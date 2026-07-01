ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ

ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ - русский по­эт , про­за­ик .

Сын пар­тий­но­го ра­бот­ни­ка. С 1932 года жил в Ниж­нем Та­ги­ле. По­сле аре­ста ро­ди­те­лей (отец рас­стре­лян в 1937 году; мать от­бы­ва­ла срок в Ка­ра­ган­дин­ском ис­пра­ви­тель­но-трудо­вом ла­ге­ре, за­тем в ссыл­ке) вос­пи­ты­вал­ся ба­буш­кой в Мо­ск­ве; в 1940 году пе­ре­ехал к род­ст­вен­ни­кам в Тби­ли­си. В 1942 году ушёл доб­ро­воль­цем на фронт; слу­жил ми­но­мёт­чи­ком, ра­ди­стом; был ра­нен. По окон­ча­нии фи­ло­ло­гического факультета Тби­лис­ско­го университета (1950) ра­бо­тал учи­те­лем в Ка­луж­ской области, за­тем в Ка­лу­ге. По­сле реа­би­ли­та­ции ма­те­ри вер­нул­ся в Мо­ск­ву (1956). Ра­бо­тал в издательстве « Мо­ло­дая гвар­дия », за­тем - в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те» (до 1961 года). Член прав­ле­ния СП СССР (1986-1991).

Окуджава - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков жан­ра ав­тор­ской пес­ни. Ши­ро­кую из­вест­ность Окуджава при­нес­ли пес­ни: «Вы слы­ши­те, гро­хо­чут са­по­ги», «По­след­ний трол­лей­бус», «Не бро­дя­ги, не про­пой­цы…», «Сен­ти­мен­таль­ный марш» («На­де­ж­да, я вер­нусь то­гда…», все 1957 года), «Пе­сен­ка про Чёр­но­го ко­та» (1957-1959), «Ча­со­вые люб­ви на Смо­лен­ской сто­ят…», «До сви­да­ния, маль­чи­ки» (обе 1958 года), «Го­ри, огонь, го­ри», «Пе­сен­ка об Ар­ба­те», «Бу­маж­ный сол­да­тик» (все 1959 года), «Мо­литва Фран­суа Вий­о­на» (1963), «Со­юз дру­зей» («Под­няв­ший меч на наш со­юз…»), «Гру­зин­ская пес­ня» («Ви­но­град­ную кос­точ­ку в тё­п­лую зем­лю за­рою…», обе 1967 года), «Пе­сен­ка о Мо­цар­те » (1969), «Ста­рин­ная сол­дат­ская пес­ня» («От­шу­ме­ли пес­ни на­ше­го пол­ка…», 1973), «Да­вай­те вос­кли­цать, друг дру­гом вос­хи­щать­ся…» (1975) и др., вос­хо­дя­щие к тра­ди­ции городского ро­ман­са. Сти­хи и пес­ни Окуджавы, ут­вер­ждаю­щие вы­со­кие нравственные ори­ен­ти­ры, про­ник­ну­ты до­ве­ри­тель­ной ин­то­на­ци­ей, тон­кой гру­стью и мяг­кой иро­ни­ей. Пер­вая кни­га - сборник «Ли­ри­ка» (1956); ав­тор по­этических сборников: «Март ве­ли­ко­душ­ный» (1967), «Ар­бат, мой Ар­бат» (1976), «По­свя­ща­ет­ся вам» (1988), «Ми­ло­сти судь­бы» (1993), «Чае­пи­тие на Ар­ба­те» (1996) и др.

В 1961 году де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик по­ве­стью «Будь здо­ров, шко­ляр» - о не­ге­ро­ических сто­ро­нах во­енных буд­ней. По­весть, ос­но­ван­ная на фрон­то­вых впе­чат­ле­ни­ях, в ко­то­рой советская кри­ти­ка ус­мот­ре­ла па­ци­фи­ст­ские на­строе­ния, лег­ла в ос­но­ву сце­на­рия филь­ма «Же­ня, Же­неч­ка и "ка­тю­ша"» (1967), соз­дан­но­го в со­ав­тор­ст­ве с В.Я. Мо­ты­лём; (му­зы­ка к пес­ням Окуджавы на­пи­са­на И.И. Швар­цем). К жан­ру ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ки тя­го­те­ют ро­ма­ны: «Бед­ный Ав­ро­си­мов» (1969; отдельное издание под названием «Гло­ток сво­бо­ды», 1971) о П.И. Пес­те­ле, «Мер­си, или По­хо­ж­де­ния Ши­по­ва» (1971; отдельное издание под названием «По­хо­ж­де­ния Ши­по­ва, или Ста­рин­ный во­де­виль», 1975), «Пу­те­ше­ст­вие ди­ле­тан­тов» (1976-1978), «Сви­да­ние с Бо­на­пар­том» (1983). В ро­ма­не «Уп­разд­нён­ный те­атр» (1993; не окон­чен) на­шла от­ра­же­ние ис­то­рия се­мьи Окуджавы. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы «Ча­ст­ная жизнь Алек­сан­д­ра Пуш­ки­на…» (1976), «Уро­ки му­зы­ки» (1985), «Ис­кус­ст­во крой­ки и жи­тья» (1987), «По­доз­ри­тель­ный ин­ст­ру­мент» (1988); по­вес­ти «Но­вень­кий как с иго­лоч­ки» (1962), «При­клю­че­ния сек­рет­но­го бап­ти­ста» (1984); сце­на­рий филь­ма «Вер­ность» (1965, в со­ав­тор­стве с П.Е. То­до­ров­ским); пес­ни для филь­мов «Бе­лое солн­це пус­ты­ни», «Бе­ло­рус­ский во­кзал» (оба 1970 года), «Со­ло­мен­ная шляп­ка» (1974, в со­ав­тор­ст­ве с И.И. Швар­цем).

Государственная премия СССР (1991).

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1989. Т. 1–2;

Ка­п­ли Дат­ско­го ко­ро­ля: Ки­но­сце­на­рии. Пес­ни для ки­но. М., 1991;

«Ва­ше бла­го­ро­дие, гос­по­жа уда­ча…». М., 2002;

Из­бран­ное. М., 2007. Т. 1–2.