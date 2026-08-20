ОКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

ОКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­ги­че­ская куль­ту­ра эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (конца III - начала II тысячелетия до н. э.) в Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­не и на тер­ри­то­рии Ту­вы; отдельные за­хо­ро­не­ния есть на юге Крас­но­яр­ской ле­со­сте­пи.

Ха­рак­тер­ные для Окуневской культуры ка­мен­ные из­вая­ния и пи­са­ни­цы по­лу­чи­ли из­вест­ность со вре­ме­ни пу­те­ше­ст­вия Д.Г. Мес­сер­шмид­та в 1722-1723 годах и по­сле­дую­щих Ака­де­ми­че­ских экс­пе­ди­ций. Пер­вые рас­коп­ки - А.П. Ер­мо­лае­ва в начале XX века; зна­чительный мас­сив по­гре­бе­ний, изу­чен­ных в 1920-1950-е годы, от­носи­ли к афа­нась­ев­ской куль­ту­ре или ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ре. Окуневская культура вы­де­ле­на в 1960-е годы Г.А. Мак­си­мен­ко­вым; на­зва­на по мо­гиль­ни­ку Оку­нев улус (ле­вый бе­рег реки Аба­кан; близ су­ще­ст­во­вав­ше­го в XX веке улу­са (аала) Оку­нев, Усть-Абакан­ский район, Ха­ка­сия, Рос­сия), рас­ко­пан­но­му С.А. Те­п­ло­ухо­вым в 1928 году. Л.А. Со­ко­ло­вой на­ме­че­но 4 пе­рио­да раз­ви­тия оку­нев­ской куль­ту­ры.

