ЛОШ

ЛОШ (Loches) - на­се­лён­ный пункт (ком­му­на) во Фран­ции, в ре­гио­не Центр, департамент Эндр и Луа­ра.

Население 7,3 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Эндр (ле­вый при­ток Луа­ры).

Кре­пость Лош ос­но­ва­на в VI веке, в 752 году раз­ру­ше­на Пи­пи­ном Ко­рот­ким , с конца IX века во вла­де­нии гра­фов Ан­жуй­ских; ук­ре­п­ле­на в 1007 году графом Фул­ком III Ан­жуй­ским Нер­ра. В XI веке в ок­ре­ст­но­стях кре­по­сти воз­ник­ло по­се­ле­ние. В 1194 году кре­пость взя­та вой­ска­ми английского ко­ро­ля Ри­чар­да Льви­ное Серд­це , в 1205 году от­воё­ва­на Фи­лип­пом II Ав­гу­стом; с 1249 года вхо­ди­ла в ко­ро­лев­ский до­мен, слу­жи­ла ре­зи­ден­ци­ей Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го , Фи­лип­па IV Кра­си­во­го, Ио­ан­на II Доб­ро­го, Кар­ла VII (здесь 3 и 5 ию­ня 1429 года он при­ни­мал Жан­ну д’Арк, убе­ж­дав­шую его от­пра­вить­ся в Реймс для ко­ро­на­ции), Лю­до­ви­ка XI , Кар­ла VIII и Лю­до­ви­ка XII.

В Лоше - городские ук­ре­п­ле­ния (XI-XV века) с Ко­ро­лев­ски­ми во­ро­та­ми (XII-XIII века, за­вершены в XV веке), флан­ки­ро­ван­ны­ми баш­ня­ми XIII века. В гра­ни­цах городских ук­ре­п­ле­ний - кре­пость [пря­мо­уголь­ный в пла­не ко­лос­саль­ный дон­жон XI века (высота 36 м; тюрь­ма со вре­мён Лю­до­ви­ка XI до 1926 года), ок­ру­жён­ный поя­сом стен XII века], ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция - за­мок (конца XIV - начала XVI века; в ко­ро­лев­ских апар­та­мен­тах со­хра­ня­ют­ся ме­бель и шпа­ле­ры XVI века); со­бор Св. Ур­са (ос­но­ван во 2-й половине X века, пе­ре­страи­вал­ся в XI-XII веках; 2 пи­ра­ми­даль­ные баш­ни, около 1165 года; ро­ман­ский пор­тал с рас­кра­шен­ны­ми рель­е­фа­ми - изо­бра­же­ния­ми рас­те­ний и жи­вот­ных, конец XII века; мраморное надгробие Агнес Со­рель, середина XV века). В Лоше так­же со­хра­ни­лись жи­лой «Дом Кен­тав­ра» (начало XVI века, ба­рель­еф на фа­са­де, изо­бра­жаю­щий Ге­рак­ла и кен­тав­ра Нес­са), Ра­ту­ша (1535-1543), ре­нес­санс­ная баш­ня Св. Ан­то­ния (1529-1575; высота 52 м; пер­во­на­чаль­но - цер­ков­ная ко­ло­коль­ня, позд­нее слу­жи­ла ка­лан­чой). На ок­раи­не Лоша - аб­бат­ст­во Трои­цы (Бо­льё-ле-Лош, ос­но­ва­но в началн XI века; пе­ре­страи­ва­лось во 2-й половине XV века). Дом-му­зей пей­за­жи­ста Э. Лан­сье (в со­б­ра­нии так­же гра­вю­ры XVII-XIX веков).

Центр ту­риз­ма. Тор­гов­ля ме­ст­ной сельско-хозяйственной про­дук­ци­ей, ви­но­де­лие, вы­дел­ка кож. В промышленной зо­не Во­зель (к за­па­ду от Лоша) - про­изводство элек­трон­ных при­бо­ров, из­де­лий точ­ной ме­ха­ни­ки.

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