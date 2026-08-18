Ола́р, Франсуа Виктор Альфонс

Ола́р ( фр . Aulard) , Франсуа Виктор Альфонс (19.07.1849, Монброн — 23.10.1928, Париж) — французский историк. Из семьи преподавателя философии. В 1870 закончил Высшую нормальную школу. Преподавал в лицее в Ниме (1871–1873) и Ницце (1873–1876). Защитил диссертацию по творчеству италь­янского философа и поэта Леопарди (1877). Преподаватель университетов Экса (1878), Монпелье (1879), Дижона (1879), Пуатье (1879). С 1886 О. читал курс по истории Французской революции XVIII в . в Парижском университете, в 1891–1922 заведовал созданной там кафедрой истории Французской революции. С 1887 возглавлял журнал «Французская революция». Один из основателей и руководителей Общества истории Французской революции (1888). Активно издавал исторические источники, в том числе протоколы заседаний Якобинского клуба (см. Якобинцы ) и постановления Комитета общественного спасения. Оказал большое влияние на складывание классической историографии Французской революции, рассматривал ее как следствие развития идей Просвещения . В провозглашенном ею равенстве прав он видел зарождение демократии, а в принципе народного суверенитета — зарождение республики. Главный герой О. — Дантон . В первую очередь О. интересовали генезис и развитие республиканских учреждений, политическая борьба, общественная жизнь. В 1907 вступил в полемику с И. Тэном, доказывая несостоятельность его концепции.

Соч .: Danton. Paris, 1884; Études et leçons sur la Révolution française. 9 vols. Paris, 1893–1924; Политическая история Французской революции: Происхождение и развитие демократии и республики (1789–1804). М., 1902; Taine historien de la Révolution française. Paris, 1907; Ораторы революции. 2 т. М., 1907–1908; Церковь и государство в эпоху Великой французской революции. [Харьков], 1925; Культ разума и культ верховного существа во время Французской революции. Л., 1925.

Лит. : Cochin A. La crise de l’histoire révolutionnaire: Taine et M. Aulard. Paris, 1909; Кареев Н. И. Истории революции Олара и Жореса // Он же. Историки Французской революции. Л., 1924. Т. 2; Belloni G. Aulard, historien de la Révolution française. Paris, 1949; Friguglietti J. La querelle Mathiez-­Aulard et les origines de la Société des études robespierristes // Annales historiques de la Révolution française. 2008. № 353. Д. Ю. Бовыкин.