С Окуневской культурой со­от­но­сят­ся де­сят­ки пи­са­ниц с изо­бра­же­ния­ми ан­тро­по­морф­ных ли­чин, фан­та­стических хищ­ни­ков, «пля­шу­щих» лю­дей в ри­ту­аль­ных кос­тю­мах (ха­рак­тер­ны вы­со­кие го­лов­ные убо­ры с «лу­ча­ми» и «ро­га­ми»), круп­но­го ро­га­то­го ско­та и др.; сот­ни ка­мен­ных плит и стел с ан­тро­по- и зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, в том числе ли­чи­ны с по­лос­ка­ми по­пе­рёк ли­ца, со слож­ны­ми зве­ри­но­по­доб­ны­ми го­лов­ны­ми убо­ра­ми; есть ри­сун­ки двух- и од­но­ос­ных по­во­зок, за­пря­жён­ных бы­ка­ми. Гор­ные по­се­ле­ния с фор­ти­фи­кационными со­ору­же­ния­ми (все на тер­ри­то­рии Ха­ка­сии) рас­смат­ри­ва­ют­ся в основном как куль­то- вые ком­плек­сы; на тер­ри­то­рии Ту­вы из­вест­ны се­ли­ща. Мо­гиль­ни­ки вклю­ча­ют 1, ре­же 4 кур­га­на (ис­клю­че­ние - 14 кур­га­нов на мо­гиль­ни­ке Чер­но­вая VIII). Под западной ча­стью не­боль­шой зем­ля­ной или ка­мен­ной на­сы­пи - 4-уголь­ные ог­ра­ды (высота до 50 см), час­то квад­рат­ные (от 2,5×3 м до 40×40 м) из вко­пан­ных на реб­ро плит пес­ча­ни­ка или ва­лу­нов. Внут­ри 1 или 3-15 (ред­ко бо­лее 20) по­гре­бе­ний в не­глу­бо­ких грун­то­вых ямах (на ран­нем и позд­нем эта­пах) или в ямах с ка­мен­ны­ми ящи­ка­ми, дно вы­ло­же­но мел­ки­ми плит­ка­ми, пе­ре­кры­тие - из плит, ре­же - из брё­вен и свер­ху плит. На пли­тах бы­ва­ют вы­би­тые, гра­ви­ро­ван­ные, рас­кра­шен­ные изо­бра­же­ния, схо­жие с те­ми, что на пи­са­ни­цах. Ог­ра­да на мо­гиль­ни­ке близ аала Ма­лый Спи­рин (Ши­рин­ский район Ха­ка­сии) ок­ру­же­на по кру­гу (диа­метр около 84 м) мен­ги­ра­ми. Есть слу­чаи вто­рич­но­го ис­поль­зо­ва­ния мо­гил афа­нась­ев­ской куль­ту­ры. Тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, ча­ще го­ло­вой на за­пад, с под­ня­ты­ми ко­ле­ня­ми, вы­тя­ну­ты­ми вдоль ту­ло­ви­ща ру­ка­ми - оди­ноч­ные, пар­ные (обыч­но «ва­ле­том»), ре­же кол­лек­тив­ные. Есть за­хо­ро­не­ния лю­дей в скор­чен­ном на бо­ку по­ло­же­нии или нич­ком, си­дя; че­ре­пов со сле­да­ми тре­па­на­ции. На ли­цо умер­ших на­но­си­ли ох­рой по­пе­реч­ные по­ло­сы, под го­ло­ву кла­ли ка­мень или плит­ку с вы­ем­кой. Ямы с че­ре­па­ми и кос­тя­ми жи­вот­ных счи­та­ют сле­да­ми по­ми­наль­ных об­ря­дов. В ин­вен­та­ре: 1-2 ке­ра­мических со­су­да; брон­зо­вые ви­соч­ные коль­ца, че­реш­ко­вые но­жи-кин­жа­лы, вкла­ды­ше­вые но­жи, но­жи-брит­вы, ши­лья, на­ко­неч­ник ко­пья, то­пор; ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, то­по­ры, бу­ла­вы, тёс­ла, бу­сы; кос­тя­ные гар­пу­ны, иголь­ни­ки и иг­лы, под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных и др. Ка­мен­ные и кос­тя­ные жез­лы, под­вес­ки в ви­де фи­гу­рок мед­ве­дя, го­лов ло­ся, птиц, ан­тро­по­морф­ные скульп­ту­ры; ми­ниа­тюр­ные пла­стин­ки с изо­бра­же­ни­ем жен­ско­го ли­ца и др. счи­та­ют ат­ри­бу­та­ми ша­ма­нов или жре­цов или лич­ны­ми аму­ле­та­ми. Ке­ра­мические со­су­ды: ок­руг­ло­дон­ные (на ран­нем эта­пе); плос­ко­дон­ные ба­ноч­ной фор­мы, ре­же с шес­ти- и че­ты­рёх­гран­ным ту­ло­вом; на под­до­не; есть ва­зоч­ки-ку­риль­ни­цы с «кар­маш­ком» внут­ри; ор­на­мент сплош­ной или зо­наль­ный по все­му ту­ло­ву и дну - от­пе­чат­ки гре­бен­ча­то­го и глад­ко­го штам­па, ям­ки, жем­чу­жи­ны, зиг­за­ги и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - пас­ту­ше­ское ско­то­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, ло­шадь) и охо­та (лось, олень, ко­су­ля, ма­рал, ка­бар­га, мед­ведь и др.). Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка ба­зи­ро­ва­лась на ру­дах Сая­но-Ал­тай­ской гор­но- ме­тал­лур­гической об­лас­ти; ис­поль­зо­ва­лись «чис­тая» медь и ис­кусственные спла­вы - оло­вян­ные (ред­ко мышь­я­ко­вые) брон­зы.

В Окуневской культуре вы­де­ля­ют­ся 3 ба­зо­вых ком­по­нен­та: ме­ст­ный не­оли­тический суб­страт (так называемый усть-бель­ский ке­ра­мический ком­плекс); за­пад­ный (тра­ди­ции афа­нась­ев­ской куль­ту­ры), сыг­рав­ший ре­шаю­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии Окуневской культуры; вос­точ­ный, свя­зан­ный с тра­ди­ция­ми куль­тур, рас­про­стра­нён­ных на тер­ри­то­рии Северной Ко­реи, юга российского Даль­не­го Вос­то­ка, при­мы­каю­щим к ним час­тям Ки­тая (бойс­ма­нов­ская куль­ту­ра - смотри Нео­ли­ти­че­ские куль­ту­ры Даль­не­го Вос­то­ка). Но­си­те­ли Окуневской культуры - сме­шан­ные груп­пы ев­ро­пео­и­дов и мон­го­лои­дов. Тра­ди­ции Окуневской культуры не по­лу­чи­ли пря­мо­го раз­ви­тия, но про­яви­лись в куль­ту­рах позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка Ми­ну­син­ской котло­ви­ны (ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра, ка­ра­сук­ская куль­ту­ра, лу­гав­ская куль­ту­ра и др.) и со­сед­них ре­гио­нов.

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