макс. спад пришёлся на 1970–80-е гг. Одновременно шла реконструкция их историч. центров, сооружались совр. офисные и торговые центры. В 1980-е гг. в г. Норт-Гринбуш возник технопарк «Rensselaer».
В О. сочетается историч. застройка, сохранившаяся лучше, чем в большинстве городов США, и совр. архитектура. Постройки 18 в. несут элементы голл. архитектуры, в т. ч. дом ван Остранде-Радлиффа (1726–28), Куакенбуш- хаус (1730-е гг.); дом Скайлера в георгианском стиле (1761–65, арх. Дж. Габориал), Первая протестантская ц. О. (1798, арх. Ф. Хукер). В историч. центре расположены классицистич. здание Апелляционного суда штата Нью-Йорк (1842, арх. Г. Ректор), англиканская ц. Св. Петра (1859–60, архитекторы Р. и Р. М. Апджоны), здание Капитолия штата Нью-Йорк (1867–99, архитекторы Т. Фуллер, Л. Эйдлиц, Г. Ричардсон, И. Перри), Ратуша (1880–83, арх. Г. Ричардсон), Арсенал (1890, арх. И. Перри; все в неороманском стиле); неоготические католич. собор Непорочного Зачатия (1848–52, арх. П. Кили) и здание правления ж. д. «Delaware & Hudson» (ныне адм. здание Ун-та штата Нью-Йорк; 1914–18, арх. М. Т. Рейнолдс); центр. ж.-д. вокзал (1899–1900, архит. бюро «Shepley, Rutan and Coolidge») и здание Деп-та образования штата Нью-Йорк (1908–11, арх. Г. Горнбостел; оба в стиле бозар); адм. здания Home Savings Bank (1927, архит. бюро «Dennison & Hirons») и «Алфред И. Смит билдинг» (1928, архитекторы У. Хогард, С. Джонс; оба в стиле ар деко). Среди построек 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: комплекс «Эмпайр стейт плаза» (1959–76; всего 44 строения, в т. ч. самое высокое здание в штате Нью-Йорк за пределами Нью-Йорка «Эрастус Корнинг тауэр», выс. 180 м; архитекторы У. Харрисон, М. Абрамовиц), здание Деп-та охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (1992–2001, архит. бюро WCGS), пешеходный мост-музей «Хадсон ривер уэй» (2001–2002, архит. бюро EYP).
Крупный центр науки, образования и культуры Северо-Востока США. В О. находятся Психиатрич. центр и Ин-т публичной политики (1981; учебный и н.-и. центр). Среди образовательных учреждений – в системе гос. Ун-та штата Нью-Йорк (SUNY): Ун-т О. (1844; совр. здание 1962–71; в его составе – колледж нанотехнологий, ведущий в США центр наноисследований, и др.; в О. и г. Гилдерленд), кампус SUNY в пос. Коблскилл (1916), колледж Эксельсиор (1971; в О.), обществ. колледжи: Хадсон-Валли (1953; в городах Трой и Норт-Гринбуш), Фултон-Монтгомери (1963; в г. Джонстаун), Колумбия-Грин (1966; в г. Гудзон), окр. Скенектади (1967; в г. Скенектади) и др. В т. н. системе ун-та Юнион: колледжи – Юнион (1795; в г. Скенектади), мед. (1839), школа права (1851; оба – в О.), выпускников (1873; в г. Скенектади), фармацевтики и наук о здоровье (1881; в О.) и др. Среди др. вузов: Ренселерский политехнич. ин-т (1824; в г. Трой; один из старейших англоязычных технич. вузов), Технич. ин-т О. (1969; в О.), система колледжей Сейдж. Б-ки: штата Нью-Йорк (1818; в О.), публичная О. (1833), публичная г. Трой (1962).
Музеи: Ин-т истории и иск-ва О. (1791), штата Нью-Йорк (1836; оба – в О.), детский науки и технологии (1954; в г. Трой), архитектуры штата Нью- Йорк (1971; в О.), металлургич. завода «Берден» (1972; в г. Трой) и др. Центр. худож. галерея О. (1977; в О.). Театры: мюзик-холл «Кохос» (1874; в г. Кохос), «Прокторс» (1914; в г. Скенектади), «Палас» (1931; в О.) и др. Центр искусств Столичного округа (в г. Трой), центры исполнительских искусств «Яйцо» (1978) и «Таймс Юнион Сентер» (многофункциональный; 1990; до 17,5 тыс. мест; оба – в О.); театр под открытым небом «Центр исполнительских искусств Саратоги» (1966; проводятся фестивали оперы, танца, всех видов музыки – классической, джаза, популярной; ок. 25,1 тыс. мест; в г. Саратога-Спрингс). Симфонич. оркестр (1930). Ботанич. сад епископальной ц. Св. Михаила, зоопарк и аквариум (все – в О.). Ежегодный нац. фестиваль тюльпанов (с 1948; проводится весной в парке Дж. Вашингтона в О.).
Проф. спортивные команды: «Олбани Девилс» (хоккей с шайбой), «Олбани Файрбердс» (амер. мини-футбол), «Олбани Леджендс» (баскетбол), «Три-Сити Валли Катс» (бейсбол; в г. Трой). Спортивные состязания проводятся в «Таймс Юнион Сентер».
Основа экономики Столичного округа – сфера услуг (86,9% ВРП, 2010), в т. ч. адм., финансовые услуги, наука и образование, транспорт и логистика, оптовая и розничная торговля. К нач. 21 в. экономич. значение речного порта существенно снизилось; осн. вид грузов – зерно. О. – крупный центр отдыха, туризма и развлечений. В окрестностях города – одни из лучших в США центры горнолыжного спорта («Maple Ridge», «Willard Mountain», «Windham Mountain» и др.), лыжные беговые тропы близ городов Ренселер, Скенектади и др., парки развлечений («Hoffman’s Playland» в г. Колони; «Great Escape & Splashwater Kingdom» в г. Куинсбери; аквапарк «Zoom Flume» в г. Ист-Дарем), историч. парки («Саратога» близ г. Саратога-Спрингс, «Беннингтон Батлфилд» близ г. Ренселер).
На долю обрабатывающей пром-сти приходится 8,5% ВРП, стройиндустрии – 4,2%. Крупнейшее предприятие Столичного округа – завод компании «General Electric» в г. Скенектади (произ-во турбин и генераторов). Среди др. машиностроительных предприятий – заводы: энергетич. оборудования в городах Скенектади и Латем, микрочипов в г. Молта. Химич. пром-сть представлена предприятиями в городах Уотерфорд (силиконовые, кварцевые производные и спец. керамика) и Селкерк (пластмассы).
Авторы статьи: М. А. Белан (история),А. Д. Сахаров (экономика),Д. П. Шульгина (архитектура).