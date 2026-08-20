ОКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
ОКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи раннего металла (конца III - начала II тысячелетия до н. э.) в Минусинской котловине и на территории Тувы; отдельные захоронения есть на юге Красноярской лесостепи.
Характерные для Окуневской культуры каменные изваяния и писаницы получили известность со времени путешествия Д.Г. Мессершмидта в 1722-1723 годах и последующих Академических экспедиций. Первые раскопки - А.П. Ермолаева в начале XX века; значительный массив погребений, изученных в 1920-1950-е годы, относили к афанасьевской культуре или андроновской культуре. Окуневская культура выделена в 1960-е годы Г.А. Максименковым; названа по могильнику Окунев улус (левый берег реки Абакан; близ существовавшего в XX веке улуса (аала) Окунев, Усть-Абаканский район, Хакасия, Россия), раскопанному С.А. Теплоуховым в 1928 году. Л.А. Соколовой намечено 4 периода развития окуневской культуры.
С Окуневской культурой соотносятся десятки писаниц с изображениями антропоморфных личин, фантастических хищников, «пляшущих» людей в ритуальных костюмах (характерны высокие головные уборы с «лучами» и «рогами»), крупного рогатого скота и др.; сотни каменных плит и стел с антропо- и зооморфными изображениями, в том числе личины с полосками поперёк лица, со сложными звериноподобными головными уборами; есть рисунки двух- и одноосных повозок, запряжённых быками. Горные поселения с фортификационными сооружениями (все на территории Хакасии) рассматриваются в основном как культо- вые комплексы; на территории Тувы известны селища. Могильники включают 1, реже 4 кургана (исключение - 14 курганов на могильнике Черновая VIII). Под западной частью небольшой земляной или каменной насыпи - 4-угольные ограды (высота до 50 см), часто квадратные (от 2,5×3 м до 40×40 м) из вкопанных на ребро плит песчаника или валунов. Внутри 1 или 3-15 (редко более 20) погребений в неглубоких грунтовых ямах (на раннем и позднем этапах) или в ямах с каменными ящиками, дно выложено мелкими плитками, перекрытие - из плит, реже - из брёвен и сверху плит. На плитах бывают выбитые, гравированные, раскрашенные изображения, схожие с теми, что на писаницах. Ограда на могильнике близ аала Малый Спирин (Ширинский район Хакасии) окружена по кругу (диаметр около 84 м) менгирами. Есть случаи вторичного использования могил афанасьевской культуры. Трупоположения на спине, чаще головой на запад, с поднятыми коленями, вытянутыми вдоль туловища руками - одиночные, парные (обычно «валетом»), реже коллективные. Есть захоронения людей в скорченном на боку положении или ничком, сидя; черепов со следами трепанации. На лицо умерших наносили охрой поперечные полосы, под голову клали камень или плитку с выемкой. Ямы с черепами и костями животных считают следами поминальных обрядов. В инвентаре: 1-2 керамических сосуда; бронзовые височные кольца, черешковые ножи-кинжалы, вкладышевые ножи, ножи-бритвы, шилья, наконечник копья, топор; каменные наконечники стрел, топоры, булавы, тёсла, бусы; костяные гарпуны, игольники и иглы, подвески из зубов животных и др. Каменные и костяные жезлы, подвески в виде фигурок медведя, голов лося, птиц, антропоморфные скульптуры; миниатюрные пластинки с изображением женского лица и др. считают атрибутами шаманов или жрецов или личными амулетами. Керамические сосуды: округлодонные (на раннем этапе); плоскодонные баночной формы, реже с шести- и четырёхгранным туловом; на поддоне; есть вазочки-курильницы с «кармашком» внутри; орнамент сплошной или зональный по всему тулову и дну - отпечатки гребенчатого и гладкого штампа, ямки, жемчужины, зигзаги и др. В основе хозяйства - пастушеское скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, лошадь) и охота (лось, олень, косуля, марал, кабарга, медведь и др.). Металлообработка базировалась на рудах Саяно-Алтайской горно-металлургической области; использовались «чистая» медь и искусственные сплавы - оловянные (редко мышьяковые) бронзы.
В Окуневской культуре выделяются 3 базовых компонента: местный неолитический субстрат (так называемый усть-бельский керамический комплекс); западный (традиции афанасьевской культуры), сыгравший решающую роль в формировании Окуневской культуры; восточный, связанный с традициями культур, распространённых на территории Северной Кореи, юга российского Дальнего Востока, примыкающим к ним частям Китая (бойсмановская культура - смотри Неолитические культуры Дальнего Востока). Носители Окуневской культуры - смешанные группы европеоидов и монголоидов. Традиции Окуневской культуры не получили прямого развития, но проявились в культурах позднего бронзового века Минусинской котловины (андроновская культура, карасукская культура, лугавская культура и др.) и соседних регионов.