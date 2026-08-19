ОКУМА СИГЭНОБУ
ОКУМА СИГЭНОБУ - японский государственный и политический деятель.
Из семьи самураев. С 1868 года после реставрации Мэйдзи (смотри Мэйдзи исин) занимал крупные посты в финансовом и промышленных ведомствах нового правительства. В 1873-1881 годах министр финансов. Имел тесные связи с фирмой «Мицубиси». В 1882 году открыл Специальную токийскую школу (Токио сэммон гакко; с 1902 года, по другим данным, 1903 года, элитный Университет Васэда). В начале 1880-х годов участвовал в разработке японской конституции. Выступил с предложением формировать на партийной основе по британскому образцу правительственные кабинеты, ответственные перед парламентом, однако не получил поддержки. В марте 1882 года основал партию Риккен Кайсинто (Партия конституционных реформ). В 1888-1889 годах министр иностранных дел в кабинетах Ито Хиробуми и Куроды Киётаки. В 1889 году получил тяжёлое ранение в результате совершённого на него покушения и был вынужден оставить занимаемый пост. В 1896-1897 годах вновь министр иностранных дел, а также министр сельского хозяйства и торговли в кабинете Мацукаты Масаёси. Возглавлял японские делегации на переговорах с США и Великобританией об отмене экстерриториальности поселений иностранцев на территории Японии и создании смешанных судов с участием иностранных судей (последнее окончилось безрезультатно). В 1898 году основал партию Кенсейто (Конституционная правительственная партия), в июне - октябре того же года премьер-министр. В 1907 году оставил политику и возглавил Университет Васэда. В 1914-1916 годах вновь премьер-министр, с августа 1915 года также министр иностранных дел. В августе 1914 года поддержал вступление Японии в 1-ю мировую войну. Один из инициаторов «Двадцати одного требования» Японии к Китаю. В 1916 году пожалован титулом косяку (маркиз). В октябре того же года в результате коррупционного скандала, в котором оказались замешаны члены возглавляемого им кабинета, был вынужден оставить занимаемый пост и ушёл из политики.