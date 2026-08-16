ОЛАФ II СВЯТОЙ (OLAV DEN HELLIGE)

С 1015 по 1028 гг. – король Норвегии, из рода Хорфагеров. Отец - Харальд Гренландец, мать - Аста Гудбрандсдоттир. Был женат на шведской принцессе Астрид Олофсдоттир, имел двоих детей. Посмертно получил титул «Вечный король Новрегии» (Rex Perpetuus Norvegiae). Является общехристианским святым.

В юные годы участвовал в походах на Англию. В 1013 году принял крещение в Нормандии, в Руане, после чего поступил на службу к изгнанному английскому король Этельреду. Сражался за него против датчан.

В 1015 году вернулся в Норвегию, получил поддержку бондов и провозгласил себя королем. В 1016 году одержал победу над фактическим правителем Норвегии ярлом Свейном, лишив его власти.

В 1017 году заключил мир со Швейией, договорившись жениться на дочери шведского короля Ингигерде. Но брак не состоялся, так как Олаф Шётконунг выдал ее за Ярослава Мудрого. Тогда в 1019 году Олаф Святой женился на ее сестре Астрид.

В 1027 году в союзе со Швецией Олаф совершил поход в Данию и потерпел поражение в 1028 году. Это вынудило Олафа бежать сначала в Швецию, а затем на Русь, в Новгород. За время отсутствия Олафа норвежским королем стал Кнуд I.

В 1030 году Олаф собрал сторонников и попытался вернуть власть в Норвегии, но погиб в битве при Стикластадире.

Правление Олафа запомнилось решительной борьбой с язычеством, усилением королевской власти и церкви. За это уже в 1031 году началось его прославление в лике святых, а в 1164 году папа Александр III причислил его к лику святых.

Исторические источники:

Bjarni Einarsson (ed.). Ágrip af Nóregskonungasogum: Fagrskinna – Nóregs konunga tal. Reykjavik, 1984;

Finnur Jónsson (ed.). Morkinskinna. Copenhagen, 1932;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Иллюстрации:

Автор неизвестен. Скульптура Олафа Святого.

Автор статьи: Перепечкин К. В.