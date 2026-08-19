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ОКТЯБРЯТА
ОКТЯБРЯТА - в СССР учащиеся начальной школы, объединявшиеся пионерской дружиной в группы для подготовки к вступлению в члены Пионерской организации.
Первые объединения октябрят возникли в 1923-1924 годах в Москве. В них принимались дети - ровесники Октябрьской революции 1917 года (отсюда название). У октябрят имелась своя атрибутика: красная звёздочка с портретом В.И. Ленина в детстве. Группа октябрят состояла из нескольких подразделений, называемых «звёздочками», каждая из которых включала обычно по 5 детей (символ пятиконечной звезды). Каждой группе вручался красный октябрятский флажок.
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