ОЛАЙЯ ЭРРЕРА ЭНРИКЕ
ОЛАЙЯ ЭРРЕРА ЭНРИКЕ - государственный и политический деятель Колумбии.
По образованию юрист. В 1899-1902 годах участвовал на стороне либералов в так называемой 1000-дневной гражданской войне. В 1900-х годах занимался адвокатской деятельностью и журналистикой. В 1910-1911 годах и 1921-1922 годах министр иностранных дел, в 1922-1930 годах посол Колумбии в США. В феврале 1930 года одержал победу на президентских выборах (вступил в должность 7 августа 1930 года). В условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов установил государственный контроль над нефтяной промышленностью, ввёл отдельные ограничения на деятельность иностранных нефтяных компаний, запретил вывоз золота и ввоз предметов роскоши в страну. Инициировал принятие закона о браке, который впервые уравнивал права мужа и жены. Добился при содействии Лиги Наций разрешения в пользу Колумбии конфликта с Перу 1932-1933 годов, возникшего из-за пограничного порта Летисия на реке Амазонка. По окончании срока полномочий в 1934 году оставил пост президента, в 1935 году некоторое время занимал должность министра иностранных дел, затем был назначен послом Колумбии в Ватикане.