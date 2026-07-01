ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ
ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ - русский поэт, прозаик.
Сын партийного работника. С 1932 года жил в Нижнем Тагиле. После ареста родителей (отец расстрелян в 1937 году; мать отбывала срок в Карагандинском исправительно-трудовом лагере, затем в ссылке) воспитывался бабушкой в Москве; в 1940 году переехал к родственникам в Тбилиси. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт; служил миномётчиком, радистом; был ранен. По окончании филологического факультета Тбилисского университета (1950) работал учителем в Калужской области, затем в Калуге. После реабилитации матери вернулся в Москву (1956). Работал в издательстве «Молодая гвардия», затем - в «Литературной газете» (до 1961 года). Член правления СП СССР (1986-1991).
Окуджава - один из основоположников жанра авторской песни. Широкую известность Окуджава принесли песни: «Вы слышите, грохочут сапоги», «Последний троллейбус», «Не бродяги, не пропойцы…», «Сентиментальный марш» («Надежда, я вернусь тогда…», все 1957 года), «Песенка про Чёрного кота» (1957-1959), «Часовые любви на Смоленской стоят…», «До свидания, мальчики» (обе 1958 года), «Гори, огонь, гори», «Песенка об Арбате», «Бумажный солдатик» (все 1959 года), «Молитва Франсуа Вийона» (1963), «Союз друзей» («Поднявший меч на наш союз…»), «Грузинская песня» («Виноградную косточку в тёплую землю зарою…», обе 1967 года), «Песенка о Моцарте» (1969), «Старинная солдатская песня» («Отшумели песни нашего полка…», 1973), «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…» (1975) и др., восходящие к традиции городского романса. Стихи и песни Окуджавы, утверждающие высокие нравственные ориентиры, проникнуты доверительной интонацией, тонкой грустью и мягкой иронией. Первая книга - сборник «Лирика» (1956); автор поэтических сборников: «Март великодушный» (1967), «Арбат, мой Арбат» (1976), «Посвящается вам» (1988), «Милости судьбы» (1993), «Чаепитие на Арбате» (1996) и др.
В 1961 году дебютировал как прозаик повестью «Будь здоров, школяр» - о негероических сторонах военных будней. Повесть, основанная на фронтовых впечатлениях, в которой советская критика усмотрела пацифистские настроения, легла в основу сценария фильма «Женя, Женечка и "катюша"» (1967), созданного в соавторстве с В.Я. Мотылём; (музыка к песням Окуджавы написана И.И. Шварцем). К жанру исторической беллетристики тяготеют романы: «Бедный Авросимов» (1969; отдельное издание под названием «Глоток свободы», 1971) о П.И. Пестеле, «Мерси, или Похождения Шипова» (1971; отдельное издание под названием «Похождения Шипова, или Старинный водевиль», 1975), «Путешествие дилетантов» (1976-1978), «Свидание с Бонапартом» (1983). В романе «Упразднённый театр» (1993; не окончен) нашла отражение история семьи Окуджавы. Среди других произведений: рассказы «Частная жизнь Александра Пушкина…» (1976), «Уроки музыки» (1985), «Искусство кройки и житья» (1987), «Подозрительный инструмент» (1988); повести «Новенький как с иголочки» (1962), «Приключения секретного баптиста» (1984); сценарий фильма «Верность» (1965, в соавторстве с П.Е. Тодоровским); песни для фильмов «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал» (оба 1970 года), «Соломенная шляпка» (1974, в соавторстве с И.И. Шварцем).
Государственная премия СССР (1991).
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1989. Т. 1–2;
Капли Датского короля: Киносценарии. Песни для кино. М., 1991;
«Ваше благородие, госпожа удача…». М., 2002;
Избранное. М., 2007. Т. 1–2.