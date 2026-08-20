ОЛАР АЛЬФОНС

ОЛАР АЛЬФОНС - французский ис­то­рик, спе­циа­лист по ис­то­рии Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , иностранный член-корреспондент АН СССР (1924).

По­сле окон­ча­ния фи­ло­ло­гического факультета Выс­шей нор­маль­ной шко­лы в Па­ри­же (1870) доб­ро­воль­цем всту­пил во французскую ар­мию, уча­ст­во­вал во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов. В 1871-1876 годах пре­по­да­вал в ли­це­ях Ни­ма и Ниц­цы, в 1878-1884 годах - в университетах Эк­са, Мон­пе­лье, Ди­жо­на, Пу­а­тье, где его ин­те­рес сме­стил­ся в сто­ро­ну изу­че­ния ис­то­рии. В 1886-1922 годах воз­глав­лял ка­фед­ру ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции в Сор­бон­не. С 1889 года ви­це-пре­зи­дент Общества по ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции и главный ре­дак­тор его пе­чат­но­го ор­га­на «La Révo­lu­ti­on française» (с 1881 года член ред­кол­ле­гии). В сво­ём главном тру­де [«По­ли­ти­че­ская ис­то­рия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» («Histoire politique de la Révolution française. Ori­gines et développement de la Démocratie et de la République, 1789-1804», 1901)], ос­но­ван­ном на ши­ро­ком ар­хив­ном ма­те­риа­ле, рас­смат­ри­вал ис­то­рию ре­во­лю­ции как борь­бу различных по­ли­тических кон­цеп­ций. В 1912-1913 годах, на­чав чи­тать в Сор­бон­не курс на те­му «Со­ци­аль­ная по­ли­ти­ка Кон­вен­та», Олар об­ра­тил­ся к изу­че­нию ро­ли эко­но­мического и со­ци­аль­но­го фак­то­ров в ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции, что бы­ло в не­ко­то­рой сте­пе­ни вы­зва­но влия­ни­ем мар­ксиз­ма и уча­сти­ем Олара в ор­га­ни­зо­ван­ной Ж. Жо­ре­сом в 1903 году Ко­мис­сии по изу­че­нию эко­но­мической ис­то­рии ре­во­лю­ции. Рез­кой кри­ти­ке, на­прав­лен­ной в пер­вую оче­редь про­тив «пси­хо­ло­ги­че­ско­го» ме­то­да, Олар под­верг И. Тэ­на, на ос­но­ве ана­ли­за мно­го­численных ис­точ­ни­ков по­пы­тал­ся до­ка­зать не­со­стоя­тель­ность его за­клю­че­ний. Боль­шое на­учное зна­че­ние име­ют ис­точ­ни­ко­ведческие ра­бо­ты Олара. Под его ре­дак­ци­ей вы­шли из­да­ния ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции: «La Société des Jacobins: Re­cueil de documents pour l’histoire des Club des Jacobins de Paris» (vol. 1–6, 1889–97), «Recueil des actes du Comité de salut public» (vol. 1-27, 1889-1933), «Paris pendant la réaction thermi­dorienne et sous le Directoire: Recueil de documents pour l’histoire de l’esprit public à Paris» (vol. 1-5, 1898-1902) и др.

Сочинения:

Études et leçons sur la Révolution française. P., 1893–1913. Vol. 1–7;

Taine, histo­rien de la Révolution française. P., 1907;

La Révolution française et le régime féodal. P., 1919.