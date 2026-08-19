ОКУМА СИГЭНОБУ

ОКУМА СИГЭНОБУ - японский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи са­му­ра­ев. С 1868 года по­сле рес­тав­ра­ции Мэйд­зи (смотри Мэйд­зи исин) за­ни­мал круп­ные по­сты в фи­нан­со­вом и промышленных ве­дом­ст­вах но­во­го пра­витель­ст­ва. В 1873-1881 годах министр фи­нан­сов. Имел тес­ные свя­зи с фир­мой «Ми­цу­би­си». В 1882 году от­крыл Специальную то­кий­скую шко­лу (То­кио сэм­мон гак­ко; с 1902 года, по другим дан­ным, 1903 года, элит­ный Университет Ва­сэ­да). В начале 1880-х годов уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке японской кон­сти­ту­ции. Вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем фор­ми­ро­вать на партийной ос­но­ве по британскому об­раз­цу пра­ви­тельственные ка­би­не­ты, от­вет­ст­вен­ные пе­ред пар­ла­мен­том, од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки. В мар­те 1882 года ос­но­вал пар­тию Рик­кен Кай­син­то (Пар­тия кон­сти­туционных ре­форм). В 1888-1889 годах министр иностранных дел в ка­би­не­тах Ито Хи­ро­бу­ми и Ку­ро­ды Киёта­ки. В 1889 году по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние в ре­зуль­та­те со­вер­шён­но­го на не­го по­куше­ния и был вы­ну­ж­ден ос­та­вить за­ни­мае­мый пост. В 1896-1897 годах вновь министр иностранных дел, а так­же министр сельского хозяйства и тор­гов­ли в ка­би­не­те Ма­цу­ка­ты Ма­саё­си. Воз­глав­лял японские де­ле­га­ции на пе­ре­го­во­рах с США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об от­ме­не экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти по­се­ле­ний ино­стран­цев на тер­ри­то­рии Япо­нии и соз­да­нии сме­шан­ных су­дов с уча­сти­ем иностранных су­дей (по­след­нее окон­чи­лось без­ре­зуль­тат­но). В 1898 году ос­но­вал пар­тию Кен­сей­то (Кон­сти­туционная пра­ви­тельственная пар­тия), в ию­не - ок­тяб­ре то­го же го­да пре­мьер-министр. В 1907 году ос­та­вил по­ли­ти­ку и воз­гла­вил Университет Ва­сэ­да. В 1914-1916 годах вновь премь­ер-министр, с августа 1915 года так­же министр иностранных дел. В августе 1914 года под­дер­жал всту­п­ле­ние Япо­нии в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. Один из ини­циа­то­ров «Два­дца­ти од­но­го тре­бо­ва­ния» Япо­нии к Ки­таю. В 1916 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом кося­ку (мар­киз). В ок­тяб­ре то­го же го­да в ре­зуль­та­те кор­рупционного скан­да­ла, в ко­то­ром ока­за­лись за­ме­ша­ны чле­ны воз­глав­ляе­мо­го им ка­би­не­та, был вы­ну­ж­ден ос­та­вить за­ни­мае­мый пост и ушёл из по­ли­ти­ки.