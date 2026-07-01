ЛОШ
ЛОШ (Loches) - населённый пункт (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.
Население 7,3 тысяч человек (2009). Расположен на реке Эндр (левый приток Луары).
Крепость Лош основана в VI веке, в 752 году разрушена Пипином Коротким, с конца IX века во владении графов Анжуйских; укреплена в 1007 году графом Фулком III Анжуйским Нерра. В XI веке в окрестностях крепости возникло поселение. В 1194 году крепость взята войсками английского короля Ричарда Львиное Сердце, в 1205 году отвоёвана Филиппом II Августом; с 1249 года входила в королевский домен, служила резиденцией Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого, Иоанна II Доброго, Карла VII (здесь 3 и 5 июня 1429 года он принимал Жанну д’Арк, убеждавшую его отправиться в Реймс для коронации), Людовика XI, Карла VIII и Людовика XII.
В Лоше - городские укрепления (XI-XV века) с Королевскими воротами (XII-XIII века, завершены в XV веке), фланкированными башнями XIII века. В границах городских укреплений - крепость [прямоугольный в плане колоссальный донжон XI века (высота 36 м; тюрьма со времён Людовика XI до 1926 года), окружённый поясом стен XII века], королевская резиденция - замок (конца XIV - начала XVI века; в королевских апартаментах сохраняются мебель и шпалеры XVI века); собор Св. Урса (основан во 2-й половине X века, перестраивался в XI-XII веках; 2 пирамидальные башни, около 1165 года; романский портал с раскрашенными рельефами - изображениями растений и животных, конец XII века; мраморное надгробие Агнес Сорель, середина XV века). В Лоше также сохранились жилой «Дом Кентавра» (начало XVI века, барельеф на фасаде, изображающий Геракла и кентавра Несса), Ратуша (1535-1543), ренессансная башня Св. Антония (1529-1575; высота 52 м; первоначально - церковная колокольня, позднее служила каланчой). На окраине Лоша - аббатство Троицы (Больё-ле-Лош, основано в началн XI века; перестраивалось во 2-й половине XV века). Дом-музей пейзажиста Э. Лансье (в собрании также гравюры XVII-XIX веков).
Центр туризма. Торговля местной сельско-хозяйственной продукцией, виноделие, выделка кож. В промышленной зоне Возель (к западу от Лоша) - производство электронных приборов, изделий точной механики.